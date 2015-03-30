Мои торговые взлёты и падения на Шёлковом рынке Пекина

Шёлковый рынок в Пекине. Фото Flickr пользователя Trebz

У меня было две цели, когда я приехал Китай: во-первых, конечно, забраться на Великую стену. Во-вторых, купить достаточно контрафактных товаров на торговых рынках Пекина, чтобы хватило до Рождества 2022 года. Потому, что ничто так однозначно не говорит о том, что вы получили всесторонний культурный опыт, как наличие у вас копии часов CalvinKlein.

Я прилетел в Пекин с одной из моих лучших школьных подруг, инвестиционным банкиром с классным вкусом, которая будет идеальным союзником для не простых покупок поддельных товаров роскоши в чужой стране. Она имела дело с лучшими вещами в жизни, в то время как большую часть своей жизни я был уверен, что Burberry — это вид покемонов. Так что если и был кто-то, кто мог быть моим духовным проводником в мире шопинга, так это была она.

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Мы провели большую часть поездки, осматривая достопримечательности, а последний наш день в Пекине мы посвятили мекке товаров-подделок: Шёлковому рынку, огромному семиэтажному торговому центру с агрессивным освещением и морем контрафактной продукции. В каждом магазине был почти идентичный ассортимент. Если вы хотите дизайнерскую сумочку, вы можете пройти ряд магазинов и увидеть ту же дизайнерскую сумочку во всех 30-ти магазинах. Это было похоже на фильм о роботах с Уиллом Смитом, но вместо армии вышедших из строя роботов-убийц, мы смотрели на армию блестящих, кожаных сумок.

Как ни странно, везде висело предупреждение, что торг запрещён. Я потерял дар речи: мы действительно на Шёлковом рынке? Я удивлялся, пока один из продавцов не заговорил с нами.

«Добрый день, сэр, как ваши дела? Купите красивую сумку своей жене!»

«Нет, спасибо».

«Всего 300 долларов!»

«Нет, действительно, не нужно».

«Хорошо, хорошо, для вас всего 250 долларов!»

Реальная возможность поторговаться опьяняла. Я, вообще-то, – скупой, но больше, чем не тратить деньги, я люблю заключать хорошую сделку. И вот место, где заключить хорошую сделку — своего рода игра.

Внутри Шёлкового рынка. Фото пользователя Flickr Sierra Michels Slettvet

Наши первые несколько остановок дали нам понять, что единственным постоянством на рынке было непостоянство его продавцов. Я отклонил предложение одного магазина на пару обуви и владелица сказала нам, что мы не только никогда не найдём столь хорошее предложение, но она также проследит за тем, чтобы ни один из соседних обувных магазинов не имел с нами дело пока мы в Пекине. К тому же, я был уверен, что она послала нас на три буквы по-китайски. Потом я отказался от предложения другой женщины купить винтажные плакаты с Председателем Мао, и она просто вежливо улыбнулась, пожелала нам хорошего дня, и приятного времяпрепровождения в Китае. (Для справки, я, всё-таки, вернулся в обувной отдел и мне удалось добыть классную пару обуви по гораздо более справедливой цене).

Пока мы продолжали ходить по магазинам и совершенствовать наши навыки торга, мы поняли, что большинство продавцов предполагали, что я и моя подруга — пара. Более того, когда мы ошибочно подтверждали их предположения, они на самом деле более охотно снижали свои цены. Я не знаю Китай достаточно хорошо, чтобы сказать является ли это культурной особенностью или это просто темперамент людей, которых мы встречали, но, чёрт возьми, я бы делал вид, что женат на ящерице в ковбойских сапогах, если бы это помогало снизить цену.

С переходом из магазина в магазин, деталей нашей фиктивной истории любви становилось всё больше. Иногда мы говорили, что влюблены со школы; другим продавцам мы говорили, что приехали в Пекин на медовый месяц. Все они легко на это велись. Наши истории выглядели, по крайней мере, странно, но давали нам более выгодные цены.

Самое классное, что то, что в Америке интерпретируют как «неопределённо-женоподобный-и-он-скорее-всего-интересуется-мужчинами» чванство, здесь интерпретируется как шарм со стороны владельцев магазинов. В то время как, было бы хорошо, если бы это было также истолковано тремя женщинами, которых я когда-либо кадрил, я бы с удовольствием пережил заново все 24 года сексуальной двусмысленности зная, какую силу торга они имеют за рубежом.

