Греки, которые устраивают пикники на могилах своих близких

Эта статья впервые была опубликована на VICE Greece.

В греческой деревне Ризана (примерно в часе пути от северного города Салоники) живые и мертвыё обедают каждый год в воскресенье святого Фомы. В первое воскресенье после Пасхи люди собираются на деревенском кладбище и устраивают пир на могилах своих близких среди мраморных надписей и свежих цветов.

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Сама традиция восходит ещё к поэмам Гомера, но сохранили её понтийские греки – группа этнических греков родом с берегов Чёрного моря, за много веков мигрировавших в Турцию, Грузию и Россию. Понтийцы на кладбище в Ризане репатриировались в Грецию, куда они теперь принесли свою традицию устраивать пикники рядом с останками своих предков. Это день не траура, а общих улыбок, поцелуев, традиционных пирожков, фрикаделек, булочек «цуреки» и горячей русской водки.

Ризана – деревня очень тихая (даже в центр на машине не добраться), но сегодня оживление начинается с утра пораньше. К 10 утра у начала пешей тропы в деревню, совсем рядом с продавцами цветов, расположившимися по такому случаю, нагромождается полно машин. Когда-то в деревне было лишь одно небольшое кладбище, но понтийские греки организовали в 1997 году открытие второго, и именно на нём посетители собираются сегодня.

Стефанос Офлидис, президент Ассоциации репатриированных понтийцев, объясняет, как возникло это новое кладбище: «В начале 1990-х годов тысячи греков покинули Понт и постсоветские страны, – говорит он. – Мы обосновались на западе Салоник, а в последующие годы наших усопших хоронили либо в Эвосмо, либо на близлежащих муниципальных кладбищах. Из-за недостатка места три года спустя их тела пришлось эксгумировать. Мы не считаем это почтительным по отношению к мёртвым, так что во избежание этого мы начали искать место, в котором наших умерших можно было бы хоронить навсегда».

Его отец, Александрос, инициировал поиск нового пространства для кладбища, который стал первым заданием только что основанной на тот момент Ассоциации репатриированных понтийцев. В итоге житель Ризаны Лефтерис Тепетидис (чья семья прибыла из Казахстана в Грецию в 1960-х годах) согласился пожертвовать 15 акров для постройки кладбища в память о своём сыне, убитом в юности.

В последующие годы родственники похороненных привозили останки из Салоник, строили церковь и ухаживали за кладбищем.

На могилах сделали уборку много дней назад, так что теперь настало время доставать скатерти, тарелки, горшочки и сковородки. Возможно, пикник на могилах собственных близких представляется мрачным, но он вовсе не кажется мрачным. Благодаря тому, что там находятся целые семьи и бегают маленькие дети, создаётся картина торжества, а не траура.

Плакать же не позволяется никому – люди просто сердечно приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» и раздают водку и традиционные блюда.

Кладбище в Ризане почти исключительно состоит из семейных гробниц шириной от четырёх до шести метров [от 13 до 19 футов]. Большинство заполнены чёрными гранитными плитами, и на них выгравированы портреты усопших – иногда в цветущей юности, иногда в более зрелые годы. Нередко на могильной плите также изображено нечто, очень любимое усопшим при жизни: мотоцикл, машина, камера, – или снимок в регионе, в котором родился похороненный – Сухуми или Батуми в Грузии, Трабзон или Орду в Турции.

Есть две-три статуи, но не все могилы принадлежат богатым людям. Многие выложены обычной плиткой и пластиковыми ковриками, мелким гравием или просто украшены деревянным крестом и свечой, но за всеми ими тщательно ухаживают.

«Большинство из нас – люди простые, но для нас очень важно почитать своих предков. В такой день уже прибывает не так много родственников, как раньше. Многие понтийцы уехали на работу в Германию или не могут позволить себе путешествие из Салоник. Тем не менее, Ассоциация всё же организует автобус в этот день», – говорит Стефанос Офлидис.

Офлидис – зубной техник, ныне проживающий в Салониках. Туда он прибыл в 1991 году, уехав из грузинской провинции Сухуми – вскоре после того, как разгорелась гражданская война между Абхазией и Грузией. «Мы всегда хотели вернуться в Грецию – мы слышали о ней из историй своих бабушек и дедушек, которые, по сути, сердцем так и не покинули страну. Мой дед был среди греков, депортированных Советами в 1949 году, – его вывезли с побережья Чёрного моря в степи Казахстана. Когда его посадили в поезд, он подумал, что его отправляют обратно в Грецию. Спустя несколько дней он посмотрел, как восходит солнце, и осознал, что поезд следует на восток».