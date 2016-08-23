Семь ужасных фильмов, которые заслуживают перезапуска

Сэнди Буллок выкладывает мемы о Харамбе в «Сети». Кадр из фильма «Сеть»

Недавно мы узнали об интересном новом повороте в ремейке «Всплеска». На этот раз Русалка будет мужчиной – если быть точным, то этим мужчиной будет Ченнинг Татум. У меня есть кое-какие мысли. Не волнуйтесь, я не собираюсь жаловаться на то, как «мне испортили детство»: фотография Пи-Ви Германа в рубрике «их разыскивает полиция» уже давно решила этот вопрос, а ещё это глупо.

Итак, я признаю, что я – не первая, кто заметил, что Голливуд продолжает снимать ремейки фильмов, и не лишь бы каких фильмов – нет, это всегда именно тот фильм, который по какой бы то ни было причине находил отклик у зрителей. Однако вместо того, чтобы попытаться понять, из-за чего зрители полюбили этот фильм, а затем пытаться снимать другие фильмы, которые были бы оригинальными и в то же время передавали этот же дух, Голливуд годами просто задаётся вопросом: «А если бы мы просто сняли его снова?»

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Логика в основном такова. Фильм = успех в 70-е или 80-е. Следовательно: тот же фильм + крутая/новая знаменитость = $$$. Вот только реальность состоит в том, что в девяти случаях из десяти ремейки отвратительны и их все ненавидят, потому что от них несёт рубкой бабла и ленью. Исключениями при этом являются фильмы вроде «Судьи Дредда» или «Лица со шрамом» (держу пари, вы забыли о том, что фильм 1983 года был ремейком).

Посмотрите мне в глаза и скажите мне, что я неправа. Именно.

Но так как Голливуд никогда не был склонен признавать поражение и менять курс, там, судя по всему, удваивают свои бесполезные усилия. Беглый поиск в Google показывает, что в грядущем году мы можем ожидать более 100 ремейков и перезапусков. Назову всего несколько фильмов: «Полёт навигатора», «Беглец», «Высшая лига», «ДОМ У ДОРОГИ», БЛИН.

Эти фильмы всегда были в порядке. Они сняты. Дело закончено. Люди не выходили из кинотеатра со словами вроде: «Ни хрена себе, мне, конечно, понравился «Дом у дороги», но надеюсь, что через 28 лет кто-нибудь переснимет этот фильм с новыми актёрами и соответствующей техникой – например, айфонами и футболками с печатью. А теперь пойдём в торговый центр и выпьем Tab».

Представьте себе, что Дэн Браун объявил: его следующей книгой будет «1984» Джорджа Оруэлла. Или Элизабет Гилберт решила, что возьмётся переписывать «Декамерон». То есть можно быть уверенным, что кучка голливудских воротил захлебнулась бы слюной от этой перспективы, но, может быть – всего лишь может быть, – какая-то часть из них подумала бы: чё за нах?

Однако вот в чём дело: у меня есть отличная идея. Она настолько проста и очевидна, что вы подумаете: «Ага-а-а-а-а-а-а». Готовы? Хорошо. Почему бы вместо ремейков фильмов, которые были хороши, популярны и пользовались любовью многих, не заниматься ремейками фильмов, которые совершенно провалились, но имели огромный потенциал. Правильно? Да, знаю, блестяще. Собственно, я пошла дальше и выбрала несколько фильмов.

«Танго и Кэш» (1989)

Оригинал: Слишком сложный, ужасный злодей, большей частью несмотрибельный.

Тональность перезапуска: Суровая до поросячьего визга. Двое-карьеристов-полицейских, борющихся с наркотиками (Дуэйн «Скала» Джонсон и Том Харди) подвергаются ложному обвинению со стороны злого наркобарона (Такеши Китано) и в итоге оказываются в огромной супертюрьме в окружении всех «плохишей», которых посадили.

Режиссёр– Кэри Фукунага.

«Сеть»(1995)

Оригинал:Надуманный и мгновенно устаревший. По иронии, это единственные причины, по которым люди его помнят / делают по нему мемы.

Тональность перезапуска: Не доверяйте государству. Хакерша-наёмница Анджела Беннет (Руни Мара) во время отпуска в Сербии встречает красивого незнакомца. После ночи страсти и неудавшегося грабежа Анджела начинает гонку со временем и государственными агентами: её обвиняют в измене в связи со взломом АНБ для российского агентства по шпионажу.

Режиссёр – Дэвид Финчер

