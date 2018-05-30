Флорида увеличила бюджет на отказы женщин от абортов

«БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Это был 2010 год, когда флаеры, прикрепленные на дверях женских туалетов в Университете Флориды, приглянулись Дженнифер Родригес, 19-летней второкурснице, которая тогда боялась забеременеть. Она сорвала флаер с двери кабинки и вместе со своим бойфрендом прошла пару кварталов от кампуса, направляясь по адресу Гейнсвилл, что на бумаге.

В этом учреждение под названием «Медицинский центр «Решение женщины», Родригес встретили с улыбкой и ей дали бесплатный тест на беременность, как и обещали. Сделав тест, она нервно ждала 15 минут, прежде чем женщина вернулась в палату. Однако вместо того, чтобы дать ей результаты, она принесла толстую папку, заполненную подборками данных и фотографиями, и приступила к перечислению услуг, которые центр мог бы предоставить Родригес, например, чтобы отдать своего ребенка на усыновление. Её предупредили о рисках аборта, как медицинских, так и религиозных. На данном этапе Родригес всё ещё не знала, была ли она беременна.

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Вслед за этим началось, как она сегодня описывает, вмешательство в её личную жизнь. Пребывая вместе со своим бойфрендом в комнате, ей задавали большое количество вопросов о религии, сексуальной жизни, отношении к браку и воспитании детей, о которых она ещё не была готова говорить со своим парнем, и уж с тем с незнакомцем. Правильные ответы на вопросы часто четко разъяснялись в том виде, в котором они были заданы, Родригес навела пример: «Вы не верите в аборт, не так ли?»

«Я совсем ей не доверяла», — сказала мне Родригес, — «но я говорила то, что она хотела услышать, чтобы я смогла просто уйти оттуда».

Как только допрос закончился, женщина вышла из комнаты и вернулась с результатами теста. Родригес не была беременной.

«Хоть я и ценю милый голос и бумажные коробки, но я бы предпочла получить научную информацию и медицинские услуги», — заявила Родригес.

Только спустя годы Родригес поняла, что центр, который она посетила, вовсе не был медицинским учреждением. Медицинский центр «Решение женщины» — это то, что называют центром по вопросам нежелательной беременности или «CPC», термин для учреждений, которые, как правило, часто предлагают комплексные варианты ухода для женщин, но на самом деле они представляют движение, выступающее против абортов, чьи сотрудники и волонтеры пытаются отговорить женщин от прерывания нежелательной беременности.

CPC часто размещают рядом с клиниками по абортам и используют похожие названия ради привлечения женщин, которые могут их перепутать. Сторонники, выступающие за свободный выбор, обвиняют CPC в предоставлении женщинам необъективных консультативных услуг по вопросам, касающихся абортов. Согласно отчету 2017 года одной из организации под названием «NARAL», которая поддерживает право на аборт, говорится: «Причем некоторые CPC могут предоставлять соответствующую поддержку и информацию женщинам, которые столкнулись с нежелательной беременностью», многие заваливают их материалами против абортов, что может заставить женщин не обращаться в учреждения, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, или даже предоставить информацию о противозачаточных средствах. Согласно недавнему подсчету «NARAL», во Флориде находится 147 CPC и всего 41 клиника по абортам.

Несмотря на споры вокруг CPC, законодательный орган Флориды работает над тем, чтобы оказать им поддержку. В конце 2017 года законодатели представили законопроект о предоставлении поддержки беременным и услуг оздоровительных центров во Флориде, согласно которому Департамент здравоохранения будет вынужден подписать контракт с сетью служб поддержки беременных женщин Флориды, некоммерческой организацией, которая управляет 105 CPC по всему штату, включая и медицинский центр «Решение женщины». Губернатор-республиканец Рик Скотт, скорее всего, подпишет этот проект, чтобы он приобрел силу закона; а подписание контрактов вступит в действие 1 июля.