С нашим фальшивым браком и моим глупым стёбом в нашем арсенале для переговоров, началась настоящая бойня. Рубашка за двадцать долларов? Пять баксов. Солнечные очки за сорок долларов? Пятнадцать долларов и бесплатный футляр. Часы за тридцать долларов? Восемь долларов и обещание о первенце. Первые 80 процентов нашего дня были не только успешными, но также, в основном, положительными. Большинство людей, с которыми мы торговались, казалось, так же как и мы довольны конечными ценами купленных нами вещей. А кто не любит то тёплое, пушистое чувство, которое получаешь, когда все счастливы в конце хладнокровного капиталистического обмена?

Но позже, под воздействием пьянящего торга, дела стали идти ужасно. Во-первых, моя подруга по щиколотку вступила в лужу мочи в женском туалете, что, я абсолютно уверен, было кармической расплатой за придуманную мной любовную историю. Далее мы решили отправиться на поиски шарфов.

Даже Хелен Келлер было бы очевидно, что некоторые явно поддельные товары на Шёлковом рынке значительно лучшего качества, чем другие. К счастью, поскольку моя подруга работает инвестиционным банкиром с высококлассными клиентами, она была в состоянии выследить хорошие вещи, в том числе определённую марку итальянских шарфов.

Началось общение хорошо. Потом, когда я нашёл шарф, который, по-моему мнению, может понравиться моей маме, всё начало меняться и риски стали нарастать.

«Вам нравится этот шарф? Я продам его вам по хорошей цене».

Её декларативное заявление должно было стать для нас предупреждением.

«Он стоит 70 долларов США. Это лучшая возможная цена, сэр. Это самая лучшая цена для вас».

«Ой, вы знаете, это слишком дорого для меня. Пожалуй, я откажусь».

Я начал уходить, когда она крепко схватила меня за запястье. Я почувствовал, как у меня инстинктивно сжался сфинктер.

«Сэр, пожалуйста, не уходите. Давайте поговорим. Сколько вы можете потратить?»

«Я не думаю, что вам понравится мой ответ», я предупредил её.

«Просто скажите мне, сэр. Сколько?»

«15 долларов?»

Её глаза вылезли из орбит. Она начала быстро говорить по-китайски со своим руководителем. Потом она рассмеялась маниакально глядя, казалось, прямо мне в душу своими пронзительными глазами. Начинало становиться страшно, поэтому я попытался медленно выйти из магазина, но клерк схватила оба мои запястья и физически потащила меня обратно к шарфам. Никогда выбор разноцветной мягкой пашмины не был настолько страшным.

«Сэр, давайте», настаивала она. «Сделайте мне реальное предложение. Я не позволю вам уйти пока мы не договоримся!»

Я ей поверил. Но поскольку у меня есть сильное чувство правоты (и, что более важно, мелкая привычка делать противоположное тому, что мне говорят), я был непреклонен. Я собирался получить эти шарфы и я собирался получить их за 15 долларов США. Наша перепалка была таковой: моя цена была слишком низкой, её была слишком высокой, я сумасшедший, она сумасшедшая, она крепко держала меня, мои запястья начали немного неметь, я должен был потребовать её менеджера заставить её отпустить мои руки.

Всё это длилось минут 40, пока я не ощутил раздражение. Пора было заканчивать. Физически самостоятельно выйти из магазина, казалось, было невозможно (крошечная леди, но массивная сила верхней части тела), так что я достал эквивалент 20 долларов США из своего кармана и сделал ей предложение: Возьмите деньги, или дела не будет.

Я до сих пор не уверен, что правильно сделал. Она таки приняла моё предложение и выхватила деньги прямо из моей руки. Но вместо того, чтобы счастливо отправить меня в путь, она взяла только что купленный мною шарф и весьма агрессивно бросила им в меня. После этого она ещё и толкнула меня в грудь. А потом начала на меня орать на китайском. Опять же, я уверен, что где-то там меня послали на три буквы.

Она начала бросать больше вещей на меня, только я не хотел покупать больше ничего. Она просто забрасывала меня тряпьём. Так или иначе, делая это, она умудрялась переключаться между китайскими ругательствами и криками на английском языке: «Убирайтесь вон из моего магазина!» Мы с подругой убрались оттуда настолько быстро, насколько смогли, слыша её крики на заднем фоне, пока не попали на следующий этаж.

Я не думаю, что это тот коммерческий обмен, который Председатель Мао имел в виду при проектировании своего Китая. Но, несмотря на жёсткий и слегка травматичный финал нашего пребывания в Пекине, мы были довольны своими находками на Шёлковом рынке. Когда мы уходили, мы проходили мимо магазина зелёного чая, в котором нам предложили какие-то скидки. Когда мы вежливо, но твёрдо, отклонили предложение продавца, он ответил: «OК, сэр. Ну, тогда хорошей вам поездки и хорошего вам здоровья».

Если бы всегда было так просто.

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