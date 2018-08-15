Фотографии, найденные в кошмарном архиве Роджера Баллена

Спустя 50 плодотворных лет работы над мастерскими чёрно-белыми фотографиями Роджер Баллен готов занять своё место мастера данного вида искусства.



За последние несколько лет этот южноафриканский художник, родившийся в Америке, успел сделать очень много. Ему отвели целое крыло в кейптаунском Музее современного африканского искусства Цайца после того, как Фонд Роджера Баллена выделил этому совершенно новому учреждение самое крупное пожертвование из фонда за всю его историю. Помимо фотографии, он перешёл от режиссуры клипов Die Antwoord к созданию собственных короткометражек. 10 октября 2017 в издательстве Thames & Hudson вышла новая ретроспективная монография, «Ballenesque» («Балленовский стиль»), в которой Баллен объявляет всему миру, что он – кумир.

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«Я создал балленовский стиль. Два-три года назад я ещё не мог бы этого сказать, – объяснил мне Баллен. – Я создал реальность, связанную с тем, как я выражаю свою жизнь через фотографию. Я как-то даже не представляю себе лучшего определения этой книги. Тех, кто интересуется изобразительным искусством и фотографией, снимки приведут в такой уголок их разума, в котором им придётся задуматься».

Ниже представлена эксклюзивная премьера короткометражного фильма Баллена, также названного «Балленовский стиль» и созданного для ознакомления публики с Балленом и этой книгой.

«Балленовский стиль» начинается с эссе историка и критика-культуролога Роберта Дж. К. Янга. В ней Янг пытается дать определение завораживающему, «прекрасно узнаваемому» стилю изображений Баллена, которые он называет то «захватывающими портретами», то «случайными композициями», то «стенами без окон», то «тёмными перекрёстками разобщения». Представляя эти краеугольные камни стиля Баллена, Янг пишет: «Мы изолируем четверых, а вы, тот, кто смотрит на фотографию, можете стать пятым и дополнить собой тайну».

Далее книга до конца представляет собой экскурсию по творчеству Баллена, дополненную 50 страницами историй из жизни художника, рассказанных им самим, его автобиографии, мыслей о технике и философии. Всё это начинается с расплывчатых семейных портретов, снятых Балленом на камеру Mamiya, которую он купил в 13 лет. Он делится первым своим фото, которое ему действительно понравилось, снимком мёртвой кошки на обочине.

Dead Cat, New York, 1970

Он вырос и стал летописцем контркультуры 60-х и 70-х, от кривляющихся участников протестов против войны во Вьетнаме до беспечных нудистов на Вудстоке. Многие фото этого периода его карьеры впервые появляются именно на страницах «Балленовского стиля». К 1979 году Баллен уже начал путешествовать по миру, собирая быстрые снимки детей от Нью-Йорка до Индонезии, которые впоследствии будут собраны в серию «Мальчишество» («Boyhood»).

Froggy Boy, USA, 1977

Death March in Washington, 1969

Woodstock, 1969

Переехав в ЮАР, Баллен стал одержим человеческими жертвами апартеида. Он путешествовал по нищей сельской местности Южной Африки в качестве геолога, но по пути фотографировал людей и места, которые видел. Эти изображения он собрал в две серии, сделавшие его знаменитым, «Сельская местность» («Platteland») и «Дальние края» («Outland») .

Puppy Between Feet, 1999

Также в новой монографии дебютировали картины Баллена, написанные в 1970-х годах и повлиявшие на его абстрактную фотографию в «Убежище птиц» («Asylum of the Birds») и «Театре видений» («The Theater of Apparitions»). «Добавлять в книгу эти картины было очень интересно, – рассказал он. Многие картины были утеряны, когда его отец выбросил их из его родного дома, но те, которые остались, зафиксированы для «Балленовского стиля». – Я не рисовал 30 лет, но они в каком-то смысле заложили фундамент для моего последующего творчества».

К концу текста кажется, будто творчество Баллена, подобно одной из его картин, существует в значительной степени у него же в голове. «Года этак с 2002-го на фотографиях почти перестали попадаться человеческие лица», – отметил Баллен. Его текущий проект, анонсированный на последних страницах, называется «Ах, крысы» («Ah Rats»). Теперь вредители, годами кишевшие на задворках его творчества, оказались в центре оного. В январе Баллен выступил художником-постановщиком клипа на песню Die Antwoord «Tommy Can’t Sleep», в котором полно крыс, заполонивших его мозг.

Баллен до сих пор бродит по Йоханнесбургу в поисках мест для фотосьёмки, часов по пять в день. Остальное своё время он проводит с семьёй, за управлением Фондом Роджера Баллена и уходом за своим зоопарком из 100 с лишним питомцев. «У меня там крысы, змеи, куры, утки, ящерицы, кролики, пауки, голубки, голуби, вороны, мыши», – лихо перечисляет он. Процентов у 10 есть клички; среди них – птица по кличке Икар и крыса по кличке Стоффель.

Five Hands, 2006

Йоханнесбургский дом Икара, Стоффеля и Баллена находится вдали от бурлящего американского политикума, но у Баллена есть советы для молодых художников, пытающихся отличиться в эпоху фотографии, которую он называет «аморфной» по сравнению со временами своего становления.

«Ваша способность сказать что-то ценное о мире во многом определяется вашим физическим опытом, – сказал он. – Занимайтесь тем, что действительно на вас влияет. Вот люди просто щёлкают и щёлкают – это не стоит ни копейки. Им не приходится рисковать собой. Тому, кто хочет сказать что-то ценное, нужно рискнуть собой».

Tommy Samson and a Mask, 2000

Баллен быстро разъясняет, что не имеет в виду, будто фотографы должны рисковать физическим здоровьем, «прыгая с забора Белого дома» ради уникальной фотографии. «Какой-то подход может появиться лишь спустя многие годы и многие часы. Мои снимки мощны, потому что они обращаются к подсознательному в разуме. «Риск» может быть не только физическим, но и психологическим». Баллен рисковал собой, многие годы обращая внимание на места и людей, которые другие люди предпочли бы проигнорировать. В результате его фотографии аутсайдеров помогают всем нам заглянуть внутрь себя.



Stare, 2008

Mimicry, 2005

Devour, 2013

Книга «Балленовский стиль» вышла в издательстве Thames & Hudson 10 октября 2017 года. Купить её можно здесь.

Эта статья впервые появилась на VICE US.