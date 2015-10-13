Почему мы устанавливаем уголовное наказание за теневую экономику?

Фотографию предоставил пользователь Flickr papalars

В четверг, 10 сентября, группа из 40 уличных торговцев промаршировала к зданию мэрии Лос-Анджелеса, чтобы выступить с протестом против нового указа, запрещающего торговлю без лицензии в парках. Но торговцам нельзя продавать свои товары не только в городских зелёных зонах. Противоречивый закон запрещает любую торговлю на тротуарах Лос-Анджелеса – и это при том, что в городе работают более чем 50,000 уличных торговцев, продающих всё – от старых DVD-дисков до рыбных тако.

С протестами и кампанией простых людей по легализации торговли, ситуация в Лос-Анджелесе может наконец достичь критической точки. Однако, такие слова, как «неофициальный», «незаконный» и «нелегальный», длительное время использовались для описания оборота, который существует в тернистой переходной зоне: не совсем легальный, но и не открыто опасный. Более того, Роберт Нойвирт – исследователь, журналист и автор книги «Народные хитрости: глобальный рост теневой экономики», говорит, что чёрный рынок насчитывает триллионы долларов, циркулирующих обратно в экономику, предоставляя работу приблизительно половине работников по всему миру.

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Может показаться странным, что деятельность, которую считают «нелегальной», может быть настолько заметной — от торговцев подделками дамских сумочек на Канал-Стрит на Манхеттене до временных киосков с тако и нарезчиков свежих фруктов на Альварадо-Стрит в Лос-Анджелесе. Вот почему Нойвирт ведёт кампанию по выбрасыванию терминов «теневая экономика» или «неформальная экономика»из повседневного употребления, хотя пока, как признаёт он сам, кампания не слишком успешна.

VICE связался с Нойвиртом по Skype, чтобы обсудить недавние протесты торговцев в Лос-Анджелесе, неожиданную выгоду пиратства, и почему мы должны относиться к членам неформальной экономики, как к истинным предпринимателям.

VICE: Вы много говорили о термине «теневая экономика». Почему вы полагаете, что он неточно отображает группу людей и оборот, которые стремится описать?

Роберт Нойвирт:Поскольку он сбивает в кучу уголовный подтекст со всеми остальными. Подавляющее большинство людей, которые работают в том, что я называю «Система D» и что люди, как правило, называют «неформальной экономикой», не продают наркотики, и они не занимаются торговлей людьми и не продают их на органы. Они продают кондиционер для белья «Downy». Они продают зубную пасту «Colgate». Они продают сэндвичи без лицензии. Они продают что-то за наличные, о которых они не отчитываются правительству. Это другой вид предпринимательства — продажа разрешённого продукта производится таким вот полулегальным образом.

«Многие люди не могут выжить и быть честными на 100%»

Вы упомянули придуманный вами термин «Система D». Откуда он появился?

Ну, я не придумал его, я его украл. На самом деле он был специальным термином в бывших французских колониях, главным образом в Африке и на некоторых Карибских островах. То, что мы называем неформальной экономикой, они называют «l’économie de la débrouillardise» (с французского – «экономическая находчивость»). «Débrouillard» (с французского – «находчивый») – это что-то вроде уверенности в себе или изобретательности, которые некоторые называют МакГайверовским подходом к зарабатыванию денег.

Это люди, которые просто стараются сводить концы с концами и выходят на улицы, чтобы продавать легальную продукцию единственным способом, о котором они знают. Поэтому я посчитал, что термин «Система D» более точный, чем термин «неформальная экономика».

Как вы считаете, кто является частью «Системы D»?



Это все, кто имеет дело с легальной продукцией полулегальным путём. Начиная от человека, который печёт хлеб из цуккини у себя дома и продаёт его кафе, которое потом реализует его, до людей на Канал-Стрит, продающих пиратские сумки Gucci и Chanel и духи. Им обычно платят наличными, без кассового аппарата, поэтому неясно, вносят ли они эти деньги в свои налоговые декларации.

