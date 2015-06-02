Можно ли быть социально сознательным и счастливым одновременно?

Эта статья взята с VICEUK.

Когда Джон Леннон пел «я прочитал новости сегодня, ну и дела», он действительно уловил страдание, когда обращаешь внимание общественные новости. Быть пристойным человеком, значит интересоваться тем, что происходит в мире. Я так и делаю. Большинство из нас так делает. Но, чёрт возьми, по шкале вещей, которые вызывают желание свернуться калачиком и заснуть, новости регулярно занимают место рядом с трагической историей жизни Киану Ривза.

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Намёки в моей душе на оптимизм испарились ещё в начале 2015 года. На третий день января по новостям сообщили, что Боко Харам убил более 2000 человек в Северо-Восточной Нигерии, трагедия предшествующая многим другим трагедиям, потому что это жизнь, и это нормальный порядок вещей. Хотя я знаю, что также много хороших вещей происходит в мире сейчас,как та пара, которая выиграла в лотерею во второй раз, некоторые собаки, та фотография Джорджа Осборна, где его палец похож на очень тонкий пенис, однако видеть мир в светлых тонах в перспективе – довольно сложно, если не сказать невозможно.

Преисполненный решимости превратить себя в одного из тех людей, которые настолько веселы, что вы даже не можете их возненавидеть, я связался с Алексом Наннон, который возглавляет кампании в «Сделай это и будет тебе счастье», благотворительной организации, которая стремится «помочь принять практические меры для улучшения психического благополучия и создания более счастливого и гуманного общества». Я хотел бы знать, и мы в основном это и обсуждали, возможно ли быть одновременно социально сознательным и счастливым.

«Мне нравится идея Виктора Франкла, что последним человеческим достоинством является право и возможность выбрать своё отношение в любой ситуации, и что, на самом деле, насколько страшными бы не были окружающие нас обстоятельства, мы всегда можем выбрать, как всё интерпретировать», сказал Алекс, улыбаясь.

Он много улыбался, что обнадёживало.

«Это играет большую роль, потому что, для меня, даже если смотреть что-то вроде стрельбы Чарли Хэбдо, в моей голове застревает не насилие или то, как оно увеличило расизм вокруг мусульманской религии. В моей голове засело глобальное движение солидарности, которое образовалось в итоге, что способствовало такой связи людей».

Он, конечно, был прав. Только в Париже два миллиона человек поддержали митинг «JeSuisCharlie». Не кажется ли вам, что это была небольшая аномалия? На Западе, на удивление, мало было сделано в следствии резни Боко Харам. Это означает, якобы, что большинству из нас нет абсолютно никакого дела до убийства тысяч невинных людей. Складывается ситуация, которой, конечно, невозможно радоваться.

«Я не утверждаю, что есть какой-то положительный аспект во всём происходящем, но я считаю, что если есть что-то, что вызывает эмоциональную реакцию в вас, что-то, что заставляет вас чувствовать сильные эмоции, даже что-то, что вызывает в вас протест — вам необходимо найти какой-то способ действовать», сказал Алекс.

В процессе разговора я понимаю, что на самом деле я пытаюсь узнать могу ли я, успешный белый человек среднего класса, поднять себе настроение после того, как только что узнал о страданиях других. Я имею в виду, что я в буквальном смысле пытаюсь избежать неудобств от информации о том, что ни коим образом непосредственно не влияет на мою жизнь. Разве это не делает меня худшим человеком на земле?

«Ни в коем случае. Нет», сказал Алекс. «Если бы вы сказали, что это в какой-то мере неправильно, в какой-то мере эгоистично, своего рода передовой гедонизм, или что вы ощущаете вину, то вы бы отрицали тот факт, что это было в первую очередь сострадательным эмоциональным опытом. Для нас жизненно важно иметь какой-то прогресс, чтобы быть в состоянии признать страдания других, чувствовать эмоции при этом, и найти способы справиться с этим. Вы стали свидетелем этой ситуации, вы показали гуманную эмоциональную реакцию. Затем нужно продолжать эту цепочку событий, и если бы вы могли продолжить это таким образом, чтобы оказывать положительное влияние на тех людей, кто находится в центре событий, вы завершите этот круг наилучшим образом».

