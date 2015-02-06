О легендарном японском режиссёре Хаяо Миядзаки

В «Книге чая», которая была опубликована в 1906 году, японский писатель Какузо Окакура задаётся вопросом о том, когда же Запад поймёт Восток. Он говорит, что на Западе люди думают, что люди Востока «живут как в цветке лотоса, но при этом не брезгуют мышами и тараканами». Ещё они думают, что восточные жители менее восприимчивы к боли из-за фатализма, который якобы является частью их культуры. С другой стороны, как утверждает автор, в прошлом мудрые японские писатели говорили, что приезжие с Запада имели якобы «пушистые хвосты», которые они прятали под одеждой. Но такие фантазии и мифы на Востоке давно уже развеялись.

Сегодня образ жизни восточных народов более изысканный: Япония – место, которое выглядит как невероятное будущее, но заковано в мышлении прошлого. Ребята играют в компьютерные игры, которые невозможно было себе и представить ещё пять лет назад, но терпение и точность самураев до сих пор – пример для наследования.

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За последние 35 лет Хаяо Миядзаки сделал много анимационных фильмов. Он и его работы – достойный ответ Японии на Walt Disney и Стивена Спилберга. Мияздаки остаётся самым популярным режиссёром в своей стране (четыре его фильма постоянно занимают места в топ-десять самых кассовых фильмов Японии). В тоже время, после выхода в прокат «Принцессы Мононоке» в 1997 году, Миядзаки набирает всё большую популярность и на Западе, где его фильмы бросают вызов нашим представлениям о Японии и японцах.

Теперь писатель, аниматор, режиссер и манга-мастер говорит, что его работа «Ветер поднимается» 2013 года станет последней в его карьере, а Studio Ghibli, в которой он является одним из основателей, выпустит сборник всех его 11 фильмов.

Идея детского мультфильма, который «будет интересно смотреть и родителям» крутилась в воздухе уже давно. В детских фильмах и мультфильмах часто отслеживается снисходительное отношение к детям как к маленьким и незрелым, из-за этого эти фильмы часто можно охарактеризовать как глупые и поэтому, взрослым их смотреть не интересно. Фильмы же Миядзаки обычно делаются для детей, но они всегда апеллируют к детям равно как и к взрослым. Помимо того, что фильмы поражают фантазией их создателей, они ещё и очень добрые, захватывающие и несут в себе высокие моральные ценности, которые помогут детям держаться истинного пути во взрослой жизни.

Фото с сайта Wikicommons

Рисованная анимация совместных с Studio Ghibli мультфильмов погружает в сказочные царства, сродни королевствам описанных Толкиеном и Льюисом. Когда зритель смотрит мультфильмы Миядзаки, он полностью погружается в его мир, который полон сильных героев, психоделических цветов и красок, волшебных лесов и существ, а также захватывающих дыхание сцен полётов (будь то полёты на самолёте или просто по воздуху).

Один мой австралийский друг как-то сказал мне, что его дети иногда смотрят фильмы Миядзаки на японском языке без субтитров: анимация настолько удивительная и необычная, что смотреть на языке оригинала ещё круче.

Кадр из «Унесённые призраками» (2001)

Феминизм Миядзаки выражается в выразительных и ярких женских персонажах. Большинство его главных героев – женщины. В «Принцессе Мононоке» главная героиня – воин, она скачет в бой на волке и будет бороться до конца, чтобы защитить лес, в котором она живёт вдали от людей. Люди хотят разрушить лес, чтобы собрать песок, в котором есть драгоценный металлы. «Унесённые призраками» рассказывает историю Тихиро, смелой и умной десятилетней девочки, которая попадает в потусторонний мир. Она должна работать в бане, которой управляет ведьма, и должна найти способ вернуться в реальный мир со своими родителями, которых злая ведьма превратила в свиней (Миядзаки любит свиней, они часто появляются в его картинах).

На примерах фильмов «Навсикая из Долины Ветров», где главной героиней является персонаж из Одиссеи Гомера, и «Рыбка Поньо», где главной героиней является девочка-рыба, мы видим, что во вселенной Миядзаки, женщины такие же сильные, как и мужчины. Миядзаки сейчас уже 73, он всегда был очень близок с матерью, у которой был спинной туберкулёз, и поэтому она часто была или в больнице, или не выходила из дома. Несмотря на свою болезнь, она очень много читала и строго придерживалась социально принятых норм. Она была, как и многие героини её сына, мужественной.

Кадр из «Принцесса Мононоке» (1997)

Миядзаки родился во время войны и помнит как его семья была вынуждена покинуть свой дом из-за бомбёжек США. Пережитые разрушения сильно повлияли на него, и в его фильмах Европа часто проявляется как его побег в богатую и прекрасную жизнь: пышные, красочные долины, пляжи и леса. Его отец, авиационный инженер, был директором семейной компании MiyazakiAirplane, которая производила детали и комплектующие для Mitsubishi A6M Zero, истребителя дальнего действия. Сначала, бизнес отца очень вдохновлял молодого Хаяо, который постоянно рисовал самолёты. Но позже для Хаяо это стало причиной появления «чувства вины» за своего отца и ту прибыль и комфортную жизнь во время войны, которые обеспечила ему его семья.

