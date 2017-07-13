Героическая женщина установила в едущем поезде целый монитор iMac

Для многих людей, особенно тех жителей Нью-Йорка, которые в настоящее время сталкиваются сразными кошмарами общественного транспорта, езда на поезде может быть мучительным опытом. Угроза схождения поезда с рельсов, задержек или случайной встречи с жуткой сценой из дикой природы может стать ещё невыносимее, когда вы ещё и тащите около 35 фунтов багажа.



«Я даже посмотрел дважды, я был шокирован, увидев на маленьком столике такой большой компьютер, – рассказал Хилл Telegraph. – Я работаю в компании, занимающейся программным обеспечением, и езжу на поездах уже лет 15, но никогда не видел ничего подобного. У этой дамы была полная проводная клавиатура и мышка».



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Неясно, с чего бы этой женщине, которая, по-видимому, ещё и говорила по iPhone, понадобилось тащить с собой на поезд гигантский компьютерный монитор. Возможно, она побаивается различных проблем со здоровьем, с которыми связывали ноутбуки, – вроде мужского бесплодия или боли в шее. Возможно, у неё на носу был дедлайн, и ей нужно было закончить какой-то навороченный видеомонтаж или конструкторскую работу, которую просто нельзя было выполнить на экране поменьше. Возможно, она забыла книгу. А может быть, наша безымянная героиня настольных компьютеров просто не очень любит перемены. Возможно, мир никогда этого не узнает.

«Я до сих пор понятия не имею, с чего бы человеку носить с собой настольный компьютер, в то время как ноутбук дал бы ей те же возможности при большей портативности», – заявил Хилл. Как бы то ни было, он добавил: «Это очень забавное фото».

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