Почему многие из нас избегают прививок от гриппа?

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Фото из Википедии

Люди, выступающие против одного из важнейших достижений современной медицины, благодаря незрелой псевдонауке и беспечному презрению к медицинским знаниям, подвергают всех нас риску. Неприязнь к антипрививочному движению очень сильная и широко распространена, хотя Гаррис Полл в этом году ​обнаружил, что каждый третий американский родитель верит ​развенчанному мифу, о том, что «прививки приводят к аутизму». Многие из нас положительно относятся к прививкам: по данным того же опроса, 90% американцев согласны с тем, что вакцинация эффективно предупреждает заболевания. Но несмотря на это, слишком многие из нас отказываются от прививок против гриппа. Почему?

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Аргументы, которые часто используются в спорах с кричащими сторонниками Дженни МакКарти, могут применятся и к вакцинации против гриппа: прививки защищают тех, кто не может себя защитить «коллективным иммунитетом», вакцины абсолютно безопасны и превентивная медицина гораздо дешевле, чем лечение тяжёлых болезней. Только то, что я – здоровый взрослый мужчина с сильной иммунной системой и неприятием врачей, граничащим с невротическим состоянием, не может означать, что я освобождаюсь от этой минимальной ответственности перед обществом. Но в своем безрассудном отказе от простой процедуры я не одинок. В соответствии с ​последними данными Центра эпидемиологического контроля (ЦЭК), меньше половины американцев делают прививку против гриппа каждый год, несмотря на то, что около двухсот тысяч человек будут госпитализированы с вирусной инфекцией. Количество смертей по причине гриппа предвидеть труднее.

Так почему же многие из нас продолжают отказываться?

Я начал поиски своих единомышленников, ленивых людей, вроде меня, которые номинально поддерживают вакцинацию, но не делают себе прививки от гриппа. Я хотел понять почему они всё ещё сомневаются.

Дэннис. Фото автора

«В этом нет необходимости, – сказал мне 39-летний официант Дэннис Дема. –Я молодой и здоровый». Дэннис – албанский иммигрант, живущий в Нью-Йорке. «Мы взрослые, – сказал он, – мы с этим справимся». К сожалению, это не всегда так.

Многие воспринимают грипп как угрозу для пожилых людей и маленьких детей. По словам Кристины Шиди, пресс-атташе ЦЭК, это правда, что большинство госпитализаций и смертей происходят среди представителей старшего поколения, но заболеть гриппом может кто угодно. И мы не всегда можем предсказать, насколько это будет серьёзным. Иногда самому большому риску могут быть подвержены молодые люди, которые ранее не подвергались этому штамму вируса (как H1N1 в 2009 году), в отличие от пожилых людей, имеющих защиту от подобных штаммов.

Дженин Зиннер, медсестра практикующая по Бостонской программе охраны здоровья бездомных, имеет дело с пациентами из группы высокого риска заражения. У неё такая же точка зрения. «Молодые люди всегда говорят что-то вроде: «Только старые и слабые люди умирают от гриппа», – говорит она, – На самом деле, существует много штаммов вируса и они мутируют каждый год».

Даг Полсон, 38-ми летний тренер по ораторскому мастерству с Манхэттена, ещё не сделал прививку. Его аргумент абсолютно простой: «Насколько я знаю, вакцина от гриппа не защищает от гриппа по-настоящему». В этом есть доля правды. По данным ​информационного бюллетеня ЦЭК, посвящённого вакцинации против гриппа «Существует вероятность заражения даже после проведённой вакцинации. Способность вакцины защищать зависит от многих факторов, которые включают возраст и состояние здоровья пациента, а также схожесть вируса, используемого для изготовления вакцины и вируса, который распространяется в обществе».

Даг Полсон

Даг объясняет мне, что частично безразличие к вакцинации, вызвано тем, что грипп сравнивают с теми заболеваниями, которые мы обычно ассоциируем с вакцинацией: полиомиелитом, корью, паротитом, краснухой и другими болезнями, несущими угрозу для жизни или приводящими к долговременной потере здоровья.

«Я никогда не сталкивался с гриппом в такой степени, чтобы бояться его настолько, чтобы чувствовать необходимость сделать себе прививку и защитить от него общество», – сказал он. Наше восприятие гриппа, и прививок в целом, по большей части сформировано нашим личным опытом. Это может объяснить, почему каждое последующее поколение американцев менее уверено в прививках, чем предыдущее. Многие взрослые бэби-бумеры всё ещё помнят, когда летом закрывали бассейны, чтобы ограничить распространение полиомиелита. Этот опыт очень просто разъясняет им важность прививок.

Так как же нам вернуть эту тенденцию назад? По словам Шиди, в ходе исследования было обнаружено, что «молодые люди не считают, что риск заражения гриппом касается их лично. Единственное, что может быть для них аргументом и мотивировать к прививке – желание защитить пожилых людей и детей, и сберечь их жизни. Или даже защитить своего соседа по комнате, страдающего астмой или другим хроническим заболеванием. Делая себе прививку от гриппа, вы защищаете людей, о которых заботитесь».

Адам Танненбаум

Адам Танненбаум, 27-летний житель Бруклина, говорит, что он «однозначно за прививки», но всё ещё не может реализовать своих устремлений из-за обычной лени. Во время нашей беседы Адам высказывал свое беспокойство о коллективном иммунитете и длинной опасной тени угрозы от болезней, которые можно предупредить, нависшей над населением Америки, из-за поколения, массово отказывающегося от прививок. Но когда я спросил его почему он до сих пор не сделал прививку от гриппа. «Потому что я – лентяй, –ответил он мне. – Я мог уже её сделать. Я сделаю её в следующий раз, когда буду в аптеке. Теперь точно сделаю».

И я, Адам, сделаю. И я сделаю.

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