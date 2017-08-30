Голливуд до сих пор понятия не имеет, как сопротивляться Трампу

Хорошим общим правилом в эти мрачные с политической точки зрения времена, да и, в принципе, в любые времена: не фотографируйтесь, держа копию головы президента, покрытую бутафорской кровью, то есть не выполняйте маневр, который скоро станет известен как «Кэти Гриффин». Послушайте:



Во вторник TMZ опубликовал снимки из последней рекламной кампании комедиантки, немедленно спровоцировав волну возмущения консервативных СМИ. Newsbusters написал, что комедиантка «взывает к ИГИЛу»; Daily Caller напомнил нам о её связях с CNN, которые, как мне представляется, скоро будут как шея головы, которую она держит, то есть разорваны.

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Даже если вы ненавидите Трампа, это плохо – мне, разумеется, не нужно объяснять, почему. Можете ли вы себе представить, что случилось бы, если бы некая консервативная знаменитость снялась подобным образом с головой Барака Обамы? (Дональд Трамп-мл. был одним из многих праваков, отметивших это в Twitter.) Может быть, Трамп и худший президент в истории, но шутки о его убийстве не делают чести ни сопротивлению, ни вообще кому бы то ни было. Вместо этого они дают правым больше оснований для их фантазий о левацком движении, которое так же жестоко, как и альтернативные правые

Это, к несчастью, типично для голливудского «активизма» – невежественные, ошибочные политические заявления, которые обеспечивают больше пиара высказывающим своё мнение знаменитостям, чем тому благородному делу, за которое они якобы борются. Будь то Челси Хэндлер, высказывающаяся о достоинствах президентства Майка Пенса, или мучительно бездарное стихотворение о сопротивлении Лины Данэм, у знаменитостей, настроенных против Трампа, есть дурная привычка напоминать нам о том, что консерваторы не ошибаются, заявляя, что голливудская элита оторвана от американского народа.

Даже речь Мэрил Стрип на церемонии вручения «Золотых глобусов», где она высказалась против осмеяния Трампом репортёра с инвалидностью и травли в целом, вышла не совсем в тему. Стрип не сказала ничего неверного, но мы уже прошли тот этап, когда робкий слактивизм знаменитостей может показаться глубоким или хотя бы интересным. В нашем кошмарном мире социальных сетей говорить, что президент плохой, нетрудно и не так уж необычно. Высказывания знаменитостей о политике уже не обладают былой значимостью – возможно, именно поэтому Гриффин чувствовала, что должна повысить ставки. Но в стране, поражённой неравенством доходов, богатый известный человек, говорящий: «Трамп плохой», по понятным причинам, едва ли способен замотивировать на действия. Особенно когда он делает это максимально отвратным способом.

Исключения, конечно, есть. Джимми Киммел недавно высказал актуальный и важный довод, касающийся воздействия закона о здравоохранении от республиканцев, на своём шоу, заговорив о заболевании сердца у своего новорождённого сына, а также о гуманитарных последствиях, которые возникают, если позволять медицинским страховым компаниям брать больше денег с лиц с уже имеющимися заболеваниями. Довод Киммела был так эффективен, потому что он не ржал над цветом лица Трампа и не занимался неявной поддержкой кровавого убийства. Киммел говорил о том, что воздействует на тех американцев, у которых меньше денег – а значит, меньше доступа к медицинскому обслуживанию, – чем у таких людей, как он.

Держать копию отрезанной головы президента жутко и эпатажно, но это ещё и пустой жест, неоригинальный студенческий арт-проект. У этого только один результат – возможность для консерваторов представить любого, кому не нравится Трамп, как такого же жестокого и неуравновешенного, как Гриффин.

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