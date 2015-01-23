Правдивая история «самого большого корпоративного провала в американской истории»

Бывший председатель американского страхового гиганта AIG Хэнк Гринберг в Вашингтоне, округ Колумбия, перед тем как давать показания в Комитете по надзору, апрель 2009 года. Фото Джеральда Херберта/АР

Если вы родились в 90-х, то не помните о позорном деле о выплате бонусов компанией AIG в марте 2009-го, ставшим странным моментом в истории нашей нации. Такое ощущение, что тогда все в Америке злились из-за одного и того же. И этим «одним и тем же» была сама суть «проблемы» – микрокосм всего того, что пошло неправильно в западной цивилизации. Сегодня благодаря иску, обсуждаемому в Вашингтоне, мы знаем, как сильно нас обманули.

Страховая компания AIG занималась продажей дефолтных свопов по кредитам – страховых полисов в отношении риска дефолта компаний, стран и других эмитентов. Некоторые из документов представляли собой совокупность очень сомнительных ипотечных кредитов, которые также послужили причиной того, что AIG в конечном итоге стала нуждаться в массивном федеральном вливании осенью 2008 года. Несколько месяцев спустя кто-то в Вашингтоне обнаружил положение в кризисных правилах компании, гарантирующее сохранение бонусов некоторым сотрудникам AIG, согласно которому 165 млн. долларов были выплачены сотрудникам подразделения финансовых продуктов. В течение нескольких дней представители различных госогранов вызывали компанию в суд, требуя предоставить имена и адреса получателей бонусов. Был принят закон о взимании 90% налога со всех бонусов, которые не были возвращены правительству; собирались многочисленные слушания в Конгрессе с целью найти ответственных за эту изменническую потерю долларов налогоплательщиков. Был запущен 24-х часовой цикл новостей, советующих получателям бонусов отказаться от них, вернуть деньги или убить себя.

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Чтение новостей обо всём этом спустя пять с половиной лет напоминает чтение старых е-мейлов времён безрассудной любви с бойфрендом, который был намного старше, и который до некоторой степени был педофилом, но вы тогда об этом не задумывались. Безусловно, вы никогда больше не будете такими же молодыми и доверчивыми, ваши чувства никогда больше не будут такими же живыми, как в те несколько месяцев после выборов в 2008-м, когда казалось, что избранные нами чиновники наконец-то сдвинутся после беспрецедентных событий и начнут облагать налогом богатых. Но сложно не почувствовать некоторый осадок от того, что вы лично присоединились к возмущённой оргии, особенно учитывая откровения, озвученные во время судебных процессов против правительства бывшим исполнительным директор AIG Хэнком Гринбергом. Вредный старик Тим Гейтнер определённо был бы мёртв к этому моменту.

Нам говорили, что это было «самым большим корпоративным провалом в американской истории», как небрежно заметил сенатор Ричард Шелби, потому что политикам нужно было прикрыть настоящих виновников кризиса. Они хотели заставили нас поверить, что «мошенническое» подразделение финансовых продуктов компании AIG являлось убийцей экономики, потому что они неплохо устроились и были расчётливыми игроками, которых однако, полностью отстранили от работы с губительными ипотечными махинациями. И в качестве контраста с фактами, обнародованными бывшими секретарями Казначейства Тимом Гейтнером и Генри Полсоном, а также представителями медиа, такими как Андрю Росс Соркин, чьи кризисные хроники «Слишком большой, чтобы потерпеть поражение» (Too Big To Fail) выставляют спасение AIG в качестве бездумного плана группы банкиров, Гейтнер взывал к Федеральному резервному банку Нью-Йорка и призвал «работать больше, становиться умнее!» – правда в том, что всё это было сделано осознано и намерено. Потому что как юристы ФРС и Казначейства признавали это между собой, «спасение» AIG оказалось самой противозаконной операцией, которую они осуществляли.

Вот как в жалобе, поданной Гринбергом, говорится об убийстве компании: 16 сентября 2008 года Гейтнер позвонил Бобу Виллумстаду, который на то время всего три месяца прибывал в должности исполнительного директора, и сказал, что вот-вот вышлет ему документ с условиями срочного кредита, и что ему не понравятся условия, но это нормально, потому что его всё равно увольняют и заменяют на кого-то, кого они убедили взять на себя эту работу. (Конечно, этот кто-то, Эд Лидди, окажется бывшим членом совета директоров компании GoldmanSachs.) Но в ФРС не удосужились подготовить документ с условиями кредита, и вместо этого вручили внешнему консультанту AIG – вездесущему кризис-менеджеру по имени Роджин Коэн – две страницы бессвязных пунктов, о которых позже Виллумстад скажет, что «это возможно подготовили мои внуки». Коэн дал команду Виллумстаду подписать каждую страницу и поставить дату, и не прилагать ничего другого. Он отправил бумаги в ФРС по факсу.

