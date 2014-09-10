Зажигая в LEGOLAND на встречах для взрослых

Фотографии Дерека Коюмжиана

Каждую третью среду месяца, взрослые собираются в бостонском Legoland Discovery Center на Ночь для Взрослых чтобы пересмотреть артефакты своего отрочества. Вы можете подумать, что люди приходят сюда в связи с ностальгией, но всё на самом деле сложнее.

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«Я заходила сюда раньше, но меня не пустили, потому что у меня не было ребенка», говорит Ли, живущая по соседству, и которая только-что выиграла соревнование по постройке башни. «Когда чего-то не разрешают, вам хочется это делать».

В обычные дни, в Legoland Discovery Center пускают только тех взрослых, которые сопровождают детей – конечно же, никакого кайфа, когда дети соревнуются со взрослыми в тех же игрушках, но во время Ночи для Взрослых в Legoland предлагают пиво и вино, и позволяют взрослым дать жару.

Во время соревнования по строительству башен одной рукой, участники складывают большие, травмобезопасные мягкие кирпичики Лего в высокие башни, на такую высоту, на какую успеют в течении двух минут. По окончании времени они разбивают их обратно на части, и процесс может начинаться заново. В приступах азарта, игроки поддаются своим первичным желаниям создавать и разрушать.

«Кирпичики Лего и постройки из него не стареют, независимо от вашего поколения и возраста», говорит Ян Коффи, куратор игр для взрослых, размахивая Лего-мечом и периодически выкрикивая «Счастливой ночи для взрослых!»

Коффи не изобретал Ночь для Взрослых, но он перенёс идею в Сомервилль после того как стал официальным прорабом этого Legoland. Так и есть, «прораб» – это существующая должность. Коффи заслужил этот титул, выиграв строительный турнир, на котором он смог смешать из Лего в одно целое лыжный трамплин с автопортретом, посвятив это всё мультикам История игрушек и Крутые виражи.

Он не единственный, кто серьёзно относится к Лего. В ходе мероприятия, я выдел как взрослые соревнуются в турнире на скорость строительства чтобы выиграть омара Лего. Тут есть станция, позволяющая проверить стойкость построек из Лего путем миниатюрного землетрясения. Некоторые посетители сидят вокруг корзин, заполненных кирпичиками, сосредоточившись на каких-то строительных идеях, не имеющих никакого смысла. Они не могут забрать с собой ничего из того, что построят. Так в чем же тогда смысл?

«Это Лего. Это всё временное», пояснил Джаред, который почти закончил Лего-копию статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Эта работа и другие Лего-статуи предназначены для взрослых, у которых имеются другие интересы, кроме как резвиться вокруг. Зал переходит в главную комнату, где находятся детально воссозданные из Лего достопримечательности Бостона: здания Faneuil Hall, Массачусетского Института Технологий, TD Garden, и Правительственного Центра. К Аэропорту Логан, построенного из Лего, прилагается по настоящему движущийся тротуар. Эта выставка может подойти туристам, которые хотят увидеть весь город, но, по некоторым причинам, могут посетить только одно место.

В дополнение к Лего-мероприятиям в главной комнате, имеется летающая карусель, волейбол, и караоке, где я имел несчастье услышать убийственное исполнение песни «Call Me Maybe».

Так называемый 4-D кинотеатр не отвечает ожиданиям. Вместо того, чтобы дать гостям почувствовать четвертое измерение, показали 3D мультфильмы с несколькими дополнительными низкотехнологичными эффектами: в том числе невидимый вентилятор для имитации ветра и искусственный снег.

Я остался немного раздосадован ложной рекламой, но всё же рад, что решил зайти посмотреть шоурумы в Legoland. Я немного по другому отреагировал бы на приколы 4D кинотеатра. Ладно, вычеркните это. Я бы не смог сюда зайти если бы мне пришлось для начала пройти через лобби с картинками и музыкой из мультиков студии Pixar.

Хотя, псилоцибин мог бы помочь мне наладить разговор с жирафом, построенным в натуральную величину из приблизительно 20 000 кирпичиков, и восседающим в позе дозорного, наблюдающего за торговым комплексом Assembly Row, и это было бы восхитительно.

Может ли это жёлто-коричневый монолит, как и подобные Лего-конструкции, быть миксом искусства и рекламы? В значительной степени всё это рекламирует себя, но, по крайней мере, Лего является отличным брендом, из которого вы можете построить себе какую-то новую хренотень.

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