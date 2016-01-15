Фотограф знаменитостей Тайлер Шилдс вдохновляется сам или копирует других художников?

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2010 год. Фото справа: Терри Ричардсон, 2005 год

Тайлер Шилдс – очень успешный человек. Его часто называют «Любимым фотографом Голливуда», а в сведениях о Шилдсе в GQ за 2012 год сообщалось, что, «хотя когда-то крутые голливудские продюсеры требовали, чтобы над их псевдоиспанскими каминами висели трофейные холсты Бэнкси, теперь они хотят лишь одну из великолепно извращённых фотографий Шилдса». По словам представителя Guy Hepner – галерея, которая продаёт работы Шилдса – его фотографии продаются по цене от 5,000 до 15,000 долларов. Сам Шилдс заявлял, что его работы продаются по цене вплоть до 175,000 долларов. Он снял множество знаменитостей, в том числе Линдси Лохан, Аарона Пола и Деми Ловато, а его работы выставлялись в галереях по всему миру.

Этот уровень успеха вызывает удивление, учитывая, что один беглый взгляд любого человека, хотя бы поверхностно знакомого с историей фотографии, на его портфолио обнаружил бы, что значительное количество его изображений ужасно похожи на изображения других фотографов. И ведь не малоизвестных фотографов. Многие из его снимков обладают поразительным сходством с работами некоторых из самых знаменитых фотографов всех времён и народов.

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Фото слева: Тайлер Шилдс, 2011 год. Фото справа: Ги Бурден, 1979 год.

И это не просто отдельные изображения. Серия падений моделей с неба от Тайлера появилась через несколько лет после того, как Райан Макгинли сделал это одним из своих визуальных отличительных признаков; его серия ретро-американы, снятая на фоне ярко-синего неба, появилась как минимум через пять лет после того, как это стало фирменным стилем Алекса Прагера; его фото губ невероятно похожи на снимки Рэнкина и Мэрилин Минтер.

Разумеется, это можно было бы выдать за «творческое вдохновение», а-ля Ричард Принс или Квентин Тарантино, однако, насколько я могу сказать, Шилдс никогда не признавал, что на его фотографическое творчество влияет чужая работа. По сути, в одном интервью несколько лет назад Шилдс, когда его спросили, что его вдохновляет, ответил: «Я просто обожаю показывать людям, как я вижу мир. Для меня важно исследовать то, что я вижу, и создавать источник вдохновения из окружающего мира. Я не обращаюсь к другим художникам – только к миру». В другом интервью Шилдса спросили, является ли одним из источников его вдохновения Терри Ричардсон, и он ответил: «Если честно, я не смотрю на чужую работу. Я знаю, кто такой Терри, лишь потому что меня спрашивали, нравятся ли мне его работы».

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Генри Лёйтвайлер, 2012 год.

Генри Лёйтвайлер, который сделал фото ступней балерины, показанное вверху справа, однажды публично осудил Шилдса на Instagram за копирование своих работ. «Я видел это изображение раньше, но на самом деле стал принимать меры только тогда, когда его начали продвигать такие компании, как Hasselblad и Nowness, – рассказал мне Лёйтвайлер. – Я подумал, что моё творчество необходимо защитить, и я стал его защищать». Шилдс не ответил Лёйтвайлеру.

Лёйтвайлера, по-видимому, особенно раздражало то, что Шилдс выложил вместе со своей фотографией предысторию, в которой заявлял, будто придумал свою идею фотографии много лет назад. На своей странице в Instagram Шилдс написал:

«Впервые я попытался сделать это фото в 2009 году и остался недоволен результатами, поэтому отложил его, а затем, в 2011 году, попробовал снова и снова остался не доволен (sic); поэтому я отпустил идею на какое-то время, надеясь, что она будет возвращаться снова; при каждой встрече с балериной я просил у неё разрешения посмотреть на её ступни; в 2014-м, снимая очередной балетный проект, я, наконец, встретил человека, который, как мне представлялось, сможет познакомить меня с человеком, подходящим для того, чтобы исполнить это именно так, как мне хотелось. Когда у меня, наконец, получилось спустя 6 лет попыток, я, помимо прочего, осознал, что съёмка этого на Hasselblad вывела это на новый уровень и 6 лет ожидания того стоили».