Следующую неделю правление AIG работало, пребывая в заблуждении, что они обсуждают сделку с правительством. Они даже подали уведомление в Комиссию по ценным бумагам 18 сентября, объявив о намерении провести сборы акционеров, чтобы «по мере возможности» проголосовать за условия сделки.

В то же время, юристы ФРС обменивались е-мейлами по поводу того, как они собираются легально прикрывать свои задницы, чтобы избежать такого голосования, так как в уставе ФРС точно нет положений, позволяющих брать частные компании под контроль. В конце концов, Томас Бакстер, генеральный советник ФРС Нью-Йорка, решил, что кому-то из них можно учредить независимый траст, чтобы обойти возражения своих выше стоящих коллег по поводу того, что, как он объяснил в емейле от 21 сентября, «акционеры могут оспорить такие действия».

Коэн представил условия, выдвинутые правительством, на заседании правления в тот же вечер. Предполагалось, что AIG получит 85-ти миллиардную линию кредита под 14,5% в обмен на залог в сумме 85 миллиардов долларов и 79,9% акций компании. Он также больше не будет поддерживать оглашение AIG банкротом согласно «правилу коммерческой целесообразности», при этом против директоров могут быть поданы судебные иски, если они проголосуют за оглашение компании банкротом. И в этот момент они поняли, как сказал один из директоров, что «правительство украло 80% компании, наставив на них дуло пистолета».

Получив контроль, правительство начало разработку плана молниеносного саморазрушения AIG. Ставка в 14,5% сама по себе подразумевала смертельный приговор, другие 407 учреждений, взявшие в долг у ФРС во время кризиса, заплатили за пользование деньгами в среднем меньше 2%. В последствии ФРС дало команду своему подконтрольному исполнительному директору немедленно выкупить не имеющие надёжного обеспечения ипотечные обязательства на сумму 62 миллиардов долларов у консорциума крупнейших банков (в том числе компании Goldman, контролирующей 22 миллиарда долларов в ипотечных кредитно-дефолтных свопах) за 100% от их номинальной стоимости. Следствием этого стало то, что банки, купившие кредитную защиту у страховщиков, кроме как у AIG, в конце концов, смогли получили всего лишь 13 центов с каждого доллара по делам о банкротствах. Если бы AIG разрешили подать заявление о банкротстве, всё могло бы быть ещё хуже, поскольку во многих случаях непонятные обеспечения, приобретённые компанией по этой сделке, были еще более безнадёжные, чем те ничего не стоящие активы, риски по которым они страховали.

Несмотря на это всё, AIG в конечном счёте снова стала прибыльной компанией. По сути, не самое крепкое здоровье бизнеса этой компании могло причинить ей больше вреда, чем все эти кредитно-дефолтные свопы – будучи одной из последних организаций, у которой закончились наличные, она также стала последней из тех, кто пустился искать спасение в иностранных фондах благосостояния. Как только это было сделано, Китайская инвестиционная корпорация, Инвестиционная компания правительства Сингапура и Консорциум арабских компаний, которые привлекли Хиллари Клинтон для лоббирования своего проекта, сделали Полсону серьёзные предложения. Но все они получили отказ. 26 сентября компания «ChinaInc.» предложила 50 миллиардов долларов за четыре филиала компании. Полсону понадобилось целых десять дней на то чтобы просто сделать звонок и официально их отшить.

Учитывая все явно противозаконные действия правительства, предпринятые им для получения контроля над AIG, споры вокруг вопросов выплаты бонусов выглядят почти как дешёвая уловка, для предания видимости того, что Казначейство и ФРС нашли виновных в указанных сделках. В то время как дома топ-менеджеров AIG стали достопримечательностью для туристов, огласка стала угрозой для любого в компании, кто сомневается в правительственных решениях в той ситуации.

