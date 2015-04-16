Этот парень изобрел технологию, которая позволяет воспроизводить музыку очень громко, и при этом не беспокоить соседей

Ксерджио Кордоба

Эта статья взята с VICE Испания.

Ксерджио Кордоба – звукорежиссёр из Испании, который запатентировал систему, которая использует психоакустику, что позволяет концертным залам и ночным клубам ещё больше повысить уровень звука, не изменяя уровень дБ. Изобретение называется Masn’live© и, по сути, это процессор, который при подключении к любой акустической системе, позволяет наслаждаться музыкой надлежащего качества, не нарушая никаких установленных норм шума.

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В теории это позволяет включить громкость на полную, а соседи или компании, расположенные поблизости даже не заметят этого. Может ли это быть наилучшим решением для людей, которые любят шумные вечеринки? Мы поговорили об этом с Ксерджио и узнали много интересного.

VICE: Откуда взялась сама идея этой технологии?

Ксерджио Кордоба: Я пришёл к этой идее несколько лет назад, когда разговаривал с клиентом, у которого был свой ночной клуб. Нормативные ограничения, касающиеся максимального уровня децибел, могут осложнить ведение бизнеса подобного рода. Из-за ограничений уровня шума приходится понижать уровень низких частот, что ухудшает качество звука. В свою очередь, некачественный звук негативно влияет на репутацию ночного клуба.

Не кажется ли тебе, что эти правила на самом деле помогают ограничить ненужные и потенциально опасные шумы?

Ну, конечно, в условиях клубов жить нельзя, просто невозможно. И, законодатели делают правильно, заботясь об окружающей среде и учитывая интересы людей и бизнеса, которые живут и работают возле клубов. И, я думаю, что владельцы клубов просто обязаны делать всё правильно и с самого начала проверять, являются ли здания и территория вокруг клуба пригодной для создания ночного заведения или нет.

Какие были первые шаги по созданию технологии?

Самым сложным было тестирование оборудования и исправление ошибок, необходимо было найти нестандартные решения, всё это вылилось в бесчисленные часы бессонницы. Кажется, что лучше и легче работается в ночное время. Можно сказать, что основная часть работы по технологии была задумана и разработана во время бессонных ночей и только небольшая часть моих безумных идей сейчас воплощена. И это было не так легко, как может показаться на первый взгляд.

И когда вы понимаете, что работа закончена и всё работает, необходимо запатентировать изобретение, и вместе с командой разработчиков, начать описывать детально продукт таким образом, чтобы люди всё правильно поняли. Всегда есть риск того, что внезапно появится компания, которая скажет, что она сделала это раньше тебя. Существует много запатентированных подобных штук, которые никогда не были произведены или выпущены на рынок. Была ещё одна компания, которая разрабатывала технологию подобную этой. Они даже попытались заблокировать наш патент, но, к счастью, мы его всё-таки получили.

Ксерджио позирует со своим патентом.

Можешь ли ты объяснить простому обывателю как работает эта технология?

Ну довольно сложно упростить процесс, но в целом, технология основана на принципах того, как мозг интерпретирует звуковую волну. Это чистая психоакустика.

Это работает подобно тому, когда вы слушаете MP3 в наушниках и звучат барабаны или бас, но наушники слишком малы, чтобы правильно воспроизвести эти звуки. Поэтому, производится эволюционная компенсация. Этот принцип мы активно использовали в своей технологии для того, чтобы добиться максимального эффекта.

Защищает ли ваша технология от чрезмерного шума и возможных повреждений ушей?

Возможное повреждение барабанных перепонок зависит от уровня дБ и времени, в течении которого вы слушаете эти уровни дБ. К сожалению, наша система не предотвратит возможные повреждения слухового аппарата, но она делает так, что мозг «слышит» музыку, как будто она звучит громче, чем есть на самом деле, и в этом смысле, это минимизирует риск повреждений.

Когда ты понял, что получил то, что хотел?

Мы поняли, что добились успеха, когда увидели, что добились низких частот, которые казались более мощными, чем были на самом деле. Мы смогли удвоить громкость, сохраняя при этом тот же уровень дБ, а также улучшили качество звука и его восприятие.

Громкость в два раза больше при том же уровне дБ – звучит удивительно. Как ты думаешь, какой может быть предел?

Удвоение уровня звука – уже само по себе большая победа для нас. Тем более, мы добились этого, сохраняя аудио целостность и качество. Не так давно в известном клубе в Мадриде мы смогли сделать звук почти в три раза громче, но качество стало ухудшаться, потому что клуб был переполнен. Но они решили держать громкость на таком высоком уровне, хотя с более низким качеством звука, потому что в тот день была годовщина их клуба.

Где ещё можно использовать вашу технологию? На домашних вечеринках?

Мы протестировали технологию на вечеринке в Барселоне. Но, прежде всего, она рассчитана на артистов, которые ищут возможности для передачи своих музыкальных идей с самым лучшим качеством. Мы можем добиться настоящих чудес и никаких вопросов с шумов не будет возникать. Это как создавать музыку на большой площадке, а не в студии. Почти всё звучит лучше, выше, острее, и гораздо более точно. Мы протестировали её во многих местах, результаты везде были очень хорошие. Мы попробовали и блюз, и поп, и сальсу, и рок, все жанры.

Кто из артистов уже попробовал вашу новинку?



Laurent Garnier пробовал в LaRiviera. Мы пробовали в Sonar с такими артистами как Ellen Allien, SteveLawler, Joris Voorn, и Miss Kittin. Jamie Jones использовал её в Teatro Arteria в Барселоне. LeeFoss использовал её в EggClub в Лондоне, в Pendulumв Мадриде, много раз в Fabrik и Atlantida в Барселоне; также OsacarMulero и ChristianWunsch в Reverse.

Похоже, что технология отлично работает в закрытых помещениях. Как насчёт открытых площадках?

Конечно. Технология может использоваться в любом месте, которое имеет хорошую звуковую систему. Эффективность уже доказана и на закрытых, и на открытых площадках. Мы, на самом деле, использовали её много раз в разных ситуациях на Sonar Festival. Мы постараемся использовать её ещё на других известных фестивалях в этом году.

Итак, какие следующие шаги? Переход к массовым продажам?

Да. Это самая сложная часть, нужно создать что-то новое, но не слишком новое, потому что большинство людей не воспримут. Всё дело в «кодировке» музыки таким образом, чтобы мозгу было легко «раскодировать» её. К этому, безусловно, сложно привыкнуть и понять, но всё возможно, и остался ещё один последний этап.