ФКС сделала телефонную связь менее доступной для коренных американцев

Основав новое деревообрабатывающее предприятие, Хастийн Яжи знал, что ему придётся рекламировать его в Интернете. На первый взгляд это достаточно просто, но он живёт на землях на севере Нью-Мексико, принадлежащих народу навахо, где, согласно его описанию, «множество плоских холмов и плато». Из-за ландшафта, а также из-за очень сельских условий Яжи не имеет доступа к стационарной и мобильной телефонной связи, а также к Интернету.



Бывший айтишник вложил деньги в усилитель 4G и антенну, которую установил на своей телевизионной антенне, дабы получить возможность выходить в Интернет и делать звонки. Он был в Интернете и мог показывать свои труды миру, но это обходилось дорого. Какое-то время Яжи тратил на увеличенный объём данных от 400 до 600 долларов в месяц. Что же касается телефонных звонков, то в связи с отсутствием фирм, готовых создавать наземные линии связи в этих отдалённых районах, и крайней редкостью вышек мобильной связи Яжи в какой-то момент прибёг к распространённой в резервациях тактике: «Чтобы звонить, я выезжал на своём джипе на верх столовой горы», – рассказал он.

Как и многие коренные американцы, Яжи не имеет доступа к простой, доступной коммуникационной технике, которую большинство людей воспринимает как должное. А теперь федеральное правительство собирается ещё больше усложнить таким людям, как он, связь со внешним миром. Собственно, существует возможность, что для большинства коренных американцев, рассчитывавших на то, что Федеральная комиссия связи будет и дальше реализовывать меры по более обширному обслуживанию отдалённых племенных земель, на которые рассчитывали многие племенные сообщества, будут урезаны даже услуги мобильной связи.

В конце ноября члены комиссии этого органа проголосовали с результатом 3-2 (раскол произошёл в соответствии с партийной принадлежностью: трое республиканцев и двое демократов) за масштабное сокращение программы Lifeline, которая обеспечивает телефонной связью и Интернетом по сниженной цене малообеспеченных американцев, в том числе и многих коренных американцев. Она была создана при администрации Рейгана и предоставляет скидку до 9 долларов в месяц американцам, зарабатывающим менее 150 процентов от федерального прожиточного минимума. Хотя на первый взгляд и кажется, что это немного, это значит, что некоторые операторы просто предоставляют обслуживание бесплатно. Члены племён же имеют ещё большую скидку, до 34 долларов в месяц, на получение важнейших услуг телефонной связи или обеспечение простейшего подключения к Интернету. Для бедных это имеет огромное значение.

Скидки также служат ещё одной цели – они обеспечивают доходы поставщикам услуг телефонной и Интернет-связи, которые в обычных обстоятельствах даже не вышли бы на сельские рынки. «Поставщики телефонной и Интернет-связи не видят здесь никакого потенциала для прибыли», – рассказал Яжи, находясь у себя дома, на запад от крохотного населённого пункта Куба (Нью-Мексико). Но эти компании получают в качестве компенсации скидки Lifeline, что обеспечивает стабильный источник дохода и прибыль от инвестиций.

Решение по Lifeline, хотя и получило меньше внимания, чем другое голосование ФКС с результатом 3-2, состоявшееся в тот же день, которое упразднило правила, мешающие медийным компаниям создавать монополии, явно усложнит людям жизнь. Это решение лишит индейцев, не проживающих на «сельских племенных землях», права на получение повышенной ежемесячной скидки в 25 долларов, лишит предпринимателей, перепродающих мобильные телефоны, возможности предоставлять обслуживание, а также устанавливает лимит на услуги Lifeline для всех малообеспеченных американцев. После голосования коренным американцам, которым нужен телефон для звонка в службу спасения, найма на работу или общения с медработниками или учителями, станет гораздо труднее пользоваться порой жизненно важными услугами телефонной связи.

Председатель ФКС Аджит Пай неоднократно отмечал, что обслуживание Lifeline – рассадник мошенничества; эта оценка была отчасти подкреплена отчётом Счётной палаты США в июле 2017 года. Данный орган опросил 3,5 миллиона домохозяйств, пользующихся программой, и не смог подтвердить право на пользование ею у 36 процентов участников.

Однако Тереза Хопкинс, руководитель Комиссии по регулированию телекоммуникаций народа навахо, сообщила мне, что отчётом Счётной палаты не следует пользоваться как оправданием, отбирая ресурсы у коренных американцев, которые в них крайне нуждаются. «Мошенничество бывает в городской местности, а не здесь, в резервации», – сказала Хопкинс. Также она отметила, что предложение ФКС пользоваться подтверждением со стороны для исключения возможности мошенничества будет трудно претворить в жизнь в огромной резервации навахо размером с Западную Виргинию, частично находящейся в трёх штатах. «Своих участников мы проверяем с помощью лиц, говорящих на языке навахо, – многие из них слабо владеют английским или не владеют вовсе, объяснила Хопкинс. – Но ФКС хочет привести в наше сообщество посторонних. Наши старейшины не будут знать, кто это, и, вероятно, не станут с ними говорить, а затем лишатся права на услуги».

