Встреча с племенем людоедов в Новой Гвинее

Мужчины племени Коровай. Все фотографии Пола Раффаэле

Мы все помним шокирующий случай с Мэтью Уильямсом, парнем, которого поймали на том, что он ел лицо девушки, которую он заманил в свою комнату в отеле. Для большинства людей, каннибализм является одним из самых страшных понятий, но для людей из племени Короваи в Новой Гвинее человеческое мясо занимает центральное место в их культуре, как жаркое по воскресеньям или шашлык в конце вечеринки.

В 2006 году австралийский журналист Пол Раффаэле пошел в экспедицию, чтобы увидеть племя и понять, что лежит в основе их древнего ритуала. Пол был первым человеком из Запада, который пересёк условную линию мира, которая отделяет территорию их кланов глубоко в лесу. В то время как общины, которые живут вниз по реке, соприкасаются время от времени с западной культурой, племена, которые находятся вверх по реке, до сих пор живут изолированными группами и продолжают практиковать обычаи и традиции, которые сложились на протяжении тысячелетий.

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Отчёты Пола о племени серьёзно критиковались экспертами по папуасским племенам. Его более поздний отчёт о бразильском племени Суруваха, за который его обвинили в том, что он необоснованно написал, что племя убивает младенцев и детей, и что племя живёт по законам «каменного века», а члены племени являются «одними из самых злостных нарушителей прав человека в мире», спровоцировал множество жалоб о расизма ранее в этом году. *

Я поговорила с одиозным Полом Раффаэле о его пребывании в джунглях с людьми племени Короваи, где он спал в дюймах от людей, которые являются последними каннибалами на Земле.

VICE: Как вы добрались до племени?

Пол Раффаэле: Мне помог мой гид, Корнелиус. Ещё 10 лет назад он впервые приехал к людям Короваи с острова Суматра, чтобы познакомиться с ними. Они сначала протестировали его, чтобы определить, смогут ли они позволить ему остаться или нет. Так, ночью они дали ему кусок мяса и сказали, что это мясо человека. Если он съест, он мог остаться с ними, если нет – он должен уйти. Он съел его и поэтому стал очень близок с ними.

Вождь приветствует Пола согласно традициям клана

Каково это быть первым белым человеком, который пересёк границу мира?

Мы планировали посетить клан Летин, люди которого никогда ещё не видели человека извне. Даже Корнелиус не ходил так далеко вверх по реке из-за опасений быть убитым. Мы попали в засаду. Мы ехали вверх по реке Ндеирам Кабур на каноэ, сделанном из ствола дерева, когда мы столкнулись с толпой обнажённых мужчин, размахивающих луками и стрелами.

Эти люди не ожидали нас увидеть, и решили атаковать. Было уже темно, и они кричали. Я попытался узнать, что делать, в случае, если они пустят в ход свои стрелы. Я собирался прыгнуть в реку и плыть вниз по реке Янирума. Это бы заняло несколько дней, при условии, что меня не съел бы крокодил.

И что вы сделали?

Корнелиус говорил на языке племени Короваи, поэтому он начал с ними торговаться, он кричал им через всю реку. Они сказали, что мы осквернил речного бога и должны заплатить штраф. Один из воинов поплыл к нам, держа при себе лук и стрелы. Они потребовали от нас индонезийский рупий, это около $30, чтобы отпустить нас. Я заплатил, и они разрешили нам проплыть дальше вверх по реке.

Вы можете объяснить почему люди Короваи до сих пор практикуют каннибализм?

Для Короваи причина смерти очевидна, если кто-то упал с дерева или погиб в бою. Но они не знают о существовании микробов и бактерий (которые просто кишат в тропических лесах), поэтому, когда кто-то умирает от болезни, это является для них чем-то мистическим (они не понимают почему человек умер), они считают, что это происходит из-за кхакхуа, колдуна, который приходит из небытия.

Кхакхуа захватывает тело человека (это никогда не может произойти с женщиной) и начинает поедать человека изнутри, а в соответствии с логикой Меланезии необходимо противодействовать этому. То есть, они должны съесть кхакхуа, также как он съел человека, который умер. Это является частью их системы правосудия, основанной на мести.

Женщины Короваи

В этой поездке вы встретили двух братьев Кили-Кили и Баила. Как вы познакомились?

Это было уже ночью, когда мы прибыли в деревню вверх по реке на каноэ. Мы сидели в открытой хижине с видом на реку возле костра. Двое мужчин вышли из темноты, один в шортах, другой голый за исключением ожерелья из зубов свиней и листика, в который был завёрнут его пенис. «Это Кили-Кили», сказал мне мой гид, «он – самый известный убийца кхакхуа».

Они спросили: «Вы хотите увидеть череп последнего человека, которого мы убили? Мы его хорошо знали, он был нашим хорошим другом». Я сказал, что да, и они принесли его. Они вручили его мне. Я не хотел его касаться, но у меня не было выбора.

Как вы себя при этом чувствовали?