Бренды, как правило, занимают позицию, что пиратство – это плохо. Я так не считаю, поскольку я не думаю, что кто-то кого-то обманывает. Любой, кто может себе позволить настоящую сумку от Gucci, покупает настоящую сумку от Gucci, поскольку пиратские версии иногда бывают довольно аляповатыми. В то же время, сами бренды получают замечательную уличную рекламу. [Но] они только и говорят: «Мы владеем брендом; любой, кто использует этот бренд, – вне закона и, следовательно, неправ». И я понимаю эту точку зрения. Просто я не считаю это настолько тяжёлым преступлением, каким они его описывают.

Ваши любимые поддельные сумочки являются частью Системы D. Фотографию предоставил пользователь Flickr guccibear2005

Как вы считаете, эти бренды теряют деньги из-за поддельных или нелицензированных версий их продукции?

Прежде всего, компании, выражающие недовольство по поводу пиратства, зарабатывают деньги. Серьёзно, они зарабатывают очень много денег. Компания Gucci зарабатывает деньги. Компания Puma (которая, по словам одного из источников, является самым подделываемым брендом одежды в Китае) зарабатывает деньги. Даже компания Coach, которая столкнулась с резким падением продаж, когда она отказалась от выпуска сумок средней ценовой категории в пользу рынка предметов сверх-роскоши, прибыльная. Я никогда не видел доказательства, что пиратство серьёзно подрывает их чистую прибыль.

Пару лет назад я был на конференции, на которой столкнулся с руководителем одного из крупнейших производителей кроссовок. За напитками мне выпал шанс спросить его о пиратстве. Изначально, он спустил на меня всех собак, требуя, чтобы я пообещал, что никогда не буду цитировать его: «Если ты кому-то расскажешь, что я это сказал, то мне придётся убить тебя». Я ответил, что не возражаю. Затем он сказал: «По правде говоря, мы нуждаемся в пиратстве. Оно является для нас анализом рынка. Если мы выпускаем новый дизайн и его не подделывают, то мы знаем, что что-то не так».

Что вы думаете о недавнем решении объявить вне закона нелицензированную торговлю в городских парках Лос-Анджелеса?

Запрещать уличным торговцам работать в парках глупо. Вот вам пример из Нью-Йорка: Деревянный тротуар в Рокэвэй контролируется городским Департаментом парков и отдыха. Но его длинные пролёты довольно пустынны, и посетителям пляжа приходится совершать долгие прогулки, чтобы купить что-нибудь поесть или попить. Большинство людей было бы в восторге, если бы там были пару торговцев, у которых они могли бы купить закуски и напитки. Есть много парков, по всему Лос-Анджелесу и Нью-Йорку, а также в других городах, где наличие торговых палаток было бы целесообразным.

Как вы думаете, будет ли всё больше членов Системы D подниматься, чтобы при помощи протестов и другой деятельности требовать больше прав?

Уличным торговцам и другим людям в Системе D необходимо организоваться и отстоять своё существование. Возможно, когда-то они могли спрятаться в тени, но теперь это невозможно. У Лос-Анджелеса есть гордое наследие уличной торговли, а газеты век назад пестрили историями о ребятах, продававших тамале на улицах.

Вы упомянули, что люди имеют склонность приравнивать неформальную экономику к наркоторговцам или контрабандистам. По вашему мнению, репутация Системы D может когда-нибудь измениться?

Я, безусловно, на это надеюсь. Преступная деятельность должна преследоваться по уголовному законодательству. Если наркотики противозаконны, мы можем предъявлять людям обвинения в рамках уголовного законодательства. Мы не обвиняем их в неуплате налогов или в торговле на улицах без лицензии. Мы выдвигаем им обвинения, потому что говорим, что наркотики противозаконны, или что проституция незаконна. Вы можете оспорить эти законы, если вы с ними не согласны, но они же являются законами.

Если мы избавимся от ассоциации с уголовным подтекстом, то мы сможем воспринимать предпринимателей Системы D в качестве тех, кем они и являются – предпринимателями. Людьми, занимающимися бизнесом, и пытающимися делать то же, что и все магазины: продавать продукцию по той цене, которую хотят видеть люди. Это ничем не отличается от супермаркетов Walmart. Я бы хотел увидеть, что работников Системы D рассматривают как минимум с таким же уважением, как и Walmart.