Член комиссии ФКС Миньон Клайбёрн считает, что этот шаг – всего лишь мера по сокращению расходов. «Даже тогда, когда Комиссия заявила, что дополнительное финансирование Lifeline возымеет эффект развёртывания инфраструктуры в условиях работы Lifeline на племенных землях, утверждалось, что основная цель этого шага – сокращение ежемесячной стоимости обслуживания», – заявила Клайбёрн во время заседания, проголосовав «против». «Однако больше всего удручает непосредственное воздействие этого предложения на племенные земли, – сказала она. – И всё это происходит в Месяц наследия коренных американцев».



Universal Service Administrative Company, фирма, управляющая Lifeline и другими программами, предназначенными для обеспечения обслуживания ФКС всего населения, планирует предложить клиентам возможность периодической повторной проверки, требуемой федеральными властями, в Интернете. Но Хопкинс относится к этому подозрительно. «Наша резервация так велика, что фактический адрес человека порой не соответствует его почтовому адресу, – рассказала она. – У нас есть люди, фактически проживающие в Нью-Мексико, с почтовым адресом в Аризоне. Кроме того, многие из членов нашего племени, живущие в сельской местности, имеют только абонентский ящик», который онлайн-служба имеет право забраковать, так как здесь необходим адрес с указанием улицы и номера дома. И это предвещает неприятности для 65 000 с лишним семей (примерно 225 000 человек), которые, по словам Хопкинс, пользуются телефонной связью благодаря Lifeline; к ним относятся около 85 процентов всех семей навахо, проживающих в резервации.

А поскольку у большинства навахо нет Интернета, сам по себе вход на сайт будет подразумевать поездку в библиотеку или здание для собраний ветви (эквивалент окружного здания суда), а загрузка необходимых документов требует наличия сканера.

Народ навахо – лишь одно из племён США, на которое повлияют эти перемены.

Перед заседанием Национальный конгресс американских индейцев, крупнейшая правозащитная группа по правам коренного населения США, обнародовала заявление против этой меры. «Lifeline всегда считалась программой доступной телефонной связи, а эта предлагаемая мера сделает телефонную связь дороже для людей, проживающих на густонаселённых племенных землях, – гласило заявление. – Эта предлагаемая мера приведёт к увеличению «цифрового разрыва», существующего на индейской территории». НКАИ также попросил ФКС «начать осмысленные переговоры с коренными народами, прежде чем принять правила, которые непосредственно повлияют на коренные народы и их представителей».

Во время совещания Пай заявил, что провёл три совещания с западными племенами, в том числе народом навахо, а также с сообществами коренных гавайцев. Хопкинс утверждает, что он не осознал реального положения вещей, просто встретившись с выборными должностными лицами. «Переговорами с племенами они могли бы добиться большего, – поведала она мне. – Вашингтон должен обратиться к реальным сельским сообществам и постараться встретиться с теми жителями сельской глубинки, для которых телефонная связь является вопросом жизни и смерти».



Пай также выделил два города (Рино в Неваде и Талсу в Оклахоме), в которых, по его словам, доступ к улучшенным коммуникациям и широкополосному Интернету имеют около 97,5 процентов жителей. Обе эти городские зоны не будут иметь права на дополнительные скидки для представителей племён.

Однако на изначальной территории индейской колонии Рино-Спаркс площадью всего в 27 акров прямо на восток от центра Рино находится 150 домохозяйств, а в Талсе, основанной примерно в 1830 году представителями народа маскоги (крик), проживают более 43 000 коренных американцев. По данным переписи населения США, в племени рино, в которое также входит сообщество к северу от одноимённого города, за чертой бедности живёт 36,8 процента семей.

Хотя ФКС и считает, что этот шаг приведёт к более интенсивному развитию телекоммуникационной инфраструктуры в этих отдалённых районах, как минимум один эксперт считает: маловероятно, что это случится скоро. «В крупных резервациях обеспечивать мобильную связь трудно», – рассказал мне Эдвард Дж. Гермес, адвокат из финиксской юридической фирмы Quarles and Brady. Хопкинс заявила, что провайдерам в сельской местности, скорее всего, придётся уйти из резерваций, если они не смогут окупить свои инвестиции в услуги мобильной и Интернет-связи (около 25 миллионов долларов на одной только территории навахо), поскольку ФКС также ввела новый лимит на эту программу в 280 миллионов долларов. Это также может привести к уменьшению количества клиентов по достижении лимита.

Управление Хопкинс планирует несколько совещаний с целью активного реагирования на эту дилемму. Она планирует пообщаться с поставщиками услуг телефонной и Интернет-связи и предприятиями по перепродаже, другими управлениями народа навахо, которые, как она надеется, могут помочь членам племени с прохождением проверки для дальнейшего участия в программе Lifeline, а также с должностными лицами Universal Service Administrative Company, обсудив возможный компромисс в связи с проверкой навахо, нуждающихся в этой услуге.

«Я слышала от одной молодой женщины навахо в Нью-Мексико, что без её телефона, предоставленного Lifeline, и без программы Lifeline её сообщество реально жило бы в 19 веке», – сказала Клайбёрн.

Хопкинс заявила, что ситуация будет ещё хуже. «Так они только увеличат цифровой разрыв, – сказала она. – Мы ушли назад».

Это отсутствие прогресса ударит по таким людям, как Хастийн Яжи. «Я знаю, насколько трудно управлять предприятием без Интернета или без телефона», – заверил он.

Поправка: в более ранней редакции этой статьи имя Миньон Клайбёрн в одном случае было написано неправильно.

