Наступил дефицит полезных приложений для смартфонов?

Фото пользователя Flickr Уильяма Хука

Пять телефонов, прикрепленных к приборной панели такси в Сан-Франциско – это достаточное доказательство того, что наш курс на гламурное и беззаботное будущее в среде технологий вряд ли будет пройден без проблем. Во всяком случае, это кажется таким же очевидным, как и события, развивающиеся в фантастическом фильме-утопии Терри Гиллиама Бразилия.

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«Это знак того, что мы достигли пика приложений?» спросил Томас Пурвс, размещая картинку в Твиттере. Позаимствованный из темы о «нефтяном пике», это правильный вопрос, которому под силу перевернуть заложенную в него метафору. Достижение «пика приложений» в смысле, что меня достали все эти долбанные приложения, конечно, понятно. Но, учитывая, как гладко приложения выстраиваются в аккуратные линии на экранах наших телефонов, вместо того чтоб захламлять наши автомобили, эта фраза может иметь более точное значение в несколько другом контексте. Кажется, что сумасшедшая, анархичная эра создания приложений, когда лёгкий доступ к деньгам подстёгивал девелоперов заваливать нас всяким хламом, чтоб посмотреть, что приживётся, подходит к своему завершению. Откладывая в сторону игры и новинки, уже просто не осталось сфер повседневной жизни, над которыми бы ещё не поработал креативно-утопический мозг вундеркиндов из Силиконовой Долины.

Вы можете ненавидеть нарциссизм Instagram, недостаточную защиту конфиденциальной информации в Venmo, жестокость Uber, и, наверное, каждое решение в Yelpers, но эти приложения заполнили все оправданные потребности. Даже Secret, выглядящий как воплощение легкомыслия, сыграл на одной из важных потребностей людей – рассказать о том, что люди скрывают, к тому же люди любят тайные сплетни. Но многие новые приложения, кажется, ведут борьбу за то, чтобы продемонстрировать незначительные, дополнительные улучшения (смотрите Winelandia или Silvercar), или другим образом нарушить какие-то математические пределы бессмысленности (смотрите Yo или Shots, приложения обмена селфи от Джастина Бибера).

Так же как кто-нибудь умеет улавливать рок судьбы даже в самых положительных экономических данных, можно предсказать что-угодно и в отношении путаницы технологических тенденций. Тем не менее, трудно не заметить признаки того, что бум приложений вступает в фазу угасания. Как когда-то написал Джордж Пэкер в журнале New Yorker: «Самые популярные стартапы решают проблему, что делать двадцатилетним с наличностью на руках, потому что как раз они этим и занимаются». Действительно, вы можете утверждать, что чат Snapchat является довольно глупым, но по крайней мере его корни не исходят из того же типа инфантильных фантазий об исполнении желаний, которые приводят парней к идее придумать службу доставки, которая грабит вас, если вы слишком ленивы, или хотите купить большую упаковку.

Потребности незрелости внутреннего «я» теперь можно удовлетворить при помощи приложения Alfred, предполагающего «услуги дворецкого» за ​​$99 в месяц. Все что делает Alfred это объединение или «оптимизация» других приложений, таких как Homejoy, Instacart и других в одно целое. Если это не вызывает у вас восторга, то можно отметить, что этого, тем не менее, было достаточно, чтобы убедить жюри конкурса TechCrunch Disrupt присудить разработчикам Alfred Кубок Разрушителя Устоев в этом году. Если идея инсайдеров Силиконовой Долины отдать лавры дорогому посреднику, который лишь выезжает на чужих идеях, не кажется вам пустой, примите во внимание, что одним из организаторов конкурса является инвестор этого приложения (толпу заверили, что инвестор не принимал участия в судействе).

Наиболее необычное, по сравнению с любым другим приложением, Checky поможет вам побороть вашу зависимость от ​​мобильного телефона, сообщая вам сколько раз вы разблокировали устройство. Хотя, легкомыслие не ограничивается лишь приложениями. В качестве примера новой культуры, в основе которой лежит одержимость идеей спасения мира, представляем вам чашку Vessyl за $200 сообщающую вам какой напиток вы только что налили в неё. Зачем это надо? Конечно затем, что вы можете продлить вашу статистическую продолжительность жизни с помощью более осмотрительных вариантов утоления жажды!

Билл Герли из Benchmark Capital, в своё время инвестировавший в Snapchat, рассказал Wall Street Journal о своих ожиданиях некоторых «громких» сбоев в среднесрочной перспективе, потому как «по сравнению с тем, что происходило 15 лет назад, всё больше людей в Силиконовой долине работают на убыточные компании» (хотя напомню, потеря прибыльности не обязательно означает кончину компании; Amazon практически никогда не приносил прибыль, и даже сейчас, когда его годовой оборот приближается к $100 млрд). Но независимо от того становятся ли методы распределения венчурных капиталов коррупционными или неэффективными, модель Герли в полной мере не учитывает достаточно ли существующих в нашем потребительском мире приложений, чтобы помочь нам жить в 21 веке, или сколько еще нам может понадобится.

Существующие приложения предоставляют услуги, о которых мы не могли подумать в 2005 году. Но даже учитывая ненасытную похоть человечества к новым вещам, существует определенная стабильность в этой сфере. Пользователи Facebook могут переходить или не переходить на Ello, но не от того, что текущий уровень функциональности Facebook недостаточен. Возможно ли, чтоб ни одной компании или услуге не было под силу вытеснить Facebook как Facebook вытеснил MySpace, в связи с тем, что осталось совсем мало места для улучшений? Удовлетворяет ли нас полностью Facebook?

Разработчик программного обеспечения из Сан-Франциско, Дэниел Пеннипекер, считает, что ещё существует много посредников, которые могут быть вырезаны из уравнения.

«Как в сфере HR», сказал он. «HR может быть заменён веб-приложением. Это звучит подло, но подача заявлений на отпуск может быть автоматизирована. На каждое бессмысленное приложение, получающее много внимания, приходится приложение, попадающее в несколько другой бизнес тренд, о котором вы никогда не услышите, и на котором можно было бы заработать больше денег. Много приложений, которые очень востребованы сейчас, касаются управления предприятиями или текущими проектами, и даже в этой сфере есть много бессмысленных аспектов. Всегда есть какие-то бизнес тенденции, которые программное обеспечение пытается догнать».

Так закончился ли уже золотой век разработки приложений? «Я думаю, что мы прошли эту точку несколько лет назад, а теперь просто наблюдаем за зрелищем», говорит Дэниел. «Secret – прекрасным тому пример. Исчерпали ли мы свои идеи как в случае с Secret? Может быть и нет, потому что всегда будет некое-то развитие существующего состояния».

Как любая экосистема, сфера приложений с венчурными капиталистами в виде альфа хищников на вершине пирамиды, занимается своим собственным сохранением. Новые продукты будут продолжать разрабатываться, деньги будут продолжать падать в руки везучим или талантливым. Но даже если этому пузырю удастся не лопнуть, отрасль будет по-прежнему продолжать укрупняться, перерождаясь в царство мега-корпораций – то, что мы уже видим с Facebook, покупающем Instagram и WhatsApp.

Не то чтобы всё, что может быть сделано, уже сделано. Но головокружительный рост количества приложений, помогающих вам заказать органические продукты, прогуляться по городу, и наговорить гадостей о своих друзьях, будет замедляться. Срубить куш на этом уже не удастся.

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