Лёйтвайлер рассказал мне, что, на его взгляд, эта предыстория была «лживой».

«Он упомянул, что ему для создания этого изображения понадобилось много лет, но такое изображение документальное, а не постановочное, и оно не должно быть постановочным – сказал Лёйтвайлер. – Снимок, который сделал я, на самом деле вышел тогда, когда я работал за кулисами над книгой для Нью-Йорк Сити балет. Это реальные ступни балерины, и именно так они выглядели после выступления. В конце концов, это был достаточно спонтанный снимок».

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2014 год. Фото справа: Салли Манн, 1989 год.

Как однажды (возможно) сказал Пикассо: «Хорошие художники копируют; великие художники воруют». Значит, Тайлер Шилдс – великий художник? Я задал этот вопрос Падди Джонсон, художественному критику и основательнице ArtFCity, которая также читает лекции об искусстве в таких вузах, как Йельский университет, Ратгерский университет и Школа дизайна Парсонса.

Джонсон сказала мне, что, по её мнению, копирование Шилдсом чужих работ – не самая серьёзная проблема его фотографий. «Проблема с работами Тайлера Шилдса не столько в том, что он копирует работы стольких фотографов (хотя это и не должно быть образцом для подражания в творчестве), сколько в том, что его присвоения заменяют уникальное видение оригинала дешёвыми шоковыми или ностальгическими приёмами», – заявила она в электронном письме.

«Взять хотя бы плагиат у Салли Манн [показан выше]:вы никогда не забудете оригинал благодаря непокорному взгляду ребёнка, держащего сигарету, – написала Джонсон, – Она не взрослая, но она на том этапе, когда становится понятно, кем она станет. А на этом фото это как будто происходит немножко рановато. В случае Шилдса фотография лишена аутентичности. Она постановочная от начала до конца, так что получается позирующий ребёнок с двумя женщинами на заднем плане, сексуально глядящими на камеру. Они – то, чем она должна стать, или они просто украшения для фото? Как бы то ни было, Шилдс берёт то, что начиналось как невероятно запоминающаяся фотография, и превращает это в художественную открытку».

«Не представляю себе более тупую, более оскорбительную интерпретацию оригинальной работы», – добавила Джонсон.

Внесу ясность: у меня нет прямых доказательств того, что Шилдс крадёт идеи из чужих работ. Однако я собрал целый ряд примеров ниже, так что можете решать сами. Возможно, это как в той серии «Студии 30», когда Лиз думает, будто придумала несуществующего человека, выступающего в качестве козла отпущения за проблемы её отдела, но оказывается, что это имя реального человека, которое она вычитала ранее, не осознав этого. Возможно, Шилдс увидит этот пост и подумает: «Ой. Блин».

Я обратился к Шилдсу за комментариями, но он не ответил.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2014 год. Фото справа: Гельмут Ньютон, 1982 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2014 год. Фото справа: Диана Арбус, 1966 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Ирвин Пенн, 1986 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2009 год. Снимки экрана справа: Кадры из клипа Моби «WeAreAllMadeofStars», 2002 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2014 год. Фото справа: Энни Лейбовиц, 1984 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Гельмут Ньютон, 1975 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Гельмут Ньютон, 1967 год. (Фото Ньютона, по-видимому, вдохновлено «К северу через северо-запад» Хичкока)

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: обложка сингла YeahYeahYeahs, 2009 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2013 год. Фото справа: Райан Макгинли, 2007 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2013 год. Фото справа: Райан Макгинли, 2007 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2011 год. Фото справа: Роберта Бейли, 1976 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2012 год. Фото справа: Ник Визи, 2008 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2012 год. Фото справа: Ник Визи, 2010 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Ларри Кларк, 1968 год.

Фото слева: Тайлер Шилдс, 2015 год. Фото справа: Терри Ричардсон, 1998 год.

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