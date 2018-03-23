Фотограф Барака Обамы рассказал о жизни в Белом доме

Джейкоб Филадельфия не был уверен, что его президент чернокожий, пока не коснулся волос Барака Обамы. Четырехлетний знал, но не был уверен. Его друзья давно говорили ему, что он похож на Обаму – в частности, у них была общая структура волос, цвет волос и стрижка – но он хотел убедиться.



Поэтому, когда он оказался в Овальном кабинете и подошёл, шаркая ногами, к нему самому – его родители подсказывали ему задать вопрос, который он практиковал бесчисленное количество раз – и он воспользовался своим шансом. «Я хочу узнать, мои волосы такие же, как у вас», – сказал Джейкоб. Улыбка озарила лицо самого влиятельного человека в мире, прежде чем склонить шею так, чтобы его голова была в пределах досягаемости Джейкоба. «Почему бы тебе самому не коснуться и не убедиться?», – обратился Обама к мальчику. Через несколько секунд Джейкоб получил ответ: единственный президент, которого он когда-либо видел, был таким же, как он.

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Сила Барака Обамы всегда была в его простом присутствии. Просто увидеть его вблизи – такого умного, влиятельного, и настолько чёрного – многое значит для большинства людей. И вот уже более 10 лет Пит Соуза был ответственным за распространение этой реальности по всему миру.

Будучи главным фотографом Белого дома Обамы, Соуза сопровождал президента на главных событиях. Он освещал Обаму на его бесчисленных встречах с советниками и на его тренировках баскетбольной команды своей дочери. Он снял реакцию Обамы, когда подразделение «SEAL Team Six» застрелили Усаму бен Ладена и тщательно задокументировал первый случай, когда собаки семьи впервые увидели снег. Он также уловил момент Джейкоба Филадельфии – и это было единственное фото, которое висело в Белом доме Обамы в течение всех восьми лет его президентства.

В своей новой книге «Obama: An Intimate Portrait» («Обама: интимный портрет») Соуза представил около 300 своих любимых снимков из почти двух миллионов, которые он сделал во время своего пребывания в Белом доме, когда он превратился из просто ещё одного сотрудника в близкого друга семьи. «Присутствие Пита рядом сделало мою жизнь лучше», – написал Обама в предисловии к книге. «Пит стал больше, чем просто фотографом, он стал другом, доверенным лицом и братом».

Я побеседовал с Соузом о книге, его дружбе с бывшим президентом, о радости оставаться невидимым в Белом доме и о том, каково это быть знаменитым в Instagram.

Jacob Philadelphia reaches over to touch President Obama’s hair.

VICE: Вы несли основную ответственность в визуальной истории первого чернокожего президента Америки. Чувствовали ли Вы дополнительное давление?



Пит Соуза: Мне кажется, что нет. Я чувствовал, что это преимущество, потому что я всегда знал, что то, что я делаю, действительно важно. И мне было комфортно находиться в этом положении. Для меня давление – это, когда пули пролетают над вашей головой в зоне боевых действий, а вы пытаетесь делать снимки. Во всяком случае, сейчас я действительно ощущаю большую нагрузку, чем когда был в Белом доме. Люди действительно эмоционально реагируют на фотографии, которые я публикую на Instagram. И я горжусь, что они есть.

Вы на самом деле сейчас Instagram-знаменитость.

Да, и это странно. Я раздавал автографы в Национальной портретной галерее в Лондоне, и многие люди говорили мне, насколько они любят мой профиль. Я совершенно не ожидал такого внимания, когда начинал. Тогда единственное, что я планировал, это сравнить нынешнюю администрацию с тем, как мой бывший начальник вел дела. Это было просто для моего собственного развлечения. Однако я должен признать, что мне нравятся заголовки, которые я придумаю – они оригинальные, утончённые, и я не проявляю к кому-то неуважение.

https://www.instagram.com/p/BcmylLfF9FX/?hl=en&taken-by=petesouza

Senator Obama in his office on Capitol Hill in 2005.

В 2005 году газета Вас попросили рассказать газете «Chicago Tribune» о новом сенаторе США из штата Иллинойс. Вы сказали, что вам понадобилось всего 24 часа после встречи с Обамой, чтобы предположить, что он пойдет до конца. Что же такого особенного было в нем?



Он был таким уверенным и довольным собой, и естественным, пребывая в центре внимания. Оказавшись в национальной политической жизни Вашингтона, похоже, его это нисколько не взволновало. Для кого-то, кто на тот момент не получал много внимания со стороны СМИ, это было действительно необычно, что он был настолько расслаблен рядом со мной, когда я фотографировал его весь день. За 30 лет фотографирования конгрессменов, сенаторов и президентов не думаю, что я когда-либо видел, что кто-то без опыта публичности, так легко относился к тому чтобы быть в центре внимания.

Как он изменился за последние 12 лет?

