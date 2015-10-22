Является ли Николас Кейдж самым блистательным актёром нашего времени?

Это лицо человека с ужасными актёрскими навыками и кошмарной стрижкой? Или это лицо человека, опередившего своё время… с кошмарной стрижкой? Фото взято у пользователя FlickrTheConmunity

Легко совершенно не обращать внимания на Николаса Кейджа как на актёра. Хотя я наслаждался его игрой в «Адаптации», для меня он всегда был просто тем странным чуваком в умеренно интересных остросюжетных фильмах. То есть легче всего было кратко охарактеризовать его культурную значимость, просто заорав: «ТОЛЬКО НЕ ПЧЁЛЫ!»

Однако я впервые осознал глубочайшую блистательность Кейджа несколько лет назад во время показа «Плохого лейтенанта» на Международном кинофестивале в Торонто. Его упоротая трактовка печально известного персонажа Харви Кейтеля в римейке «Плохого лейтенанта», снятом немецким режиссёром Вернером Херцогом, была более чем странной: Кейдж видит в галлюцинациях ящериц и танцующих брейк призраков, а также курит волшебную трубку с кокаином, в то же время совершенно слетая с катушек в роли продажного полицейского. Но как бы диковинна ни была его игра, она на самом деле более реалистична, чем хреновая, в общем-то, версия Кейтеля. Она подарила мне странный парадокс: не было ли ужасное, на первый взгляд, переигрывание Кейджа на самом деле более реалистичной игрой, чем у Кейтеля, показывающего всё что можно и нельзя?

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Этот вопрос отправил меня в длительное путешествие по кроличьей норе Ника Кейджа, где я не только открыл чистую гениальность таких фильмов, как «Поцелуй вампира» и «Глаза змеи», но и полностью переоценил такие вещи, как «Без лица», «Угнать за 60 секунд» и «8 миллиметров». Оно также заставило меня испытывать неестественный восторг по поводу любого пополнения в кейджевском каноне (даже если предстояло понять, что пошло не так с однозначно ужасным фильмом вроде «Что скрывает ложь»).

Поэтому я ликовал, когда выяснил, что последним пополнением в серии ECW «Поп-классика» (в которой уже есть снабжённая впечатляющими аргументами «Это не отстой: «Шоугёрлз» («It Doesn‘t Suck: Showgirls») стала книга о Кейдже под названием «Сокровище нации: Николас Кейдж» («NationalTreasure: NicolasCage»). За эссе длиной в книгу такая же путешественница (и уроженка Торонто), как и я, Линдси Гибб выдержала около 70 его фильмов, чтобы многословно выступить в защиту блистательности Кейджа, объясняя, что он, по сути, актёр-экспериментатор, который относится ко всем своим ролям (даже в ничем не примечательных голливудских провалах), как к возможностям расширить границы актёрского искусства. VICE поговорил с Гибб о Кейдже как гении, Кейдже как меме, а также о заблуждениях, связанных с кейджевостью Кейджа.

VICE: Что вдохновило вас просмотреть все фильмы с участием Ника Кейджа и написать книгу?

Линдси Гибб:Думаю, это началось, потому что мне нравилось его творчество, но я не считала его единым целым и не была большой фанаткой. Я просто как бы посмотрела фильмы в произвольном порядке и поняла, что он мне нравится. А затем я слышала, как люди говорили, что Николас Кейдж – ужасный актёр, а все его фильмы – плохие, и тогда я в некотором роде стала его защитницей, потому что видела множество фильмов с его участием, где он был хорош. Когда TIFF устроил ретроспективный показ фильмов с ним, я заинтересовалась им ещё больше. Тогда я вместе с приятелями основала собственный клуб поклонников Николаса Кейджа, в котором мы стали смотреть по одному фильму с его участием в месяц. Мы занимаемся этим уже три года, но к тому моменту, когда я озвучила идею книги, мы занимались этим всего год.

Однако вы уже посмотрели все его фильмы, да?

Начав писать книгу, я внезапно остановилась и заявила: «Извините, ребятки, мне нужно начать смотреть некоторые из них самостоятельно». Я, пожалуй, просмотрела всё за исключением некоторых из более-менее новых фильмов с ним. Ещё не смотрела «Оставленных».

Были ли такие, которые действительно трудно отыскать на каких-либо носителях?

Действительно трудно было добыть «Телохранителя Тесс». Не особенно легко было отыскать «Зандали». Там он и Джадж Рейнхолд. Он покрывает себя чёрной краской.

Каково самое большое заблуждение о Нике Кейдже?

На мой взгляд, самое большое заблуждение о Николасе Кейдже – якобы он не умеет играть. Его постоянно критикуют по этому поводу.

Почему, на ваш взгляд, у него плохая репутация как у актёра?



Думаю, это из-за того, что он – характерный актёр, которому выпало стать очень известным. Если бы этим занимался кто-нибудь другой, это мог бы быть тот парень в том фильме, который вы пересматриваете. А люди, возможно, смотрели бы на него с большим удовольствием. Однако из-за того, что он играет главные роли в фильмах, они ожидают актёра определённого типа или человека, построившего карьеру на чём-то одном. Но из-за того, что он занимается множеством разных вещей, его трудно понять.

Какова ваша теория в целом?