Ужасно. Свет был жуткий и череп был холодным, и я действительно не хотел его трогать, но я должен был это сделать, иначе они бы не доверяли мне. Кили-Кили – немного странное имя для человека, который убил 23 человека и съел их. Они отрубили верхнюю часть черепа, чтобы добраться до мозга, это их любимая часть.

Они готовят людей или едят их сырыми?

Они всё запекают в духовке, сделанной из камней и листьев. Они относятся к мясу человека, как к плоти свиньи. Они отрезали сначала ноги и обернули их в банановые листья. Потом отрезали голову и отдали человеку, который нашёл кхакхуа. Вот почему у Кили-Кили был череп. Потом они отрезали правую руку и правое ребро одним куском и левую руку и ребро ещё одним куском. Я спросил их, какое это на вкус. Хотя существует распространённое заблуждение, что это похоже на вкус мяса свиньи, но на самом деле на вкус человеческая плоть больше похожа на мясо птицы казуар – птица, похожая на эму или страуса, живёт в Новой Гвинее и Северной Австралии.

Они едят всё?

Всё, кроме волос, ногтей и пениса. Детям в возрасте до 13 лет не разрешается принимать такую пищу, потому что они считают, что кхакхуа очень опасна для детей, дети очень уязвимы.

Кили-Кили держит череп Бунопса, которого он убил и скушал.

Каннибализм, и возможно ещё инцест, – это две самые страшные темы для человека, они вызывают ужас. Этот ужас у нас развился со временем, или он врождённый? Почему Короваи не испытывают отвращение?

Я спросил их, почему они едят людей, и они мне ответили, что «мы не едим людей, мы едим кхакхуа». Они не считают, что кхакхуа человек, хотя это может быть их брат, дядя или двоюродный брат.

Можете рассказать немного о Ва Ва?

Мы были в деревне у Кили-Кили, Корнелиус подошёл ко мне и сказал: «Там маленький мальчик, его считают изгоем, его зовут Ва Ва. После смерти его матери и отца, клан подозревает, что он убил их, используя чёрную магию, такую как кхакхуа. Они не будут ничего делать, пока ему не исполнится 14». Достаточно лишь взглянуть на него, чтобы понять, что он испытывает ужас и страх.

Я разговаривал об этом очень долго ночью с Корнелиусом. Я не могу вдаваться в детали, так как я уже обещал не говорить, где он есть, но он был спасён. Я обычно не вмешиваюсь, потому что я думаю, что дети должны оставаться в своих собственных культурах, но этот случай особый, потому что мне сказали, что его жизнь была под угрозой.

Ва Ва (справа) через месяц после того как, его усыновил Корнелиус

Вы когда-нибудь переживали по поводу того, что они могут решить, что вы кхакхуа?

Нет, такого не могло быть. Кхакхуа может вселиться только в Короваи. Я на самом деле не знал об этом, когда был там, но мне не было страшно. Страх затуманивает ваш разум. В таких ситуациях вы должны иметь полную ясность ума. Вы должны слышать и видеть сигналы и язык тела в случае, если возникнет проблема.

Несмотря на то, что эти люди так далеки от западной культуры, вы чувствовали, что у вас есть что-то общее?

Мы все люди, не так ли? Там, например, в своих домах на деревьях мужчины живут на одной стороне, а женщины на другой. Поэтому я спросил Агуса, моего гида в первой поездке: «Где вы занимаетесь сексом?» Он ответил: «Когда мы хотим секса, мы просто идём в джунгли. Никто нас там не видит». Они ведь ходят постоянно голые. Поэтому я спросил: «Разве вас не кусают москиты, когда вы занимаетесь сексом? Это же отвлекает». И он ответил: «Нет, это же такое наслаждение. Москитов мы и не замечаем!» Это был удивительный момент. Мы были просто два человека, которые говорили на знакомые темы.

Просто потому, что люди живут в каменном веке (некоторые критиковали меня за использование этого термина, но это вполне чёткая терминология) не означает, что они менее умные. Они на 90 процентов такие же, как и мы; они любят, они ненавидят, они жаждут, они сердятся, они амбициозны, один человек поднимется выше остальных, потому что он имеет лидерские качества и так далее. Никто не глупее меня только потому, что моим предкам удалось изобрести колесо. Большое дело.

Эти люди не имеют преимущества межкультурного обмена, которое есть у нашей цивилизации. Мы обменивались новшествами подобно тому, как шёлк доставлялся по Великому шёлковому пути из Китая в Европу. Мы ничего не знали о математике, пока арабы не привезли её нам.

Если бы мы были изолированы в кланах в тропических лесах, у нас было бы тоже самое. Человеческий мозг везде остаётся человеческим мозгом.

Короваи до сих пор практикуют каннибализм?

Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не был там уже много лет. Я говорил с Корнелиусом, и он сказал, что до сих пор в отдалённых районах это происходит. Он говорит, что клан Летин и другие кланы дальше вверх по реке по-прежнему едят кхакхуа.

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