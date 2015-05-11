Пять ночей в Непале: история выживания одного туриста

Оригинал этой статьи опубликован в VICE Канада.

Звук образовывающейся трещины сопровождающийся наиболее интенсивными вибрациями, которые мне когда-либо доводилось испытывать в своей жизни, заставили меня выпрыгнуть из кровати. Толчки становились всё сильнее и сильнее. Комод, стол, кровать – все прыгали по полу, попутно выбрасывая все вещи, которые я в них хранил. Я не знал, что происходит, был ли это сон или нет. Я раздвинул шторы и посмотрел на улицу. Со всех окрестных зданий люди стекались к пустой строительной площадке перед моей гостиницей.

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Землетрясение. Время валить от сюда к чертям. Недолго думая, я напялил сандалии, схватил вещи, и побежал к двери. Громоподобный гул теперь сопровождался вибрациями. Когда я спустился в зал, Мо, в наклонённом состоянии, спускался со своего четвертого этажа. Или, может быть, это меня наклонило. Или здание.

«Давай, давай сваливать отсюда», – сказал он. Я мог только ответить: «Вот дерьмо!» – слова, которые я повторял себе снова и снова.

Пока я спускался по лестнице меня не покидало чувство будто я заперт в наполненной бутылке с водой, которую кто-то трусит в руках. Здание раскачивалось. Вибрировало. Земля ревела. Когда я думаю об этом сейчас, удивляюсь, почему я не упал. Выбегающие люди брались за руки, чтобы лучше удерживать центр тяжести во время тряски.

Я очутился снаружи. Вибрации прекратились через несколько секунд после. Я подумал, что лучше б я надел свои брюки. Единственной вещью, которую я захватил из номера, был мой телефон. Я до сих пор не был уверен, что всё происходит в реальности. Некоторые люди улыбались в состоянии шока, чувствуя облегчение от того, что оказались на улице, лица других же были полны страха. Некоторые кричали, некоторые ютились, некоторые держались друг за друга. Два маленьких мальчика схватили своего отца и читали то, что я подумал могло быть индуистскими молитвенными песнями. Я попытался подбодрить их, но они оказались слишком потрясены. Беспокойство чувствовалось во всём. К удивлению многих, некоторые люди выходили из зданий сразу после первого землетрясения с упакованными чемоданами. Что еще более удивительно, некоторые довольно быстро решили возвратиться назад в здания.

Это были мои самые быстрые телодвижения за последнее время. Шесть дней до этого, я попал на операционный стол, где мне в режиме скорой помощи удалили абсцесс. Эта несложная операция, была первой в моей жизни, к тому же в результате на моем теле осталась дырка. Мне запретили путешествия, и сказали, что для затягивания и заживления открытой раны потребуется две недели. Без швов. Я жил в Тамеле, туристическом районе Катманду, куда все туристы наведываются, по крайней мере, один раз. Этот район полон узких улиц и старых, высоких зданий, состоящих из отелей, гостевых домов, туристических компаний, ресторанов и сувенирных лавок.

Я написал сообщение домой, чтоб оповестить всех, что со мною все в порядке, и связался с друзьями, с которыми мы вместе путешествовали. Они были в целости и сохранности в национальном парке Читван, который не пострадал в результате землетрясения. Я связался с двумя друзьями, с которыми познакомился во время путешествия и с которыми я должен был встретиться в этот день. Они были в порядке, но я не получал от них никаких сообщений с момента землетрясения.

По крайней мере мне повезло, что у моя гостиница располагалась возле открытого пространства. Мы находились на улице несколько часов. Подземные толчки то утихали, то возвращались. В такие моменты казалось, что твердая земля становилась грубой, волнистой водой. Любой толчок сопровождался криками людей.

Когда мы, наконец, подумали, что стало достаточно безопасно, Мо, и я бегом направились обратно в отель, чтобы забрать хоть какую-то одежду. Мо -американец из Детройта, с ним я встретился два месяца назад в аэропорту, когда прилетел в Непал на несколько дней раньше даты прибытия своих друзей, с которыми мы планировали совместное путешествие.

Мы направились искать еду. Всё было закрыто. Все магазины, магазинчики, рестораны опустили свои защитные роллеты. Некоторые уличные торговцы фруктами оставались на улицах. Кроме этого, Тамел становился похожим на заброшенный город, жители которого спешили покинуть его любым способом.

Мы шли к главной дороге, которая ведет в Тамел и рассматривали повреждения. Наш отель в основном не пострадал. Попадало много мебели, но в целом всё осталось неповрежденным. На главной улице всё было по другому. На автомобиль такси обрушился столб линий электропередач. Внешняя стена Сада Снов потеряла половину своей высоты. Просто чудо, что рядом с ней не было людей, когда она падала. По крайней мере, никаких признаков раненых людей мы там не увидели. Водитель такси выглядел в порядке. Еще один упавший в 20-ти шагах столб также никого не задел. В переулке лежали мотоциклы, похороненные под обломками 20-ти или даже 30-ти футовой стены. Опять же, под обломками никого не оказалось. Я думал, что может быть не всё так плохо, но понимал, что такие мысли наивны. Я прочувствовал силу этого землетрясения, и знал, что где-то должны быть сильные повреждения.