Думаю, моя книга одновременно о его стиле игры и его предпочтениях. Именно за это его критикуют больше всего – за то, что он выбирает фильмы только потому, что нужно выплачивать задолженность по налогам. Но я утверждаю, что одного налога мало: у него на самом деле есть причина сниматься в тех фильмах, в которых он снимается. Причина в том, что обычно он пробует что-нибудь новое в актёрской игре. К примеру, он снялся в «Ученике чародея», потому что это была своего рода фантастика, но для детей, потому что у него маленький ребёнок. Что до некоторых фантастических вещей, то в них он снимался, чтобы почувствовать себя неземным в [фильмах] и иметь возможность играть не чистую драму.

И он серьёзно относится к этой неземной ауре, верно.

Да. У него на каждую роль есть причина, и я пыталась чётко сформулировать это в книге.

Вы говорите, что он, по сути, актёр-экспериментатор.

Думаю, он смотрит на актёрское мастерство через призму, выходящую за пределы чистой драмы. Он смотрит на него как на искусство или смотрит так, как смотрел бы на него живописец или танцор. И он старается вложить как можно больше этого в своё творчество.

А в контексте Голливуда это весьма интересно.

Да, в основном он снимается в голливудских фильмах. То и дело проскакивают независимые фильмы, которые, на мой взгляд, признают только некоторые. Как тогда, когда он снялся в «Джо». С одной стороны, о «Джо» мало кто знал, но все, кто его всё-таки посмотрели, говорили: «О, да Николас Кейдж умеет играть». Но люди готовы признавать, что он умеет играть, исключительно благодаря таким вещам.

Каково вам было провести столько времени в кроличьей норе Николаса Кейджа?



Я побаивалась это делать, потому что всё, что я обожаю и о чём я писала, я со временем начинала ненавидеть – после того, как занятие этим в течение какого-то времени становится обязаловкой. Так что я боялась это делать, поскольку безумно наслаждалась его творчеством. Но, думаю, благодаря взгляду через ту призму: «Почему он это делает и что пытается сделать с этой ролью?» – я стала наслаждаться им сильнее. Я ещё не покончила с киноклубом имени Ника Кейджа. «Поцелуй вампира» и «Дикие сердцем» до сих пор являются двумя моими любимыми фильмами.

Назовите несколько почти не пригодных к просмотру фильмов с Ником Кейджем, которые вам приходилось высиживать.

Как правило, он, на мой взгляд, хорош [даже] в плохих фильмах. Есть парочка таких, которые мне совсем не нравятся, например, «Время ведьм». Там хороший актёрский состав и средневековый антураж, поэтому он мог бы быть захватывающим, но он вышел не очень хорошим.

Начинаете ли вы сомневаться в своих теориях о нём в этих случаях?

Да, я однозначно недовольна, когда вижу фильм, в котором его игру мало что спасает. Думаю, было только один-два, может, в крайнем случае четыре, таких, которые были совершенно ужасны, а он там был не так уж крут. Даже если фильм был плохой, он обычно хотя бы делал что-нибудь интересное.

Это неплохое соотношение…



Да, четыре из 70.



Сомневаетесь ли вы когда-либо в его объяснениях собственных приёмов актёрской игры? Таких, как «нуво-шаманство»?

Мне однозначно было нелегко их описывать, поскольку отталкиваться приходится исключительно от небольших отрывков его интервью. Мне кажется, что за ними что-то есть. Но когда он теперь говорит о «Плетёном человеке» и заявляет, что он должен был быть абсурдным, я этому верю.

Я заинтересовался им и захотел вернуться и пересмотреть множество других фильмов с ним после того, как увидел его в «Плохом лейтенанте». Но, думаю, здесь вы очень часто имеете в виду, сколь бесконечно пригодны для пересмотра фильмы с ним лишь из-за контекста, в который он себя ставит.

Больше всего мне пришлось смотреть фильмы «Адаптация» и «Без лица», потому что я пыталась сравнить их, так как он в обоих этих фильмах играет двойные роли. Не знаю, как бы себя чувствовала, посмотрев «Без лица» ещё раз, так как испытываю к нему притяжение не из-за его остросюжетных фильмов. Мне больше были по душе «Адаптация», «Власть луны» и «Дикие сердцем» – скорее, его эксцентричные роли. Но вернувшись и начав смотреть «Скалу», я осознала, что во всех его боевичках есть и другие смыслы. Например, в случае со «Скалой» он старается играть героя боевика, который не хочет быть героем. Ему нравится быть учёным, потому что не нравится уходить из офиса, а ещё его персонаж не ругается, а ведь это нетипично для героя боевиков.

Какая ваша любимая сцена с Ником Кейджем?

Для вечеринки в честь выхода книги я пыталась составить небольшую нарезку из сцен, и мне показалось, что больше всего я люблю, когда надо посмотреть весь фильм, чтобы получить истинное удовольствие. Но, если быть более конкретной, то, например, в «Плохом лейтенанте» есть момент, когда он находится в доме с наркоторговцем, и он обманом заставляет их сдаться, а затем выходит из дома, поворачивается ко всем остальным копам и говорит: «Отлично. Просто отлично». Поэтому я добавила эту сцену в нарезку, но знаю, что никто не догадается, о чём это. Да и всё в «Поцелуе вампира», в общем-то, потрясающе.

Начали ли вы теперь привлекать фанатов Ника Кейджа?

Со мной связался человек, руководящий испанским фан-сайтом Николаса Кейджа, который говорит, что снимает документалку о Николасе и хочет взять у меня интервью. Это уже что-то.

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