В вашей книге«Народные хитрости»,смотритель здания торгового центра в Бразилии цитирует бразильскую поговорку: «Если вы работаете на 100% законно, вы не сможете выжить». Вы считаете, что для США она тоже работает?

Я бы сказал, что по большому счёту она верна и здесь – вероятно, не настолько верна для верхушки среднего класса. Однако существует причина, почему верхушку среднего класса называют так: люди этого слоя общества не средние, они обычные. Я могу сказать, что многим людям невозможно выжить и быть честными на 100%.

«Будем честны — у каждого будет халтурка. Это станет необходимостью».

И что говорит о нашем обществе эта невозможность 100-процентно законной жизни?

Я думаю, это говорит нечто действительно содержательное о том, насколько трудно выжить и настолько тяжело многим людям в нашем обществе содержать свои семьи, зарабатывать на жизнь и платить квартплату.

Работающий по совместительству сотрудник службы охраны может работать, продавая карибскую еду из багажника своего внедорожника в нерабочее время. Мы должны салютировать этому, поскольку это – самоподдерживающаяся экономика. Это тяжёлый труд. Это предполагаемая история Америки.

Исследования показали, что неформальная экономика оказала положительное влияние во время последнего экономического кризиса, создавая рабочие места, возрождая экономику. Какую роль, по-вашему, будет продолжать играть Система D в нашей экономике?

Мы находимся в статистическом пост-кризисном состоянии, и подавляющее большинство людей переживают его настолько же тяжело или даже тяжелее, чем они переживали в 2008 году. Поэтому я полагаю, что Система D будет продолжать отыгрывать значительную роль. Нелепо притворяться, что не будет.

У нас когда-то был весьма уважаемый термин, который мы использовали, когда я был ребёнком; этим термином была «работа в двух местах». Сейчас мы его слышим нечасто. Он означал, что парень, работавший на заводе по производству пылесосов, на выходных будет подрабатывать на вроде как второй работе, ремонтируя мелкую бытовую технику, потому что он имеет представление о мелкой бытовой технике и моторах. В наши дни я слышал термин «подлатать доход» или что-то вроде этого. Всё больше и больше людей подумывают устроиться на несколько мест работы. Эта единственная работа на заводе на всю жизнь не будет нормой. Чёрт, да у нас уже почти не осталось заводов!

Вы слышали термин «халтура»?

Какподработка в хорошем смысле, а не в плохом.Подрабатыватьтак, как это подразумевается в Нигерии – «работать тяжело и быстро». А не подрабатыватькак «Я облапошиваю кого-то на улице». Безусловно, этот термин мне нравится намного больше. Будем честны — у каждого будет халтурка. Это станет необходимостью. Будет становиться намного тяжелее иметь классную штатную работу, которая будет нас полностью обеспечивать.

На носу президентские выборы. Какая политика поможет работникам Системы D?

Безусловно, какой-нибудь путь для легализации, иммигранты, должно быть, хотят этого. Я считаю, что иммигранты – опора этой страны.

Но в местном масштабе [нам нужна] политика, которая признаёт, что есть эта промежуточная зона, которая всегда существовала. Мы никогда не пытались внести работу в двух местах в разряд противозаконных действий, когда парень работал с пылесосами. Правительствам нет смысла называть её неформальной или противозаконной, постольку это просто сделает две трети работающего населения планеты преступниками, а это около 2 миллиардов людей. Что нам нужно сделать, так это иметь что-то типа компромисса. Возможно, правительства могли бы начать политику, в которой если предприниматель открывает дело, у него есть шесть лет, чтобы всё узаконить. Дайте ему время для постепенного развития своего бизнеса и чтобы всё это начать, прежде чем ему придётся полностью увязнуть в нудной процедуре лицензирования. Либо же это может быть предложение большего количества лицензий, или лицензионный взнос может быть незначительно выше, но вам не нужно будет платить никакие налоги — что-то, что будет реальной выгодой для человека, продающего что-либо на улице.

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