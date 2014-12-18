Выясняем причины миграции среди европейской молодёжи

За последние несколько лет ​сотни тысяч молодых людей переехали из южной Европы в северную, но из-за отсутствия координации между странами ЕС никто точно не знает, сколько мигрантов живёт далеко от своего дома, или где они находятся. Каждая страна сама следит за передвижениями своих людей, и в этом существует множество сложностей. Например, многие испанские и итальянские мигранты переживают в отношении юридических нюансов, возникающих при регистрации в соответствующих консульствах при переезде в другую страну. Поэтому они попросту избегают всех этих неприятностей, и их никто не считает.

В результате, официальные данные значительно приуменьшают настоящую цифру эмигрировавших из южной Европы, и не учитывают последствия этого.

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​«Поколение Е» – именующий себя «трансграничный проект журналистских данных», пытается заполнить пробелы. В опросе этой организации приняли участие больше 1220 выбранных респондентов, и результаты включают не только цифры, но и рассказы и мнения, что даёт возможность группе изучить необработанные данные по-новому. Среди самых увлекательных результатов и тот факт, что многие иммигранты в Европе в разной степени перестали относить себя к национальностям и считают себя просто европейцами.

Возглавляет эти исследования журналист данных Якопо Оттавиани. Я общался с ним несколько дней назад и в деталях расспрашивал об их первых результатах.

VICE:Как появилась эта идея?

Якопо Оттавиани:Мы начали говорить об этом проекте приблизительно в марте. Когда я говорю «мы», я имею в виду коллег из Испании, Португалии, Греции и Италии. Мы становимся ближе к этой новой методологии, этому новому подходу к журналистке, которая является транс-европейской. Журналистика больше не является национальной. Существовал проект журналистики трансграничных данных, который назывался ​«Файлы мигрантов». После него часть команды основала «Поколение Е», и мы последовали тому же стилю управления проектом и той же методологии. Мы проживаем в четырёх разных городах в разных странах, [и] некоторые из нас сами являются экспатами, поэтому для нас это личное.

Насколько помогает официальная статистика из разных европейских стран?

Официальная статистика не даёт исчерпывающей информации. Она основана на информации консульств и зарубежных офисов стран. Я имею в виду, например, «​A.I.R.E» – офис, который записывает всех итальянцев, живущих заграницей. У каждой страны есть такой офис. Дело в том, что не все мигранты идут и регистрируются, потому что это не обязательно – у нас есть Шенгенский договор, который позволяет нам везде ездить [по Европе].

Как вы думаете, почему большинство людей не регистрируются в зарубежных офисах?

Что интересно, если вы зарегистрируетесь в одном из этих офисов, тогда вы потеряете, например, право на медицинскую помощь в вашей стране, [и] не совсем понятно, что случится, если вы зарегистрируетесь. Существует много недостоверной информации, поэтому многие мигранты решают этого не делать. [Часто они] думают так, в какой-то момент я вернусь в свою страну, и они предпочитают не регистрироваться.

Вы думаете, что нехватка данных достоверного опроса также порождает множество неправдивых рассказов?

Вокруг историй о «плохих южных европейских мигрантах, которые приезжают и крадут работу» или «вторгаются на север» много популизма и плохой риторики. Но это совсем неправда, потому что большинство мигрантов имеют высокую квалификацию, они едут заграницу и создают компании, предоставляющие рабочие места. Я встречал много таких людей. А во многих рассказах, которые мы получили, этот фактор никто не учитывает.

А существуют ли какие-то общие рассказы?

Я лично анализировал ответы итальянцев. Могу сказать, что большинство людей жаловалось на отсутствие талантливых профессионалов в Италии. Не знаю, слышали ли вы о кумовстве…

Да, оно есть и у нас в Греции.

Я бы сказал, что это обычное дело для всей южной Европы. У меня нет научных данных по этому, но это общий рассказ, который вырисовался из историй. Ещё один рассказ о том, что многие мигрировавшие люди – это бывшие студенты ​Эразмус.

Были ли результаты, которые вы не ожидали обнаружить?

Люди, которые проходят через такой опыт, меняют свою национальную идентичность. Они больше не чувствуют себя застрявшими. Я хочу сказать, они чувствуют себя испанцами, итальянцами, португальцами и греками. Но они видят, что их идентичность меняется. И они ощущают себя европейцами больше, чем раньше.

То есть, если они переезжают в Германию или Великобританию, они не говорят: «Я немец» или «Я британец». Они говорят: «Я европеец».

Да, это более распространено. Некоторые из них говорят: «Я чувствую себя наполовину немцем, наполовину греком». Но чаще слышишь людей, которые говорят только о Европе.

Вы один из молодых людей, эмигрировавших из южной Европы? Заполните он-лайн анкету на сайте «Поколение Е» ​по этой ссылке.

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