Рыбы с гигантскими гениталиями первыми познали секс

Воссоздание процесса спаривания первобытных рыб

Сексом занимаются с древних времён, но не с первого дня создания мира. С начала появления жизни около 430 миллионов лет назад, различные формы жизни размножались посредством икрометания. Но около 385 миллионов лет назад у панцирных рыб, известных как плакодермы (placoderm), развились такие органы как руки, ноги, челюсть, а также половые органы, которые, если присмотреться, напоминают человеческие. И однажды, два представителя плакодерм начали заниматься сексом. Эти данные, опубликованные в ​Nature, являются результатом изучения жизни и поведения плакодерм, в частности определения пола рыб, проведённых палеонтологом Джоном Лонгом в течение 30 лет.

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Эта история началась в 2008 году, когда Лонг, который работал в Австралии, ​обнаружил окаменелость рыбы, которая жила 380 миллионов лет назад с неповрежденным эмбрионом внутри. Находку сложно переоценить, так как она стала доказательством того, что плакодермы могли иметь отростки, похожие на органы акул и скатов, которые они используют для спаривания в наши дни. Эта теория подтвердилась ещё в конце прошлого года, когда Лонг рылся в коробке с ископаемыми microbrachius dicki и наткнулся на один экземпляр с костью длиной в один дюйм, которую он не смог идентифицировать.

“Я обнаружил, что эти первобытные рыбы были первыми, кто начал совокупляться”, сказал он мне. “Это ключевое открытие, которое ведёт к пониманию процессов развития всеобщего полового совокупления в истории эволюции”. Несколько частных коллекционеров предоставили Лонгу доступ к своим коллекциям окаменелостей плакодерм, и в итоге пожертвовали их Музею естественной истории в Лондоне. Это позволило Лонгу расширить свои исследования и прийти к выводу, что первый акт совокупления имел место в шотландском озере и был осуществлён парой двуногих рыб.

После того, как панцирные рыбы начали совокупляться, у них быстро развились мозг и зубы, что по теории Лонга произошло после внезапного удвоения хромосом. “У позвоночных начался резкий рост мутаций”, говорит он. “Это действительно важная часть нашей эволюции, и мы только теперь начинаем это изучать”.

Но развитие секса, как процесса совокупления, выглядит не так сексуально как может показаться. Лонг описывает мужской половой орган как костлявую Г-образную массу, которую самец засовывает вглубь самки, что напоминало сырную тёрку. “Они могли совокупляться только прижимаясь друг к другу боками”, говорит он. “Мы это называем танец по квадратам”. Они могли совокупляться только, прижимаясь боками, потому что у самцов были огромные гениталии, которые были почти такие же длинные, как их тело. Лонг говорит, что они могли коснуться “только верхушки” отверстия самки, чтобы ввести свою сперму.

Этот новый метод служил эволюционной цели. Помещенный в живот эмбрион в живот самки имеет намного больше шансов выжить. Икра же, плавающая в воде, была лёгкой добычей для хищников. В результате популяция панцирных рыб очень увеличилась от Великобритании до Китая, а также в сторону Эстонии, и в конце концов распространилась по всему миру. “Они появились во всех уголках планеты”, сказал мне Лонг. “Все рыбы и все животные произошли от плакодерм, хотя нет ни одного живого существа, которое сейчас такое же, как и в те далёкие времена”.

Лонг говорит, что их крошечные “ручки” были ключом к их успеху. Плакодермы использовали свои “ручки”, чтобы держаться друг за друга во время секса и не разъединятся. Но по какой-то причине этот тип воспроизводства перестал использоваться на какое-то время, но потом возвратился обратно. Как отмечает ​The Guardian, эти находки доказывают, что “секс с внутренним оплодотворением развился очень рано в истории позвоночных, но затем был утерян. Рыбы вернулись к нересту, как способу размножения, но затем снова стали совокупляться. Современные акулы и скаты имеют длинные толстые отростки, которые они используют, чтобы ввести сперму в самок, но половые органы не прикреплены к основному скелету сбоку как у плакодермов, а растут вдоль внутренней части брюшных плавников”.

Лонг рассказал мне о другой теории секса акул, которая не до конца сформулирована. Акулы-самцы часто кусают своих самок, чтобы самки не смогли удрать прежде, чем самец сможет оплодотворить её. Но теперь, когда мы знаем, что этот метод размножения развился параллельно с развитием челюстей и зубов. Возможно, стоит задуматься над тем, что это не случайно. “У меня ещё много дурацких теорий, что [эти вещи] эволюционировали именно для того, чтобы помочь совокуплению”, говорит он. “Но это уже совсем другая история”.

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