Его главные характеристики не изменились вообще, однако изменились требования к нему, и всегда можно было ощутить бремя работы, лежащее на его плечах. Однако, когда я увидел его пару недель назад, было ясно, что этот вес полностью ушел – он был намного более расслабленным.

Barack and Michelle Obama heading up to one of the many inaugural balls in 2009.

Всегда ли с ним легко работалось?



Со временем стало легче, так как каждый день становилось всё более комфортно находиться рядом друг с другом. Но главное, он всегда понимал ценность и важность документирования своего президентства для истории, поэтому он всегда уважал меня и работу, которую я делал.

До Обамы вы уже работали фотографом в администрации Рейгана. Что вам дал этот опыт?

К тому времени, как я начал работать в Белом доме Обамы, меня уже не смущало то, что я находился рядом и работал с самыми влиятельными людьми, когда они принимали важные решения. Я никогда не терял уверенность в их присутствии, потому что я знал, что моё место было среди них, и я считал, что то, что я делаю, было важным. Вряд ли бы я был настолько уверен в себе, если бы у меня не было схожего предыдущего опыта.

Кроме того, я точно знал, как нужно выполнять эту работу. Я знал, что для создания лучшего фотографического архива мне нужен был доступ ко всему, и поскольку я уже установил личные отношения с Президентом Обамой, я смог попросить и получить доступ ко всему.

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Ваша работа требовала вашего присутствия везде, и в то же время оставаться невидимым среди этой повседневной суеты президентства – стараясь не никогда не влиять на место событий, которое вы улавливали. Насколько сложно это было?



Было совсем не сложно. Я знал какова моя роль, в которой я должен был быть не участником а наблюдателем с камерой – этот аспект работы мне совершенно комфортен. Я действительно наслаждался тем, что нахожусь среди этой суеты. Во время кризиса мне казалось, что я действительно документирую историю. Я всегда чувствовал, что некоторые из моих лучших фотографий возникли благодаря таким ситуациям, потому что это показало, что президент действительно пытается решить проблему. Мне нужно было серьёзно браться за дело, чтобы убедиться, что правильным образом улавливаю то, что происходит.

Обама написал в книге, что у вас есть «способность улавливать настроение и смысл мгновений». Какой совет вы дадите молодым документальным фотографам, пытающимся снимать контекст?

Так сложно сформулировать. Мне кажется, что у меня всегда было хорошее представление о том, что происходит на самом деле. Я чувствовал это, а затем дожидался момента, который бы наилучшим образом выразил настроение и атмосферу. Например, в тот день, когда Конгресс принял «Закон о доступном медицинском обслуживании», я ждал того момента, который показал бы его истинное чувство удовлетворения, что он достиг чего-то большого. Важно быть терпеливым, потому что одна фотография может легко неверно истолковать суть происходящего.

Obama playing in the Oval Office with the daughter of an aide on Halloween, 2005.

Он также сказал, что проводил с вами больше времени, чем с кем-либо кроме его семьи. Таким образом, вы получили довольно уникальную возможность взглянуть на то, чем он занимался. Как бы вы описали повседневную работу президента?



Я видел больше, чем кто-либо другой, и это были разные моменты его жизни, а также баланс между самым занятым человеком на планете, мужем и отцом. Я видел эту борьбу лучше других. Мне кажется, это самое интересное в работе фотографа Белого дома.

Невероятно, как ему удавалось это делать. Так много раз он был среди напряженных будней дня, но всегда проводил свою дочь Малию на качели. Он выходил на улицу и проводил с ней десять минут, полностью забывая, что у него на уме, и полностью погружался в момент. У него просто есть способность так отключаться. Много раз он рассказывал мне, что у него не было достаточно времени на сон, однако он умел сразу же засыпать. Я диву даюсь как у него это получалось, потому что в его голове, должно быть, было столько мыслей, но у него была врожденная способность отключаться.

The Obamas dance to Earth, Wind and Fire at the 2010 Governor’s Ball.

Сквозь ваши фотографии проходит настоящая близость и честность, которые, как я полагаю, исходили из вашей тесной дружбы. Это больше, чем просто фотографии Обамы, который хорошо выглядит в костюме, они показывают его эмоции в работе и близость со своей семьёй.

Основное внимание было уделено созданию достоверных изображений. Как правило, работа включает в себя просто показ президента на работе, но я хотел быть другим. И думаю, что именно отсюда происходит честность и истинность. И я ценю тот факт, что в своем вступлении президент Обама написал, что я всегда мог уловить правильное настроение.

Но когда два человека проводят много времени вместе в среде с высоким давлением, что-то может пойти не так. Как Вам удалось построить такие тесные личные отношения?

Именно огромное количество часов, которые мы провели друг с другом, и привели нас к тому, что мы лучше стали понимать друг друга. И хотя он моложе меня, мы принадлежим с ним, в принципе, одному поколению, и поэтому есть что-то общее, что свело нас вместе. Мы могли говорить о фильмах и телешоу нашего детства, о том, о чем младшие сотрудники Белого дома не имели понятия.