Нанн говорит, что даже что-то очень простое, как написание письма с выражением сочувствия и солидарности, или отправка продовольственной посылки, может «внести в ситуацию что-то положительное» и тем самым уже будет реакцией и вашим отзывом на трагедию или беду другого человека. Этот вид активного, индивидуального подхода является основой программы «Сделай это и будет тебе счастье». Однако, есть люди, критикующие такой подход, например, Дэвид Харпер в TheGuardian, который написал, что они «базируются на двух ошибочных предположениях: что источник несчастья находится у людей в голове, в том, как они видят мир, и что решение кроется в изменении на уровне индивида».

Выглядит так, как-будто они черпают идеи из книги Айн Рэнд (любой книги Айн Рэнд, все они ужасны). Но ведь у Алекса «анти-капиталистический агитационный фон», и он жил в Брайтоне, в Брайтоне, прости Господи.

«Для меня это использование индивидуализма для решения проблем индивидуализма», пояснил он, добавив, что, когда вы просите людей подумать более глубоко о собственном счастье, они освобождаются от напряжения в своей голове, что освобождает место для других мыслей. Важно отметить, что они также начинают признавать свою зависимость от связей с другими, увеличивая своё осознание важности и благополучия семьи, друзей, коллег, и всех вокруг себя.

«Если у вас есть движение, которое побуждает людей увидеть и осознать, что они связаны с другими (что освобождает место в их головах), у вас есть фундамент социального сознания, на основании которого все виды разговоров о бедности, изменении климата и так далее могут проходить намного эффективнее», сказал Алекс.

Важной частью манифеста «Сделай это и будет тебе счастье» является её список «десяти ключей к счастливой жизни», который, помимо того, что он звучит, как священный текст, основанный на Buzzfeedlisticle, предполагает, что организация рекламирует депрессию, как состояние ума, а не болезнь. Идея одновременно покровительственная и опасная. Отогнать мысленно психическое заболевания имеет такой же шанс на успех, как отогнать мысленно диарею (Вы хотя бы пробовали не производить тревожные количества жидкости из ануса несколько раз в час, когда вы обделывались?).

Дело в том, что «Сделай это и будет тебе счастье» не благотворительная организация психического здоровья, и именно это делает её такой интригующей организацией. Её целью является не столько сделать больных здоровыми, сколько сделать здоровых счастливыми.

«Около 50 процентов нашего общего благополучия определяется нашей генетикой, 10 процентов определяются нашими обстоятельствами, и 40 процентов определяются нашим отношением», заявил Алекс, добавив, что именно на последних 40 процентах фокусируется «Сделай это и будет тебе счастье». Проблема, насколько я могу видеть, в том, что наше отношение формируется в большой части новостями, и мы подвержены этому постоянно. Новости делают меня грустным, но не приводят к клинической депрессии. Вы понимаете к чему я веду?

Вопреки тому, что могут сказать многие обозреватели прессы среднего возраста о невежестве и апатии «миллениумов», мы наиболее информированное поколение на сей день, если только потому, что у нас нет никакого способа избежать этой информации. Новости, а они чаще всего плохие, постоянно присутствуют, и в то время, как я хотел бы попытаться изменить мир каждый раз, когда что-то плохое происходит, у меня просто нет на это времени. Знаете, из-за всех этих твитов. Так существует ли какая-то простая вещь, о который мы можем напомнить себе, чтобы не упасть в полную яму отчаяния с каждым массовым убийством или экологической катастрофой?

«Признайте прежде всего, что важным человеческим фактором является то, что вам не всё равно, что происходит у другого человека», сказал Алекс. «То, что вы это видели, и что вам не всё равно, означает, что есть ещё один человек на свете, кто заботится об этих людях. Если вы можете остановиться и принять это, это само по себе уже хорошо. Вы можете найти место для мыслей о творческих способах быть в состоянии сделать больше, чем просто переживать. Вы можете реализовать эту заботу на деле».

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