Забудь про Apple Watch и создай свои собственные технологии, которые можно носить как аксессуары

Бекки Стерн. Все фото предоставлены Adafruit/Stern

Когда многие думают о будущем технологий, которые можно носить на себе, они предоставляют часы Apple и браслеты FitBit, более доступные и так же часто одеваемые, как и нижнее бельё. Тем не менее, Бекки Стерн показывает куртку, молния которой отключает надоедливые телевизоры в её любимом баре, собачий поводок с GPS, который отслеживает прогулку её собаки, или юбку со встроенными светодиодными датчиками, которая сверкает, когда она движется. Затем она шьёт и программирует их, и делится бесплатно тем, что она сделала, и тем, как это сделать, в подробных пошаговых инструкциях в Интернете.

Хотя Стерн шила, мастерила, фотографировала, снимала и редактировала вещи, по крайней мере, с восьмилетнего возраста, она не сводила воедино все свои навыки до программы Дизайна и Технологий школы дизайна Parsons. В Parsons она сделала одну из своих первых электронных штучек: набор плюшевых стейков со встроенными светодиодами. (Они символизировали «процесс излучения, через который проходит большинство американской говядины во время обработки».) В аспирантуре Стерн начала снимать видео-уроки для MAKE — увлекательный проект, который в конечном итоге превратился в постоянное занятие.

Videos by VICE

После того, как она бросила аспирантуру, Стерн выставляет свои работы по всему миру, её цитируют в книгах и журналах, у неё сотни тысяч просмотров в Интернете. Она стала чем-то вроде знаменитости на YouTube, демонстрируя еженедельные показы вещей, загружая новые видео своих изобретений, и отвечая на вопросы, как гуру хакерской моды.

Стерн использует свой опыт, работая возглавляя направление электроники-аксессуаров на Adafruit, заводе в Нью-Йорке, который производит мелкие детали электроники и делится инструкциями, чтобы люди могли разрабатывать и программировать собственные гаджеты с открытым исходным кодом. Носимые вычислительные проекты, которые продвигает Стерн, превращают любителей рукоделия в кодировщиков и программистов, укрепляя тем самым симбиоз технологий и рукоделия.

Прервавшись ненадолго в своей работы проектирования будущего, Стерн поговорила со мной о технологии доступной моды, конфиденциальности данных и светодиодных диадемах.

VICE: Ты делаешь проекты, которые полезные (Городской Велосипедный Шлем), шутливые (повязка на голову с бьющимся сердцем), и просто весёлые(кроссовки со светодиодной подсветкой). Твои работы полностью отличаются от других носимых вещей. Как бы ты описала процесс их создания, особенно учитывая твою любовь и стремление сделать всё самостоятельно?

Бекки Стерн: Моя работа с носимыми вещами началась задолго до первого Fitbit. У меня нет цели добиться массового производства, скорее, я хочу сделать все предметы максимально индивидуальными. Вещи, которые мы носим, настолько личные, что, по-моему, неверно предполагать, что один [продукт] будет работать одинаково для всех.

Кроме того, моя работа редко направлена на создание окончательного устройства, скорее на его проектирование и создание прототипа. Предметы одежды Adafruit нацелены на восторженных новичков в рукоделии и технологиях, и мы надеемся дать этим новичкам уверенность, знания и вдохновение, чтобы построить свою собственную технологию. Это даёт людям больше власти над используемой ими технологией, поощряя более осмысленную вовлечённость в устройства, которые мы используем каждый день. Как вы думаете, что круче для маленькой девочки: туфли с подсветкой, которые ей купили её родители, или волшебная палочка, которая изменяет цвет её светодиодной диадемы, которую она сделала вместе с родителями?

DIY философия поощряет свободный обмен информацией и открытие источников и идей. Потребители технологии, как предполагается, заинтересованы в построении этой технологии, что очень отличается от «мы создаём – вы потребляете» менталитета Apple, и других компаний массового рынка в пространстве носимых вещей.