Телефонная связь то работала, то пропадала. Но мне было не до звонков. Некоторые сообщения отправлялись, но интернет и Wi-Fi не работали. Мы с Мо направились в Тамел чтобы проверить бар нашего друга. Он, Питер, звонил мне утром, пока я ещё спал. Как позже выяснилось, он собирался пригласить меня в Бхактапур, район древней столицы, где обрушилась половина всех строений. К счастью, он туда не пошел, потому как я не ответил на его звонок. Мы нашли его и еще одну нашу знакомую по имени Кэтрин из США.

Питер был десантником в Австралии, а теперь живет в Катманду. «Собери вещи и встречаемся здесь через 20 минут» – сказал он. «Мы уезжаем из города». Я не спорил. Если кто-то в нашей группе и знал, что делать в этой ситуации, то это был он.

Мы с Мо бросились обратно в отель чтобы упаковать некоторые вещи в рюкзаки. Я почистил свою рану, и мы направились на выход, попутно захватив с собой Кристиана, немца, остановившегося в соседнем номере. Когда мы снова встретились с Кэтрин и Питером, он сообщил, что люди, собиравшиеся уезжать из города уже отправились, так что мы решили идти к полю. Я предложил расположиться на большом поле за отелем, где я впервые останавливался в Катманду. Этот отель находился всего лишь в квартале от нас. Сначала я думал, что это был полицейский участок, но на самом деле оказалось, что это офис вице-президента, в котором также располагалась и полиция, а за зданием находилась большая открытая лужайка. Накануне там проходило какое-то мероприятие, потому на лужайке всё ещё был раскинут шатер. Мы остались там на ночь. Хоть и под открытым небом, зато на нас не могло что-либо обрушиться, земля была мягкой, и у меня был спальный мешок.

В тот вечер, Питер, Кристиан и я пошли на прогулку. Наш путь вился через развалины. Школа, мимо которой мы проходили, была серьезно повреждена. Её большая часть просто рассыпалась. Хорошо, что землетрясение случилось в субботу.

Сотни людей, которым некуда идти, ютились в открытых пространствах перекрестков. Дальше по улице люди заполонили отрытую площадку. Как раз принесли еду и воду и люди выстроились в очередь. Все, что я мог делать, это наблюдать. На лицах многих читалась печаль, усталость и страх. Двое мужчин, которые только-что получили еду, обратили на нас внимание. Сказали занять очередь за едой. Но мы не посмели – ответили, что еда здесь в первую очередь для местных.

«Вы наши гости», – сказал один из них. «Мы должны заботиться о вас. Мы должны дать вам то, что имеем даже во время катастрофы, иначе мы не хорошие хозяева своего дома».

Это свойственно непальцам. Они последним поделятся с вами, даже если у них почти ничего нет. Они буду относиться к вам как к членам своей семьи.

Когда мы вернулись на наше поле, начался дождь, так что нам пришлось переместиться под тент, где к тому времени уже спало много народу.

В лагере. Фото автора

На следующий день Кэтрин выяснила, что мы находимся прямо напротив Американского зарубежного представительства (АЗП), и что они принимают граждан США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. АЗП было создано в качестве отдела американского посольства и занималось рассмотрением дел о предоставлении статуса беженца. Представительство окружено высокими стенами и охраняется вооруженными непальскими полицейскими. Учитывая количество людей прибывающих к нашей поляне, идея переместиться в АЗП казалась достойной. Можно с уверенностью сказать, что за прошедший день число стянувшихся к нам с улиц людей увеличилось в четыре раза. У многих были свои палатки и медленно поляна превращалась в кустарные трущобы. Ещё мы думали, что сможем получить хоть какую-то информацию в АЗП. У нас не было возможности выйти в Интернет.

Мы показали наши паспорта чтобы пройти регистрацию, а тем временем для нас устроили экскурсию по объекту. В это время случился ещё один толчок. На поле для бейсбола и футбола были расставлены палатки. Там были ванные комнаты, в которых пока что отсутствовала вода. На следующий день обслуживающий персонал подключил бассейн к этим комнатам и у нас появился горячий душ – то чего не имели тысячи других людей. У нас были сухпайки, чистая вода, кровати или диваны для сна и одеяла, кому было холодно. Мы действительно были в хорошем месте. Я не мог и мечтать о лучшем, чтобы отойти после перенесенной операции. Если не заботиться о ране должным образом, может наступить гангрена, но, к счастью, АЗП был чистым местом. У нас была чистая питьевая вода и даже медицинский пункт.

Канадский транспортный самолет C-17. Фото Мо Ахмед.

