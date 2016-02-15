Как старейшее тайное общество в мире становится более прозрачным

Настенная роспись внутри Объединённой Великой Ложи Англии. Все фото принадлежат лично автору.

Данная статья впервые была опубликована на VICE UK.

В 2017 году британское франкмасонство отметит свой 300-й день рождения. Точно происхождение скандально известного тайного общества неизвестно. Хотя первая Великая Ложа открылась в 1717 году, свидетельства указывают на то, что франкмасонство зародилась гораздо раньше. Наиболее романтичная история, как говорит мне ответственный за связь с прессой Майк Бейкер, указывает на тамплиеров. Более реалистична версия о том, что оно, возможно, является продуктом средневековой системы гильдий в сочетании с элементами розенкрейцерства. Мы в Объединённой Великой Ложе Англии (UGLE) в лондонском Ковент-Гардене, величественном здании, украшенном тайными символами. Слава масонов как мистиков сделала их маяком для любителей теорий заговора от предполагаемых связей с 11 сентября до иллюминатов и Нового мирового порядка. Теперь, в преддверии своего трёхсотлетия, масоны пытаются разобраться с этой многовековой проблемой по части пиара. Вопрос состоит в следующем: что случится, когда старейшее тайное общество в мире попытается открыть свои двери?

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Отчасти преображение масонов бросает вызов наиболее живучим мифам. «Мы на самом деле запрещаем вмешивать политику и религию в то, чем занимаемся», – говорит мне Майк. Они даже публичные заявления делают неохотно «из-за нашей истории и потому что нам не хотелось бы показаться политически замотивированными. Вы же знаете, теорий заговора более чем достаточно, с Бильдербергом и тому подобным». Так зачем же сюда вступать, если нет возможности вмешиваться в политику? Всё дело в ценностях, говорит Майк. Масоны делают благотворительные пожертвования в рамках своей общественной работы. В данный момент они уже наполовину профинансировали второй санитарный самолёт в Лондоне. «В следующий раз, когда у вас случится серьёзная авария, приземлится самолёт скорой помощи, а под ним вы увидите угольник и циркуль, просто подумайте о том, как так получается».

Среди более удивительных требований UGLE – то, что члены ложи должны верить в Господа. «Если это творческая сила», – быстро добавляет Майк, имея в виду, что сатанистам вход воспрещён. Другие франкмасонские ордены, к примеру, Великий Восток Франции, действительно готовы принимать атеистов. Но UGLE неизменно отказывалась подражать французам. «По сути, это добавляет некоторую степень правдоподобности обещаниям быть хорошим, – говорит Майк. – Нашим обязательствам в целом, которые целиком и полностью заключаются в том, чтобы быть хорошим человеком и придерживаться наших ценностей. Именно поэтому для нас важен Господь».

Ещё одна настенная роспись

Хотя это, возможно, и не религия, аллегорические пьесы и символизм являются ключом к тому, как работают масоны. Великая Ложа наполнена свидетельствами этого мистицизма. Главная комната украшена фантастическим клетчатым ковром, фресками на потолке и умопомрачительным золотым органом. Также есть несколько величественных тронов. Во время церемоний, объясняет Майк, Почтенный Мастер сидит на востоке, где восходит солнце, а Старший Хранитель – на западе, где оно заходит. Как и множество других масонских ритуалов, это символизирует прогресс человека от тьмы к просвещению.

Троны оказываются лейтмотивом в Великой Ложе: в Комнате для облачения Великого Офицера стоят три огромных трона. Стены украшены портретами членов королевской семьи, до коронации являвшихся Великими Магистрами. Троны так велики, объясняет Майк, потому что «Принц-регент, который стал Георгом IV, был парнем немаленьким. Кажется, где-то в районе 30 стоунов [около 190 кг], поэтому ему нужно было большое кресло». Во время введения в должность предоставляются табуреты, чтобы королевские ноги не болтались.

А как насчёт знаменитого масонского рукопожатия, спрашиваю я его. Оно действительно существует? «Да, – говорит он. – Ничего особенно странного в них нет… Это всего лишь форма квалификации для перехода с одного этапа на следующий. Поэтому после инициации вам даётся другой опознавательный знак или рукопожатие, который даёт вам возможность перейти на следующий уровень… И на самом деле это довольно скучно». Во время разговора с ответственным по связям со СМИ становится ясно, что в стратегию общества входит умаление значимости всего чересчур странного.

Витражное окно в Объединённой Великой Ложе Англии

Более спорным, чем рукопожатие, является вопрос женщин-франкмасонов. Установка на полностью мужской состав встроена в их ритуалы; чтобы доказать свою мужественность, масоны обнажают грудь. В Англии существуют женские ложи, которые признаются UGLE как «регулярные» во всём, кроме пола. «Слово «регулярный», – объясняет Майк, – значит, что они действуют так, как мы бы этого ожидали». Немногочисленные смешанные ложи UGLE не признаёт. Дело «в наследии», говорит Майк, и изменить эту его часть члены ложи не стремятся.

В этом отношении масоны напоминают множество других старых «клубов для мальчиков», которые втащили в 21 век через «не хочу». Но это нежелание меняться становится для масонов демографической проблемой. Подавляющее большинство франкмасонов, как и следовало ожидать, составляют мужчины. Они также быстро стареют. В данный момент членов старше 80 в обществе в пять раз больше, чем членов в возрасте 21-30 лет. Средний возраст приближается к 60. Поэтому масоны обращаются к мужчинам помоложе. Это подразумевало, что придётся выйти в Интернет, стать ролевыми моделями местного значения и, возможно, модернизировать более архаичные тексты.

Проблема для масонов отчасти состоит в том, что их своеобразие – благословение и проклятие одновременно. Это деистская не-религия, для которой характерна бессвязная смесь консерватизма и высокого театра. Разумеется, отчасти любого потенциального члена общества привлекает именно эта странность. В конце концов, какой смысл вступать в тайное общество, желающее быть открытым, прозрачным и нормальным? Но вместе с этим вновь приходят те же удары по репутации, которых масоны хотят избегать. Я спрашиваю Майка: бывает ли порой искушение просто всё открыть? Почти весь их материал, заявляет он мне, и так доступен в Интернете. Однако для членов UGLE их просмотр испортил бы сюрприз. В данный момент они пытаются «демистифицировать его, при этом не избавляясь от элемента очарования, – в этом и состоит сложность». Если масоны хотят отметить своё четырёхсотлетие, им придётся решить эту головоломку.

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