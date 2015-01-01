С Новым Годом! Вот список из плохих вестей, готовящихся к нам нагрянуть

Добро пожаловать в Новый год! Пора перестать беспокоиться обо всех ужасных вещах, которые происходили как во всём мире, так и у каждого отдельно в 2014 году, и сосредоточиться на тех страшных вещах, которые, вероятно, произойдут в 2015 году. Давайте посмотрим какие же сюрпризы готовит нам календарь. И так, понеслись:

1 января: Экономические проблемы России распространятся на её соседей

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Новый год – это первый день начала существования чего-то под названием Евразийский экономический союз, являющегося экономическим подобием Европейского Союза, в который вошли Россия, Беларусь и Казахстан; Армения и Кыргызстан планируют присоединиться в этом году. Всё это могло бы показаться хорошей идеей для стран-членов, большинство из которых подписали документы в мае, но теперь, по словам Майка Бёрда из Business Insider, все это «выглядит как катастрофа».

Данные Google от 31 декабря 2014 года

Российская экономика не показывает никаких признаков выхода из круговорота кризиса, в который она погрузилась, и, было бы весело представлять как Путин рвёт на себе волосы, наблюдая как его валюта превращается в туалетную бумагу, если бы не последствия российского прозябания для других стран. Например, Казахстан, ранее демонстрировавший признаки улучшения экономической ситуации, теперь безвозвратно погрязнет в куче партнерских соглашений, которые не принесут пользу казахам. «В ЕЭП говорят, что организация открыта для новых членов», – пишет Бёрд – «но это не выглядит так как будто собирается очередь из желающих присоединится».

Начиная с пятницы: хороший урожай плохих фильмов

Каждый год в январе после насыщения карманов за время праздничного сезона, Голливуд начинает то, что в киноиндустрии известно под названием «свалка». Киностудии принимают решение задержать выход в прокат фильмов, которые, как ожидается, станут провальными, и по традиции выпускают весь этот кал в течении первого года месяца, как раз когда люди всё равно находятся в несколько подавленно состоянии для того, чтобы ходить в кино.

В пятницу на экран вышла картина Женщина в черном 2. Как написали в Time Out, этот сиквел к фильму ужасов Даниила Редклиффа «быстро превращается в предсказуемый сюжет, являющий собой военный романс и сцены, в которых герои трепетно проплывают сквозь фотоальбомы и экспозицию Викторианской эпохи».

Среди другихинтересных дебютов находится комедия под названием Мардохей, в которой Джонни Депп и Гвинет Пэлтроу пытаются воспроизвести британский акцент, а также Вероника решает умереть, фильм Сары Мишель Геллар, съёмки которого были закончены в 2009 году и который, наконец, добрался до стадии выхода пресс-релиза, несмотря на отсутствие видимого интереса среди публики.

3 января: Конгресс под контролем республиканцев начинает работу

Не стоит ничего ожидать от начала работы 114-го Конгресса, независимо от того, кого вы поддерживаете в политическом плане. Мы станем свидетелями противного противостояния между новоуполномоченными республиканцами, чувствующими себя обиженными в связи с предпринимаемыми Обамой действиями. Они, скорее всего, будут нападать на систему здравоохранения, введенную Обамой, иммиграционную реформу, и нефтепровод Keystone XL, а Обама будет давать отпор при помощи права вето. Будьте готовы к тупику, другими словами.

Вскоре: ничего не стоящие отчеты ООН

В 2000 году Организация Объединенных Наций создала программу под названием Декларация тысячелетия, устанавливающую цели, которых предполагалось достигнуть к 2015 году. Это был амбициозный план, родившийся из чувства тысячелетнего оптимизма, и если вы любите человечество, прочтение этого списка не заставит вас плакать.

Разве мы «искоренили крайнюю нищету и голод»? Нет, 17 процентов людей в развивающихся странах живут на $1,25 в день и меньше. Разве мы «обеспечили всеобщее начальное образование»? Нет, последние цифры ЮНИСЕФ оставляют нас вдалеке от этой цели.

Мы добились многих успехов в других менее четко определенных сферах этого списка, таких как «содействие гендерному равенству и расширение прав и возможностей для женщин», «сокращение детской смертности» и «улучшение материнского здоровья». Но, чтение о таких целях, как «борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями», в то время когда Эбола, как ожидается, убьёт тысячи в 2015 году, довольно сильно удручает.

Весь год: новости о выборах

Никогда не заканчивающийся в Соединенных Штатах цикл выборов означает, что мы всегда слушаем новости о политических состязаниях, даже если почти половина из нас на самом деле не голосует. Да, за президентскими выборами следует два года затишья, но теперь это официально закончилось, и мы готовимся опять услышать страшное слово «Айова» в новостях. Так как реального лидера у республиканцев нет, нам придется стать свидетелями многих диких спекуляций в ближайшие месяцы. На демократическом фронте же, стоит ожидать попыток «уничтожить» Хиллари Клинтон.

Небольшой обзор: в 2015 году в Великобритании состоятся парламентские выборы; также и в Канаде, нашем крупнейшем торговом партнере (консервативный Стивен Харпер, как ожидается, в очередной раз победит). Аргентина будет избирать новое руководство во времена долгового кризиса, царящего в стране, а в Мьянме назначены первые демократические выборы за последние десятилетия, хотя это не гарантирует демократических результатов голосования, всё благодаря огромному влиянию военных на политику в этой стране.

Но чтоб поднять вам настроение, напоминаем, что 2016 год не за горами.

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