Твоя работа заключается в изобретении, но ты также делишься и документируешь процесс, размещая в общем доступе инструкции. Зачем создавать искусство в онлайн пространстве? Зачем делиться этими инструкциями?

Я получаю странное удовлетворение от описания своих идей и процессов из моей головы/рук и выкладывания их в интернет. Я никогда не могла полностью объяснить свою мотивацию заканчивать проекты и размещать их в интернете. Читатели часто описывают свои собственные идеи и предложения; делясь, создаёшь открытый обмен, что очень полезно, когда я застряла или не справляюсь.

Что происходит, когда кодирование и программирование превращаются в популярное хобби?

Когда знание кодирования становится обычным явлением, разрыв между производителем и потребителем технологии начнёт уменьшаться. У потребителей будет более критическое понимание своих устройств и интернет-сетей, что, несомненно, изменит их поведение, независимо от того, уменьшит ли это непреднамеренные нарушения приватности или в корне изменит разработку и маркетинг продуктов технологических компаний.

Intel объявил о сотрудничестве с Fossil по технологическим аксессуарам, а GoogleGlass работает с создателями солнцезащитных очков RayBan и Oakley, чтобы разработать более модные очки. Что ты думаешь о набегах технологических компаний в моду?

Эти сотрудничества неизбежны, в то время как технологические и модные компании, наконец, узнают, как взаимодействовать друг с другом. Они же говорят на разных языках, у них совершенно разные системы ценностей, не говоря уже о бизнес-моделях.

Будьте уверенны, что если есть вид деятельности, будет и носимая для него вещь в ближайшее время. Я уверена, что в ближайшие годы мы увидим гениальные идеи, выполненные плохо, и идиотские идеи, которые стали мега-популярными за счёт больших и успешных бизнес-решений. Я думаю, что технологии быстро движутся к сезонности, которую уже давно установила мода, и я считаю это удручающим для планеты, так как платы и батареи гораздо труднее использовать или перерабатывать, чем вышедшую из моды одежду.

Могут ли самодельные вещи-аксессуары помочь нам решить некоторые проблемы собственности и конфиденциальности данных, которые более крупными компаниями умудряются обходить?

Мне нравится идея, что блестящие металлические блокирующие одеяния ЭДС и аксессуары могут стать модными, потому что они представляют сохранность данных, это технологический фактор, который влияет на визуальное восприятие. Создание собственных носимых вещей, безусловно, даёт вам больше понимания о том, что задумали большие парни. Если вы узнаете, как закодировать ваш собственный GPS, вы с ужасом осознаете, что ваш телефон, возможно, отмечает каждый ваш шаг и загружает это всё на какой-нибудь сервер, или, по крайней мере, что он мог бы это делать без вашего ведома или согласия.

Тем не менее, я бы не сказала, что самодельные аксессуары являются альтернативой большим парням, таким как смартфоны, и другие «обязательные» устройства современной эпохи не могут быть легко сделаны самостоятельно на уровне компактной надёжности, необходимой для пребывания на связи, а это как раз очень важно.

Что ты делаешь, чтобы люди хотели носить твои продукты?

К счастью, мне не нужно пытаться заставить людей хотеть носить что-то, я могу попытаться заставить их захотеть сделать что-то. Будут ли они носить это, зачастую не имеет отношения к цели преподавания и помощи людям хорошо провести время, изучая технологии и рукоделие. Создание новых маркетинговых моделей, которые являются достаточно убедительными, чтобы заставить людей покупать продукты, часто является вызовом для компаний носимых технологий: сценарий должен быть эффективнее, чем скользкая маркетинговая кампания, иначе продукт провалится после того, как он надоест первым пользователям. Мотивации одеть что-то на своё тело очень разные и личные. Я думаю, проще одеть что-то на своё тело, если вы сделали это сами, чем, если бы вы это купили, ведь вы уже вложили часть себя в это.

Узнать больше об изобретениях Бекки можно на её сайте.