И самое главное, я думаю, что мы разделяли одни и те же взгляды. Решения, которые он принимал для страны, были теми решениями, которые я хотел, чтобы он сделал в качестве гражданина. Как фотограф Белого дома, я считаю, что вы должны уважать человека, который является президентом. Я уважал Рональда Рейгана. Я не соглашался со всеми его решениями, но я уважал его. Это одна из характерных черт, которую, как мне кажется, должен иметь фотограф Белого дома.

Так вы бы могли работать с Дональдом Трампом?

Нет.

Obama coaching his daughter Sasha’s basketball team in 2011.

Вы описали свою работу тяжёлой как физически, умственно, так и духовно. День, когда был убит бен Ладен, наверное, был довольно жутким. Можете ли вы описать, каково это быть в кабинете в тот момент, и делать свою работу?

Примерно за неделю до этого, я знал, что что-то случится, но я не знал всех подробностей. Мне просто сказали, что что-то произойдет в следующую субботу или воскресенье, и я понимал, что это означало секретную спецоперацию, потому что они обычно резервируют дополнительную дату на случай плохой погоды. В тот день, когда начался рейд, за четыре или пять часов до рейда я узнал, что мы преследуем бен Ладена.

Мы все собрались в крошечном конференц-зале на 40 минут, чтобы следить за ситуацией. В комнате стояла абсолютная тишина. Вызывало удивление тот факт, что самые влиятельные люди в нашем правительстве просто смотрели и не могли повлиять на происходящее; пришлось полагаться на людей на месте.

В то время я сделал около 100 фотографий, что, если задуматься, не так уж много. Я просто пытался щелкнуть в нужный момент, не мешая происходящему. Надеюсь, по моим фотографиям, вы можете почувствовать напряжение в комнате. Никто не знал, был ли бен Ладена в доме, не говоря уже о том, каков будет результат.

Monitoring the mission to kill or capture Osama bin Laden in the White House Situation Room in May, 2011.

Это ваша любимая фотография?



Честно говоря, у меня нет любимой фотографии.

Тогда какие ваши самые любимые моменты?

Ну, я бы сказал, фотографируя его как отца. День страшной снежной бури в Вашингтоне – вот день, который я никогда не забуду. С Белым домом на заднем фоне я смог запечатлеть некоторые замечательные моменты, когда он играл на снегу со своими детьми. Этими фото я очень горжусь. Это было нечто особенное.

А как президента, возможно, когда он находился в Центре слежения за обстановкой, когда мы поймали бен Ладена, но также и тот день, когда Конгресс принял Закон о доступном здравоохранении. Было здорово видеть удовлетворение на его лице, когда всё это происходило. Этот день, я думаю, он мог бы назвать наилучшим во время его президентства, и я видел, насколько он радовался тому, что сделал что-то важное.

The Obamas playing outside the White House during a snowstorm in 2010.

Наконец, всякий раз, когда кто-либо говорит, что раса Обамы не имеет значения, я думаю о вашей фотографии с Джейкобом Филадельфии. О чем говорит Вам этот момент? И сколько подобных моментов вы знаете?



Это точно. Я думаю, что тот момент говорит: «Вот четырехлетний афроамериканец, касающийся головы президента Соединенных Штатов, который выглядел так же, как он». Большинство людей поддержало идею. Но этот момент также говорит о президенте, который по воле ребенка наклонился и позволил ему коснуться своей головы.

Когда я работал над книгой и пытался решить, какую фотографию поместить на обратную сторону обложки, то разместил на Instagram четыре варианта, чтобы люди проголосовали. И всего через пару дней у меня появился восьмилетний афроамериканец, который сказал мне, что он и его мама видели мой пост и проголосовали. И когда я спросил его, за кого он голосовал, он просто указал на свои волосы. Он даже ничего не сказал, однако в этом и не было необходимости. И это просто задело мое сердце. Вот и этот мальчик идентифицировал себя с Джейкобом, и чувство гордости, которое он испытывал, потому что думал, что президент похож на него. Было очень много моментов, и я удостоился чести запечатлеть их все.

Книга «Обама: Близкий портрет» выпущена издательством «Penguin Books».



Смотреть больше фотографий ниже:



Three-year-old Clark Reynolds meeting Obama.

Listening to Thelma “Maxine” Pippen McNair in the Oval Office in 2013. Thelma’s daughter, Denis, was one of four young girls killed in a racist attack on the Sixteenth Street Baptist Church in Alabama in 1963.

Meeting Prince George at Kensington Palace in 2016.

Working from the Resolute Desk in October, 2016.

Obama giving a speech in Accra, Ghana in 2009.

@DipoFaloyin

Первоначально эта статья появилась на VICE UK.