Эти противоречия присутствуют и в его последнем фильме «Ветер поднимается», который рассказывает историю об авиационном инженере Дзиро Хорикоши, который разработал самолеты, которые позже использовались летчиками-камикадзе во время Второй мировой войны. Женский образ не стал главным в этом фильме, фильм посвящён творчеству Хорикоши и его полётам фантазии. Он чудесный мальчик с острым умом, у которого есть прекрасная мечта, которую Вильям Батлер Эйтс назвал «одиноким импульсом радости», который ничего не имел общего с последующим использованием самолёта в военно-промышленном комплексе.

Главный вопрос, который поднимает автор фильма: как человек может использовать свои таланты. В эксклюзивном интервью, которое мне передали представители StudioCanal, которая выпускает в прокат фильмы Studio Ghibli в Великобритании, Миядзаки сказал, что для него было ожидаемым, что у людей после просмотра «Ветер поднимается» будет разное мнение: кто-то будет прославлять войну, другие же будут её осуждать. Но сам режиссёр считает тех, кто «прославляет войну – полными дураками», более того, он «не понимает, как можно использовать войну как инструмент для защиты своей идеологии».

Миядзаки считает, что былой интерес к самолётам прошёл: «Сейчас уже не так много людей интересуются самолётами», говорит он. «Мне кажется, что 20 век – был веком самолётов, самолёты – были главным интересом многих мальчиков всего мира. Но сейчас люди интересуются только дешёвыми билетами».

Мой друг Тоторо (1987)

Его нестандартное мышление идёт зачастую вразрез общим представлениям о смысле жизни и это видно в фильмах. Чудесное восстановление экономики Японии после разрушений Второй мировой войны многих радовало, однако при этом многие природные ландшафты исчезли и на их месте выросли промышленные гиганты и индустриальные города. Начав свою карьеру в 1960-х годах, Миядзаки был частью нового поколения японских художников, которые экспериментировали с современными вызовами и реалиями и активно критиковали общество, которое стало перенимать американские стиль жизни и западную меркантильность.

Любовь Миядзаки к природе проявляется во всех его фильмах: он пытается сохранить то ценное, что осталось или, может быть, уже утеряно навсегда. Миядзаки сказал, что когда он был ребёнком, у него не было особого интереса к природе, он считал зелёные растения символом бедности. Это отношение изменилось, и его фильм «Мой сосед Тоторо» – письмо самому себе в детство о сохранении окружающей среды.

В фильме «Мой сосед Тоторо» добрые волшебные существа становятся друзьями двух маленьких девочек, мама которых в больнице, как часто случалось и у самого Миядзаки. В его фильмах, животные почти всегда молчат, что делает их спокойными, благородными и таинственными. Совсем не такими как, например, осёл в Шреке.

«Мы думаем, что люди и природа не связаны, но это не так. Природа существует в человеке», однажды сказал Миядзаки. В «Рыбке Поньо» этот подход автора в точности подтверждается, когда Рыбка Поньо сама создаёт цунами. Цунами бывает полезным, цунами очищает путь перед собой. В «Унесённые призраками» огромный, грязный дух приходит в баню и хочет помыться. Ему разрешают войти в баню только потому, что у него очень много денег. Оказывается, когда-то это была река духа, но теперь она загрязнена, также как настоящие реки загрязнены строительным и домашним хламом.

Кадр из «Ветер поднимается» (2013)

И хотя для Миядзаки тема окружающей среды очень болезненная, он не занимается нравоучениями. В его фильмах очень мало злодеев. Даже в лучших американских детских фильмах мир показан в чёрно-белых красках, с явно хорошими и плохими героями. Для Миядзаки и те и другие имеют мотивы почему они поступают так, а не иначе. Английский учитель однажды сказал мне, что его ученикам-подросткам действительно трудно понимать произведения, в которых «плохие» персонажи не получают то, что заслужили. Но жизнь, в том числе и качественное искусство, как правило, включают в себя больше оттенков серого и фильмы Миядзаки готовят детей к этому, в то же время, предлагая им подход к жизни, где они могут получать силу через творчество, доброту и независимость духа.

В 2005 году Миядзаки сказал The New Yorker, что он не хотел передавать свой пессимизм детям: «Я сдержан в таких вопросах, я не верю, что взрослые должны навязывать свое видение мира детям. Дети способны формировать свою собственную точку зрения».

Трудно не заметить как активно уничтожается ценное вокруг нас, которым дорожит Миядзаки: природа, ценность женщины, независимость духа, воображение, художественный промысел и, в том числе, старая школа самолётостроения. Но уже более сорока лет он держит свой пессимизм в стороне, за кулисами, вдохновляя людей на бережное отношение к важным и ценных для него вещам, и делает это просто волшебно. Его карьера представляет собой триумф воображения над беспощадной человеческой реальностью.

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