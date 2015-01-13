Никки Сильвер – королева волосатого феминистского порно

Все фото предоставлены Никки Сльвер/Naughty Naturals

Никки Сильвер, широко известная в феминистских порнокругах как выдающийся режиссёр волосатого порно, уютно устроилась за своим столом в Сан-Франциско. Утренние лучи солнца пробиваются сквозь тонкие занавески, освещая комнату и делая её похожей на мечту. Я в Торонто, но мы одновременно курим травку по Skype ифеминистка-порнорежиссёр рассказывает о деле своей жизни через волшебный портал.

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VICE: Итак, ты планировала приехать весной в Торонто на церемонию награждения Feminist Porn Awards, но вас не пустили в Канаду. Что случилось?

Никки Сильвер: Пять лет назад я пыталась приехать в Британскую Колумбию и у меня был маленький пакетик травы, который я просто забыла вынуть из сумочки. Мы с друзьями вызвали чрезмерные подозрения, ведь мы просто путешествовали без каких-либо планов. Поэтому они обыскали весь мой багаж и нашли этот пакетик. Меня не арестовали, но взяли под стражу. Когда я пыталась пересечь границу, это сразу всплыло. Меня спросили: “У вас были какие-либо проблемы, связанные с посещением Канады?” Я ответила, что нет. И мне ответили: “Нет, вы обманываете!” У меня также было несколько штрафов за мелкие правонарушения: за кражу, участие в протестах и наркотики. Упоминался только один из них – за кражу книги.

Я прошу у тебя прощения от имени своей страны. Я желаю тебе успеха в твоём деле! Расскажи немного о своей философии и сайте волосатого порно «Озорные и естественные».

Сейчас мне 27 и довольно долго, с тех пор, как мне исполнилось 18, я работала моделью в жанре для взрослых, а также предоставляла различные взрослые услуги, вроде эскорт-сервиса. Мне никогда не нравилось бриться, поэтому я начала искать подработки, где мне не нужно было этого делать. Я встретила непонимание со стороны крупных компаний. Я чувствовала плохое отношение к себе. И тогда я начала искать любительские сайты и снимать видео со своим тогдашним партнером и своими друзьями. Я просто снимала людей, занимающихся сексом.

В это время я вела кочевой образ жизни. Я организовала порно-студию прямо в своей машине. Я была путешествующей порно-леди… Это было довольно весело. И это было вместе с разными сообществами радикально настроенных гомосексуальных людей, а также людей, не желающих иметь постоянную работу. Так что, мы просто находились на мели и снимали видео; мне никогда не платили очень много. А потом моё дело начало развиваться. Несколько друзей переехали в Сан-Франциско, и я сказала что-то типа: «О! Это круто. Я там никогда не была». Потом я переехала сюда и покатилось.

Расскажи о своих последних проектах.

Я сняла множество оригинальных видео с другими моделями и со мной в главной роли, которые были прикольными и более точно отображали мою сексуальность, чем более классические ролики, снятые мной. [В одном из последних роликов] мы проводим колдовской ритуал, чтобы получить больше волос на теле и иметь возможность носить зимой легкую одежду. Как часть ритуала, нам нужны оргазмы. Тогда я связываю моделей и довожу их до эякуляции в разных позициях. В конце концов, я сажаю их на специальный стул с фиксацией и специальным отверстием для Hitachimagicwand (вибратора с клиторальной стимуляцией), они на нем оргазмируют и мы заканчиваем свой ритуал. Также я недавно сняла видео формата «Он-она» со своим настоящим партнером, с элементами БДСМ.

Интересно. А что заставило тебя уйти в собственное производство из более мейнстримовой области?

[На съёмках для одного известного сайта] фотограф трогал во время работы мою подругу без её согласия. Она мне потом об этом рассказала и мы распространили эту информацию среди других людей, работающих с этим фотографом. Я сказала своей подруге, что она должна поговорить с компанией о возможном его увольнении. Она поговорила. И ответ был в духе: «Мы не видим ничего плохого» или «Мы не можем найти это видео». Они знали, что мы дружим с этой девушкой, поэтому просто решили, что я мужененавистница из мира волосатого порно и возненавидели меня.

Это было просто как «Вы – мужененавистницы, и это не то, что меня интересует». И тогда я переехала в Сан-Франциско, и большинство отснятого мной материала было порно-роликами с волосатыми девушками, которой являюсь я сама.

Я видела некоторые твои видео. В них чувствуется такая интимность, будто это настоящие отношения. Как тебе это удается?

Этого добиться труднее всего. Я пыталась снимать вместе с партнёрами или друзьями, имеющими особые способности в сексе. Может у них не было постоянных отношений, но у них был секс. Это классно, соединять двух людей, считающих друг друга сексуально привлекательными, и смотреть, что из этого выйдет. Мы все садимся перед съемками за чашку чая и спрашиваем, что, ребята, вам бы хотелось сделать сегодня? Есть, конечно, и другие составляющие, например, коммуникация и создание хорошей атмосферы. Как правило, на съёмках я одна, для работы соло или «девушка с девушкой». И если есть кто-то ещё, я стараюсь сделать так, чтобы людям друг с другом было очень комфортно. Я стараюсь работать с женщинами или трансгендерами, или просто с кем-то, кто не нарушит нашей комфортной атмосферы.

