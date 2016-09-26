Мы пообщались с человеком, который на самом деле хочет отдельную страну для гомосексуалов

Эта статья была впервые опубликована на VICEUK

Права ЛГБТ далеко продвинулись за последние годы, но сказать, что негетеросексуальным людям до сих пор приходится несладко, значит не сказать ничего. 3 сентября некто заявил, что его вместе с партнёром агрессивно выпихнули из автобуса в Лондоне после захода не в те двери; в начале сентября гомофобы напали на членов комитета прайда в Северной Ирландии; а футболисту из «Бёрнли» пришлось пересмотреть твиты, которые он выложил в 2012, требуя, чтобы гомосексуалы «cгорели», после того, как АФ выдвинула ему из-за них обвинения в неправомерном поведении.

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Короче говоря, бывает непросто. Некоторые люди считают, что решение заключается в неустанной борьбе за равенство. Сепаратистская организация гомосексуалов Gay Homeland Foundation предложила другую стратегию: её члены считают, что маргинализация гей-культуры является неизбежным последствием существования обществ, в которых большинство людей гетеросексуальны. Они ратуют за создание полностью гомосексуального государства. Это может показаться несколько радикальным, однако, по их мнению, это единственное реальное решение. Я связался с уполномоченным руководителем группы Виктором Циммерманом, чтобы выяснить, почему он считает, что необходим такой решительный ход.

VICE: Добрый день, Виктор, почему вы считаете, что гомосексуалам нужна собственная родина?

Виктор Циммерман:Нам нужен культурный и политический центр, в котором мы сможем разработать новые, лучшие образы жизни для гомосексуалов, которые больше подходят нашей природе. Сбор гомосексуалов в творческой и благоприятной среде освободит огромное количество энергии. Тысячи гомосексуальных художников, писателей, скульпторов, кинематографистов и авторов песен соберутся в одном месте. Больше не будет культурного угнетения со стороны гетеросексуалов; все публичные пространства будут украшены произведениями искусства, созданными гомосексуалами.

Город-государство гомосексуалов также стал бы для миллионов гомосексуалов тихой гаванью. Многие гомосексуалы на этой планете живут в опасности; их физическая безопасность изо дня в день находится под угрозой, работа у них нестабильная, а родные угрожают им или пытаются навязать им брак. Из-за строгих ограничений на иммиграцию эти люди просто не могут переехать в другую страну. Страна для гомосексуалов была бы очень хорошим вариантом для этих ребят.

Значит, цель вашей организации – обеспечить безопасное пространство для гомосексуалов, в котором действуют гомосексуальные культурные нормы?

Да, наша цель – основать свободное, независимое и демократическое государство гомосексуалов. Мы стремимся основать одно или несколько поселений для гомосексуалов с самоуправлением и рассчитываем поспособствовать их экономическому, культурному и политическому развитию.

Зачем концентрироваться на родине для гомосексуалов вместо того, чтобы улучшать ситуацию с правами ЛГБТ в уже существующих государствах?

Противоречия между существованием государства гомосексуалов и улучшением ситуации с их правами в различных государствах, которые уже существуют, нет; у нас может быть и то, и другое. Гомосексуалам нужно собираться вместе, общаться и обмениваться идеями. Если уж и должна быть настоящая высокая культура гомосексуалов, то нам понадобится нечто большее, чем просто местные гей-бары, два-три книжных магазина для гомосексуалов и гей-прайд раз в год. Это не вопрос прав человека, это вопрос рассеяния меньшинства, составляющего шесть процентов населения, в недружелюбной культурной среде.

Нам также нужно помнить, что права человека могут отобрать с такой же лёгкостью, как и предоставить. Весь достигнутый прогресс в отношении прав гомосексуалов имел место лишь в контексте либеральных демократий, и это был очень трудный процесс, который не завершился до сих пор. Нам нужно место, в которое гомосексуалы смогут переезжать из враждебных стран. Немногочисленные беженцы, которых принимают США, Канада и ЕС, – это лишь горстка счастливчиков; подавляющему большинству отказывают во въезде.

Где вы планируете обустроить родину?

В идеале это должно быть место с достаточно дешёвой и пригодной для жизни землёй в тёплом климате у моря. Подходящей земли достаточно в Южной Америке, а её политическая обстановка вроде бы благоприятна для этого. Дружественная буддистская страна в Юго-Восточной Азии, возможно, также была бы хорошим выбором с точки зрения стратегии.

Если быть реалистами, то мы примем то, что попадётся, и постараемся взять от этого как можно больше. Мы даже не отбрасываем вариант с искусственными морскими конструкциями. Их в настоящее время разрабатывает организация под названием The Seasteading Institute, которую щедро финансирует Питер Тиль, гей, который нажил состояние, став сооснователем Paypal.

Каков ваш долгосрочный план действий по основанию государства?

Первый шаг – это формирование нетерриториальной суверенной единицы – государства без территории. Единица переселяла бы беженцев-гомосексуалов и помогала бы им с жильём и работой. На этом этапе будет крайне необходима экономическая деятельность по обеспечению людей работой и получению прибыли, которой будут обеспечиваться расходы, связанные с безопасностью. Гомосексуальный банк развития помог бы в основании малых и средних предприятий, которые упрочили бы экономическое положение нашего народа.

Затем мы будем стремиться получить политическое признание максимально возможного количества государств. Такое признание было бы весьма полезно во многих видах деятельности: в перемещении беженцев, международных финансовых операциях, покупке связанного с безопасностью оборудования. Чтобы способствовать международному признанию, мы воспользуемся прецедентом Мальтийского ордена.

Разве это не государство, которое перестало существовать, потеряв свою территорию?

Да, его суверенитет до сих пор признаётся более чем 100 иностранными государствами. Следующим шагом было бы взятие в аренду небольшой территории у существующей страны. Эта территория использовалась бы для основания поселения на условиях экстратерриториальности. С юридической точки зрения эта территория ещё оставалась бы территорией принимающей страны, но мы могли бы управлять ею согласно своему законодательству.

Вот Циммерман (слева) с другим членом GayHomelandFoundation на собрании группы в Нью-Йорке

Разрешалось бы там жить гетеросексуалам?

На территориях гомосексуалов будут жить и гетеросексуалы, но их количество будет ограничено, и они не будут чем-либо управлять. Разумеется, будут пускать иждивенцев– несовершеннолетних детей или беспомощных родителей.

Как бы вы обеспечили отсутствие убыли населения?

С помощью иммиграции. Мы все знаем, как делают гомосексуальных детей: из года в год они рождаются на свете миллионами без каких-либо усилий с нашей стороны. Нам нужно лишь одно: чтобы некая их часть собирала вещички и переезжала в государство гомосексуалов.

Наконец, насколько реально, на ваш взгляд, достижение вашей цели?

С юридической точки зрения основание государства гомосексуалов возможно. Существуют прецеденты основания новых государств через договора, к примеру, создание государства Ватикан; также есть не один правовой прецедент мирного приобретения земли. Также есть прецеденты международного признания нетерриториальных суверенных единиц, например, Мальтийского ордена. Мы уверены, что однажды гомосексуалы будут иметь территориальный контроль над суверенной территорией.

Спасибо, Виктор.

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