Я узнал, что там были и другие канадцы, и что в стране нет канадского посольства. Есть консульство, состоящее из одного служащего и офиса в здании. Но я тем не бывал.

В течении первых нескольких дней люди продолжали прибывать. Подземные толчки стали менее частыми, но повторное землетрясение на второй вечер заставило многих нервничать. Мы знали, что это повторное землетрясение по его силе и продолжительности. От кричащих ворон потемнело небо. Иногда птицы взлетают раньше, чем мы чувствуем дрожь. Забавно, что вы так быстро узнаете столько о землетрясениях в такой ситуации.

У нас не было никакой связи с канадским правительством. Всё, что мы знали от американских чиновников, это что наши чиновники выдвинулись к нам из соседних стран. Главное консульство, обслуживающее Непал, находится в Дели, Индия. И у них возникли проблемы со въездом в страну. Они также просили канадцев делится информацией о том, что происходит. Единственное, что было известно, это что мы не можем остановится в нашем консульстве, и что консулом является врач-доброволец из Непала, для которого работа в консульстве не основное место трудоустройства. У них не было никаких ответов и они не могли обеспечить своих граждан хоть какой-то информацией, кроме той, что они находятся в контакте с Дели. Те, кто находились там были направлены в посольство Великобритании. В позже – в АЗП.

28 апреля, на четвертый день после первого землетрясения, два канадских чиновника приехали из Дели. Остальные находились в пути. Я не знаю сколько канадцев к тому времени находилось в представительстве. Большинство было расстроено действиями нашего правительства. Многие подали жалобы на отсутствие информации и помощи. Прибывшие чиновники не смогли обеспечить нас дополнительной помощью. У них было очень мало информации о том, что происходит, и они попросили нас предоставить любую информацию, которая могла бы им помочь.

Вскоре после этого, наши чиновники уехали. Они отправились проверить местное консульство и мы снова не знали кому адресовать наши вопросы. Там просто было недостаточно персонала, чтобы справиться с большим потоком задач, а они все прибавлялись и прибавлялись.

Канадцы ждут своей очереди. Фото автора.

Основная часть информации, которую они получили, исходила от находящихся в эпицентре событий канадцев, а также членов их семей и друзей в Канаде. Действия канадцев в Непале и их родственников в Канаде действительно помогли направить работу чиновников в правильное русло.

Ночью подоспели пять чиновников, приехавших из Дели и окрестных столиц, таких как Бангкок, Исламабад, и даже из Канады. Старались предоставлять как можно больше информации, но всё ещё оставалось много неопределенности. Информация о возможном рейсе самолета С-17 из Катманду в Дели не была подтверждена, но многие задавались вопросом во сколько такой перелёт выльется. Первая информация о C-17 пришла от моей мамы, которая разговаривала с канадским министерством иностранных дел. Возможность такого рейса казалась призрачной, так как в какой-то момент чиновник сообщил ей, что большинство канадцев имеют собственные забронированные билеты из Катманду, и нет особого смысла отправлять самолет за остальными.

К счастью, на следующий день мы узнали, что будет бесплатный рейс в Дели. Перелёт из Дели в Канаду теперь стоит на треть дешевле, чем из Катманду, цена на которые превышает $3,000. Многие считают, что эвакуацию следует проводит прямо в Канаду. После прибытия в Дели, граждане будут предоставлены сами себе и, как ожидается, смогут самостоятельно организовать своё прибытие в Канаду. Много канадцев уже покинули лагерь, но некоторые всё ещё остаются. Неясно что делается для того чтобы вывести канадцев за пределы Катманду.

Что касается меня, я начинаю видеть эту ситуацию в новом свете. Отсутствие информации держало меня в неведении относительно опасности ситуации, но связавшись с родственниками и, наконец, подключившись по интернету к новостным сайтам, я почувствовал, что мне повезло выжить. Изначально, я не чувствовал серьезной опасности даже во время когда здание гремело словно разрываясь на части. Но число погибших продолжает расти.

Люди, чьи деревни были полностью уничтожены, стали приезжать в город за помощью. Необходимо много сил и средств чтобы предоставить помощь тысячам пострадавших и потерявших жилье. Международная помощь, кажется, приходит со всех концов мира. Оказавшиеся в этом месте путешественники тоже пытаются помочь всеми силами. Группы туристов организовываются, чтобы помогать чем могут, и я чувствую себя беспомощным, так как не в состоянии стать добровольцем в связи со страхом, что моя ещё открытая рана может быть инфицирована от всех тех мертвых тел, которые скоро начнут гнить.

Кейси Фернандес-Ирвин, писатель из Торонто, на протяжении последних двух лет преподавал английский язык на острове северней Шанхая. Он направился в Непал для медитации и чтобы жить в окружении гор. Планировал преподавать английский язык и боевые искусства в небольшой горной деревне к востоку от Катманду, о которой со времени землетрясения ничего не было слышно