Что за аудитория у рынка волосатого порно?

Существует несколько типов потребителей волосатого порно. Часто это люди старшего поколения, у которых первый сексуальный опыт был с небритыми женщинами. Может быть, без волосатых подмышек или ног, но наверняка, с небритым лобком. Так что, они просто воспринимают это, как «в первый раз я был с женщиной, имеющей пышную растительность «там», и мой животный мозг связывает это порно с моим первым опытом». Также это могут быть представители различных субкультур? Каких именно? Да тех же хиппи.Автор фото Квинн Кэссиди

Как ты считаешь, почему традиционная порноиндустрия всё ещё навязывает нам придание формы и всевозможные механические и медицинские способы удаления волос с женского тела?

Говоря о том, почему большая часть общества и порноиндустрии столь чисто выбрита, я думаю, что здесь есть ряд факторов. Я не хочу говорить ничего плохого о традиционной порноиндустрии, но это такая же капиталистическая отрасль, как любая другая. И здесь присутствует сумасшедшее влияние на молодёжь. Я думаю, что культура бритья началась по многим причинам. Я понимаю это несколькими способами. Вам нужно пробиться через это, вы раздвигаете волосы в разные стороны… Всё выглядит больше, половые губы выглядят крупнее. Но наличие волос подчеркивает зрелую сексуальность и сущность взрослой женщины. Или мужчины, кстати.

Некоторые женщины, очень увлечённые уходом за своим телом, с маникюром и макияжем, и полностью выбритые везде, негодуют от термина «естественный», когда он применяется к волосатым девушкам, как будто намекая, на их неестественность. Что ты об этом думаешь?

Я стараюсь не быть сторонником превосходства волосатых. Мне не хочется пристыжать кого-то за бритьё или всё вышеперечисленное, потому что я считаю вполне возможным, что кому-то это просто нравится. Дело в том, что я против культурной гомогенности. Я не говорю, что если вы бреетесь, значит вы неестественны. Но если вы не бреетесь, это более естественно. Давайте, просто будем настоящими. И потом, существует масса людей, вынужденных бриться только для того, чтобы их пригласили на работу. Так может, к этому есть дополнение, которое им действительно нравится? Но если честно, волосатые модели не особо завалены работой. Поэтому многие работают в эскорте, в интернете, делают различную дополнительную работу. Я поняла, что занимаясь продакшеном, я увеличиваю продолжительность своей карьеры.

У тебя такое развитое деловое мышление.

Во-первых, я – еврейка из Нью-Йорка. Во-вторых, у моих родителей небольшой бизнес. Они приходили домой и говорили: «Это – сумма, которую мы сегодня заработали, а это – то, как мы это сделали». Они проводили деловые встречи за ужином. Это стало частью моего склада ума. Даже когда я была практически без работы, я всё равно откладывала деньги. И я действительно с удовольствием продвигаю этих людей – я везде вижу потенциал.

Когда я снимаю, я думаю примерно так: «ты можешь продвигать себя вот так, или так». Я бы сказала, что стала мамочкой для многих людей. Я была их наставницей в процессе становления тружениками секс-индустрии. Я делаю это посредством порно, показывая им как можно делать это более безопасно и более комфортно. Существует много разных способов, благодаря которым люди могут с выгодой использовать свой потенциал, и мне действительно нравится помогать это делать людям, равно как и самой себе.

Несмотря на то, что ты много работаешь с гомосексуалами, ты не считаешь свою работу гомосексуальным порно.

Да, это зависит от того, как вы это определяете. Это как самая большая независимая сцена гомосексуального порно в мире, я думаю. Большинство материала отснято здесь. И смысл не только в том, что актёры – гомосексуалы или продюсер – гомосексуал, но и весь моральный дух проекта и съемочного процесса также гомосексуален. Гомосексуальное порно – это когда кто угодно может снять видео с кем угодно, делающим что угодно. И это не то, что я делаю. У меня очень нишевый сайт.

Да, я заметила, что девушки, которых ты снимаешь классические красотки, в западном понимании. Они стройные, с большой грудью…и это часть твоей концепции?

Да. Когда я перестала снимать для этих больших мега-сайтов, я чувствовала что-то вроде «Я не буду зарабатывать на этом деньги, если я не буду снимать то, что я знаю, как снимать, и знаю, как продавать». Мне нравится разнообразие, но всё же тематика сайта достаточно узкая, по сравнению с тем, что я могу назвать разнообразием в более широком смысле слова. Люди, снимающие гомосексуальное порно, руководствуются принципом «снимаем всех подряд». Буквально. Неважно, насколько вы полны, худы, стары или молоды, покрыто ли ваше тело татуировками или нет. Я это считаю превосходным и поддерживаю на 100%. Но я не знаю, как это продавать.

И что дальше?

Весной я планирую работать над материалом, основанном на порно 70-х (я не буду слишком много откровенничать) и с собой, курящей опиум, развлекающейся с кошкой, бисексуальной ведьмой, делающей куннилингус.

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