Опасность мастурбации

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В день Валентина, когда пары и тройки устраивают романтические ужины и покрывают мебель лепестками роз или чем-то ещё, одиночки бороздят Netflix, открывают бутылку вина, а потом, неминуемо поглядывают на свои руки или на ящик, где хранятся вибраторы. Только ты и я, дружок. Как обычно.

Мастурбация – это, конечно, здорово, но, как и в случае с любым другим удовольствием, может оказаться плохой штукой. Думаю, вы уже знаете о преимуществах регулярной мастурбации для здоровья и психики – она уменьшает вероятность заболеть раком простаты у мужчин и может помочь женщинам в период менопаузы снова обрести силу в области таза. Но у мастурбации есть и негативные последствия, и некоторые чертовски ужасны.

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Я пообщался с доктором Ричардом А. Сантуччи, главой отделения урологии в больнице Детройта, чтобы узнать о основных ужасах, которые могут вас настигнуть, если вы будете неаккуратны, удовлетворяя себя во время этого праздника. То, что он мне рассказал, оказалось совсем не сказкой.

ПЕРЕЛОМАННЫЕ ПЕНИСЫ

Надеюсь, вы знаете, что в эрегированном пенисе нет кости. Но, тем не менее, в нём есть так называемое «кавернозное тело», которое способно треснуть и разорваться из-за акробатического секса или энергичной мастурбации – ваш член может согнуться пополам, как флаг, приспущенный на похоронах. Каждый, кто пережил это явление, говорит о нём как о чём-то настолько болезненном, что вы вместо него предпочтете переломать кувалдой бёдра.

Возьмите этого несчастного 17-летнего парня, например. (Внимание: по ссылке находятся фотографии непристойного характера). Однажды после грубой мастурбации он услышал внезапный хлопок, после которого последовала моментальная вялость. Потом его член начал разбухать. Он разбухал до тех пор, пока парень не принёс своего овального дружка в отделение скорой помощи, где его срочно прооперировали.

К сожалению, огромное количество несчастных наносят себе такую травму в отчаянной попытке избежать соблазна поиграться со своими гениталиями: в Иране и других ближневосточных странах количество переломов пенисов огромно, 50 процентов из них происходят из-за техники анти-мастурбации, известной как taghaandan, которая обучает подростков быстро согнуть эрегированный член в попытке убить эрекцию. Что часто убивает и самих молодых людей.

ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

В 2011 году проживающая в Калифорнии женщина подала в суд на компанию по изготовлению взрослых игрушек PipedreamProducts, Inc. после того, как произведённый компанией фаллоимитатор чуть не убил её. Одну минуту она использовала сексуальную игрушку, как положено, а в следующую испытала острую вагинальную боль и сильное кровотечение. Её парень быстро позвонил 911, и барышню в срочном порядке госпитализировали. В больнице женщина полностью пришла в себя лишь после того, как в неё влили несколько литров крови. Оказывается, что кровотечение открылось из одной из подвздошных артерий, которые находятся глубоко в нижней части живота и могут разорваться от тупой травмы, причиненной предметами, вставленными в вагину или анус.

КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Не все мастурбируют одинаково. Кому-то нравится крепкий кулак на рукоятке, кому-то – более сосредоточенное трение, а некоторые любят засовывать посторонние предметы в уретру. Пожилой австралиец из всего разнообразия решил, что будет классно засунуть в себе в уретру четырёх-дюймовую вилку. Пройдя через море крови, лубриканты и хирургические щипцы, предмет извлекли, а мужчине теперь приходится мочиться так, будто кто-то держит палец на конце шланга.

Пока мы разговариваем, доктор Сантуччи хочет воспользоваться случаем и попросить не засовывать простые карандаши, стеклянные палочки, термометры и всё остальное в уретру. (Ему лично приходилось всё это доставать). В конце концов, вы их не удержите, окажетесь на операционном столе, и вам понадобится доктор, чтобы выудить это ещё большим инструментом. Минусы здесь превышают плюсы.

РВАНЫЕ МОШОНКИ

Частью взрослой жизни является принятие удручающей реальности, состоящее в том, что местами ваша работа будет до безумия скучной. Другой стороной взрослой жизни является умение преодолеть скуку, например, сидя подолгу в туалете или отправляя смски своей любовнице. Решительно неприемлемым способом бороться со скукой на рабочем месте является мастурбация, особенно, на рабочем месте, где полно тяжёлой техники. Один теперь уже легендарный человек пришёл к этому осознанию непросто. Как обычно во время обеденного сеанса удовлетворения он прижал свой член к двигающемуся приводному ремню на части машины. По-видимому, в муках оргазма он наклонился слишком близко к ремню, который затянул и его мошонку, таская его по всей комнате и вытягивая его левое яичко в процессе. Что ещё хуже, вместо того, чтобы сразу обратиться за медицинской помощью, наш друг решил состеплерить изрезанную мошонку и пойти работать. Эта история получила такое широкое распространение в интернете. Большинство людей уверены, что это сказки, но, к несчастью для того человека, всё это правда.

ГАНГРЕНА

Несколько лет назад здоровый 29-летний парень пришёл в больницу. У него поднялась температура и он блевал два дня подряд. После того, как из него вытянули больше информации, включая о том , что он мастурбировал с жидким мылом до тех пор, пока его член и яйца получили раздражения, доктора обнаружили, что его мошонка и промежность были покрыты некротической тканью и поражены гангреной Фурнье. (Гуглите на свой страх и риск). Парню удалось сохранить свой член после нескольких кожных трансплантаций, но если б он не обращался за медицинской помощью ещё какое-то время, то мог бы потерять свой инструмент, а то и жизнь. Не становитесь таким парнем.

СМЕРТЬ

Это самый худших сценарий: вы можете, в редких случаях, умереть из-за осложнений от мастурбации. В декабре 2014 года у женщины внезапно остановилось сердце, после того как она жаловалась на боли в животе. Оказывается, у неё был скрытый геморрагический шок, вызванный спонтанным разрывом левой общей подвздошной артерии. Показания её мужа вкупе с заметной тупой травмой дали медикам все основания полагать, что причиной трагедии стало слишком агрессивное использование фаллоимитатора. Несмотря на то, что доктора контролировали кровотечение с помощью стента, женщина умерла из-за травм.

Такая смерть не типична, поэтому не принимайте близко к сердцу. Более типичной смертью от мастурбации является смерть от аутоэротического удушья, которое, по словам доктора Сантуччи, убивает «одного из 2 000 000 человек в западных странах в год». Он очень не рекомендует этим заниматься.

ХОРОШИЕНОВОСТИ

Да, звучит чертовски ужасно. Но перед тем, как отказаться от этого удовольствия, найдите утешение в словах доктора Сантуччи: «Довольно сложно мастурбировать слишком много. Наверное, я видел такое всего дважды за всю свою 20-летнюю урологическую практику».

Во избежание самого неловкого за всю вашу жизнь путешествия в отделение скорой помощи, нужно всего лишь не переусердствовать. И если вы заметили ссадины на коже и чувствуете неутихающую боль после ваших сессий, лучшее лекарство – это взять отпуск и отдохнуть от мастурбации, отказавшись от этой фигни, пока ваше тело не выздоровеет.

Тем не менее, иногда мастурбация – это часть более глубокого психологического кризиса, так как часто люди сталкиваются с сильным стрессом и становятся одержимыми, и эти одержимости легко могут отпечататься на гениталиях. В этих редких случаях, когда силы воли не достаточно, чтобы отпустить руку, самое время поискать профессиональную психиатрическую помощь.

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