«Это еще одна возможность Скотта установить больше препятствий для женщин, пытающихся получить соответствующее медицинское обслуживание», — сказала Эми Вайнтрауб, которая выступает в качестве председателя Рабочей группы по репродуктивному здоровью и справедливости Лиги женщин-избирателей Флориды.

Согласно законодательству, каждый CPC в сети центров поддержки беременных женщин Флориды станет субисполнителем при Департаменте здравоохранения. На данный момент нет никаких свидетельств того, какая часть бюджета штата будет выделена на сеть центров. В законе также говорится, что CPC будут предоставлять точную информацию «непринудительным способом» и не будут содержать никаких религиозных материалов. Но он также ограничивает действия субисполнителей до «тех, кто поощряет рождаемость», то есть ни один из этих CPC не может предоставлять комплексные услуги в области репродуктивного здоровья, такие как средства контрацепции или прерывание беременности. Активисты, выступающие за аборт, утверждают, что этот закон легитимизирует все центры CPC, а не только те, которые находятся в сети центров поддержки беременных женщин Флориды.

«В течение многих лет законодатели искали пути, чтобы включить выделение некоторых финансовых средств на CPC в бюджет штата в качестве отдельной статьи», — сообщила Вайнтрауб, — «но по данному закону эти учреждения считаются легальными оздоровительными центрами». (Сенатор штата Аарон Бин, который инициировал законопроект в Сенат, не ответил на запросы о комментариях).

В прошлом, политики, выступающие против абортов, нашли новые пути для выделения денег налогоплательщиков CPC. Например, Флорида относится к 32 штатам, которые имеют программы регистрационных номеров «Choose Life», что позволяют водителям приобретать номерные знаки, пропагандирующие политику против абортов. Поступления от этих платежей идут «Choose Life Inc.», организации, финансирующей центры поддержки беременных, что выступают против абортов. (Эти программы были обжалованы в суде, но были оставлены без изменения).

Сеть центров поддержки беременных женщин Флориды не ответила на запросы о комментариях, но я позвонил медицинскому центру «Решение женщины» и поговорил с сотрудницей по имени Ширли, которая отказалась называть свою фамилию. Я спросил, предоставляла ли она женщинам информацию о рисках и преимуществах прерывания беременности, и она ответила, что «не может даже придумать какие-либо выгоды от абортов», даже если бы хотела (чего она не захочет), но она всегда «предоставит им консультацию, насколько опасным он может быть».

Некоторые CPC можно найти в сельских районах Флориды, где мало комплексных центров женского здоровья и которые расположены далеко друг от друга. Большинство из них, однако, имеют стратегическое месторасположение в городских районах штата, что, по мнению групп, выступающих против абортов, являются районами «с наибольшим показателем прерывания беременности».

«Это общества чернокожих и латиноамериканцев», — объяснил Чаро Валеро, директор государственной политики штата Флориды Национального латиноамериканского института репродуктивного здоровья. По словам Валеро, CPC в городских районах Флориды, большинство из которых являются его частью, обычно расположены через улицу или даже по соседству лицензированных клиник по абортам. Несмотря на то, что скрытая информация от CPC может смущать любую женщину, Чалеро отметил, что она является особо обманчивой для латиноамериканских женщин с языковым барьером и ограниченными медицинскими знаниями.

«Сообщество латиноамериканцев является легкой мишенью для этих корыстных CPC», — заявил Валеро, добавив, что сейчас латиноамериканки в три раза меньше имеют доступ к медицинским услугам, чем белые мужчины и женщины.

Что касается Родригес, у неё теперь есть степень магистра в области общественного здравоохранения, и она работает в сфере медицины. Она рассказала мне, что этот законопроект и учреждения, с которыми были заключены контракты, представляют собой риски для женщин, матерей и детей. «Этим центрам может найтись место в наших сообществах, — сказал она, — но они не могут афишироваться в качестве законных учреждений медицинских услуг, потому что они не являются тем, чем кажутся».

Людвиг Уртадо — писатель, живущий в Лос-Анджелесе. Следите за его сообщениями на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE US.