Бывший министр финансов США Тимоти Гейтнер дал показания по делу акционеров AIG против американского правительства. Фото Вин МакНэйми/ GettyImages

Конечно, кризис оказался слишком большим и всем компаниям приходилось сложно. Неделю спустя, после установления контроля над AIG, поползли сплетни, что банк Wachovia пострадал в связи с уходом крупных вкладчиков, и уполномоченные представители власти начали поиск кандидатов на спасение банка. В конце концов, один кандидат появился, но условия покупки оказались слишком жёсткими для него. По решению исполнительного директора Citigroup, Викрама Пандита, группа мола бы «спасти» Wachovia при условии цены в 1 доллар за акцию, и в случае предоставления правительственных гарантий о том, что активы банка составляют сумму равную $312 миллиардам. Такой шаг потребовал бы от Федеральной корпорации по страхованию депозитов положится на редко используемое положение о «систематическом риске» в своём уставе.

Немного позже в группе Wells Fargoрешили, что каждая акция Wachovia стоит $7 без каких-либо правительственных субсидий, и сделали встречное предложение, чем навлекли на себя возмущение Гейтнера, который, как отмечалось, был в ярости от новостей: «Правительство Соединённых Штатов приняло на себя обязательство», – заявил он. «Мы не можем действовать так, будто мы банановая республика!»

Гейтнер хотел, чтобы «спасением» Wachovia занимались в Citigroup, потому что на балансе Citi находились миллиарды долларов слабо обеспеченной ипотеки и продуктов на её основе, и почти триллион долларов незастрахованных иностранных депозитов, которые могли исчезнуть в любой момент. Также у Citi была кредитная линия в ФРС и Federal Home Loan Bank, исчисляемая 12ти-значным числом, а также в буквальном смысле тысячи лоббистов, публицистов, эмиссаров и различных решал от бывшего председателя Боба Рубина до рекрутёра кризис-менеджеров Обамы, Майкла Фромана, который одновременно руководил департаментом частного капитала в Citi и участвовал в избирательной кампании президента осенью 2008 года. Им нужна была массивная депозитная база Wachovia, чтобы пережить месяц, но шансов, что такое случиться, было немного. На следующий день после того, как Wells Fargoсделали своё конкурентное предложение, один из лоббистов Citi умудрился поучаствовать в разработке второго законопроекта Программы помощи проблемным активам (TARP), в соответствии с которой учреждениям, берущимся за спасение проблемных банков обещали «эксклюзивные» условия. Закон был принят в тот же вечер, и банк на следующий же день использовал его чтобы убедить судью в необходимости блокирования сделки.

С помощью известного адвоката по имени Дэвид Боис Wachovia и Wells Fargo, в конечном счёте, выстояли, частично по причине того, что судья которого Citi убедили выдать запретительный судебный приказ, оказался судьёй штата Нью-Йорк, а положение TARP относилось к федеральному законодательству. Неделю спустя Citi получил первый из трёх траншей дополнительной помощи в виде «обязательных» вливаний капитала от Казначейства. Этот момент позже заставил Шейла Бэир, председателя Федеральной корпорации страхования депозитов, заинтересоваться, а не было ли вся эта сделка тщательно продуманной пропагандистской кампанией по оказанию помощи Citigroup таким образом чтоб всё прошло при минимальном осуждении общественности.

«Сколько решений принималось через призму особых потребностей этого учреждения, имеющего политические связи?» – спрашивал Бэир позже. «Не выбрасывали ли мы триллионы долларов на все эти банки, чтобы замаскировать их проблемы? Не нависала ли над другими опасность провала? Или мы просто смягчили угрозу неполучения ими чистой прибыли посредством предоставления дешёвых капитальных и долговых гарантий?»

И если сейчас и существует человек, который может рассказать нам о смысле всех этих бессовестных махинаций, то им является Боис, который сегодня ведёт дело Хэнка Гриньерга против правительства. Но если тщательное восстановление последовательности событий подтвердит, что Гейтнер и другие провернули это дело намеренно, это не поможет выяснить их конечные намерения. Если они не взирая на цену хотели спасти Citigroup, тогда 22 миллиарда долларов, упавших с неба на GoldmanSachs могли бы стать такой ценой, возможно. В конце концов, это всё было очень выгодно для Уолл Стрит так же, как и результаты войны в Ираке были выгодными для тех, кто наживается на ней. И зная, как мало означает общественное мнение для людей, придумывающих эти схемы, что могло остановить кампанию по дезинформации? В конце концов, я думаю, они просто имеют нас как хотят.