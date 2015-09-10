Презентуем вам новые продукты Apple, которые вы в скором времени сможете купить

В среду компания Apple представила группу новых продуктов. Во время приветственной речи перед презентацией в здании BillGrahamCivicAuditorium, которая была одной большой приветственной речью, генеральный директор AppleТим Кук много раз повторил слово «потрясающий» и обещал «важные объявления касательно нескольких линеек наших продуктов».

После недолгого рассказа о некоторых новых свойствах для AppleWatch (по большей части это медицинские приложения и новые косметические опции), они перешли к главному событию – новым продуктам. Вот новый гигантский iPad, называющийся iPadPro, новый AppleTV, который является чем-то наподобие игровой консоли, новая линия айфонов под названием iPhone 6Sи 6SPlus.

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НОВЫЙ ГИГАНТСКИЙ IPAD , который называется « iPad Pro »:

Кук назвал iPad«самым ярким выражением нашего видения будущего использования персональных компьютеров» и пообещал, что сегодняшняя презентация была «самой важной новостью из мира iPadc выпуска первого iPad». Поняли? Он имел в виду буквально самой важной. Возможно, в надеждах вернуть несколько угасший энтузиазм покупателей к iPad, компания Apple анонсировала iPadс бóльшим экраном. Они заявили о нём, показав видео, где их новый огромный планшет, плывёт сквозь космос как Звёздный разрушитель (см. выше).

Они будут выпущены в ноябре. Самый дешёвый будет стоить $799 за 32 Гб. Будет модель на 128 Гб за $949. Вы также сможете заплатить $1079 за модель на 128 Гб с поддержкой LTE.

При диагонали экрана в 12,9 дюймов, он не совсем является тем «iЖурнальным Столиком», каким многие из нас представляли его в прошлые годы, который мог бы посоревноваться с новыми планшетами на Android и телевизорами с сенсорным экраном. Вместо этого он менее чем на дюйм больше, чем экраны на современной линейке ноутбуков MacBook. Большой, но на нём вы не сможете заняться сёрфингом.

В iPadPro установлен усовершенствованный процессор, который «в 1,8 раз мощнее», чем в самых новых современных моделях. Дополнительная скорость наряду с его размерами и сетчаточным дисплеем с чрезвычайно высоким разрешением (2732 x 2048, самое большое разрешение из всех устройств, использующих iOS), позволяет ему выполнять два приложения одновременно в своего рода усовершенствованном ассиметричном двойном вертикальном режиме.

Также были представлены новые аксессуары. Клавиатура iPadSmartKeyboard, встроенная в обложку, очень похожая на интегрированную прорезиненную клавиатуру, что есть у планшетов Windows. Она обойдётся вам в $169. Также они представили стилус, который они нарекли «ApplePencil».

Люди закричали при анонсировании стилуса, вероятно из-за того, что они – приверженцы старого Apple, и у них есть чувства к Newton, планшету Apple, выпущенному в начале 90-х годов, в комплекте с которым был сенсорный карандаш (стилус). Apple Pencil стоит $99.

НОВЫЙ APPLE TV , КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО НАПОДОБИЕ ИГРОВОЙ КОНСОЛИ:

Существует 389,035 способов передачи данных из Интернета на ваш телевизор, а AppleTV выпущен компанией Apple. Он не является ни хитом, ни провалом, это просто продукт, который вроде как был на рынке с тех пор, как его впервые выпустили в 2007 году. Но у Тима Кука есть амбиции касательно нового AppleTV. Он пожаловался, что телевизор был застойным с технической точки зрения, и сказал: «Сегодня мы собираемся это как-то изменить».

Кук пояснил, что изменяют они ситуацию добавлением приложений. Однако в то время, как приложения третьей стороны для вашего телевизора, скорее всего, добавят телевизору ту функциональность, о которой никто из нас ещё не знает, что хочет её, а самой впечатляющей креативной особенностью стала — настолько же глупой, насколько это звучит — интеграция с голосовым помощником Siri, при условии, что он работает так же, как и в демоверсии.

«Покажи мне серию «Американской семейки» с Эдвардом Нортоном», говорит Джен Фолс (на фото выше) в новый пульт для AppleTV, который оборудован технологией bluetooth и заряжается как iPhone. Он поискал по потоковым сервисам и «откопал» именно эту серию. Через мгновение во время воспроизведения, когда было немного сложно понять, что говорит актриса, Фолс спросила: «Что она сказала?», и Siri вернул фильм на 15 секунд назад и временно включил субтитры. Это демонстрирует, что когда компания создавала новый AppleTV, подумала о том, как люди сейчас смотрят телевизор.

У нового AppleTV абсолютно переделанная операционная система, которая называется TVOS, и она позволит вам просматривать раздел телевидения в разделе AppStore онлайн супермаркета iTunes Store. Некоторые из этих приложений – это игры, стилизированные под игры для консоли Nintendo Wii.

Пару минут они потратили на демонстрацию в рекламных целях версии игры CrossyRoad, которая является игрой для iOS, которая, в сущности, является игрой Frogger, но с цыплятами. Послание: игры у нас будут, но не ждите Call of Duty.

Когда этот телевизор поступит в продажу в конце октября, модель с 32 Гб памяти будет стоить $149, или можно будет купить модель на 64 Гб за $199.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АЙФОНОВ — iPhone 6S и 6S Plus:

Apple каким-то образом заставила всех нас задаваться вопросом возможно больше, чем о чём-либо ещё в предверии дня выведения на рынок нового продукта: получат ли новые айфоны новый номер модели (7) или у них появится суффикс «S».

Всё-таки суффикс «S», а самым большим косметическим отличием этой модели является то, что вы можете купить его в золотом цвете и популярном нынче цвете «розовое золото». Но не волнуйтесь: iPhone 6S и всё равно довольно огромный iPhone 6SPlus найдут своего покупателя.

В качестве главной инновации была представлена технология «3DTouch». Это новая возможность нажатий, чувствительных к силе. Она не похожа на технологию «ForceTouch», жутко названное свойство тактильной обратной связи, недавно представленное в часах AppleWatch и сетчаточных ноутбуках MacBookPro. Она позволяет вам легко прикоснуться к чему-то на экране, или нажать как бы немного сильнее, и получить разный отклик на свои действия. Демоверсия показала, как эту технологию можно использовать для предварительного просмотра тела электронного письма. Instagram предложил похожую возможность предварительного просмотра при помощи «3DClick». Время покажет, какие ёще применения этой технологии найдут разработчики, они люди – креативные.

Что касается других обновлений, был улучшен компьютерный мозг нового iPhone—там есть чип A9 и процессор M9, если это вам о чём-то говорит. Apple похвастались этим, показав парня, играющего в игры с насыщенной графикой, чтобы вы знали, что всё работает. Основная камера на 12 магапикселей, и теперь вы можете снимать видео с разрешением 4K, на тот случай, если вы сможете найти экран с разрешением 4K, чтобы воспроизвести его на нём. Они также сделали акцент на возможности делать качественные фотографии, даже при условии слабого освещения, заверив, что примеры их фотографий не ретушировались:

Фотографии делаются при помощи новой программной опции, называющейся «LivePhotos», которая, когда она включена, снимает 1,5 секунды видео непосредственно перед тем и после того, как вы сделали фото, создавая эффект, при котором объекты кажутся «живыми». При пролистывании своих фотографий это немного напоминает газету из мира Гарри Поттера. Вероятно, фотографии недавно умерших близких будут более потрясающими, чем когда-либо.

Социальная цена на новую линейку iPhone— означает, что вы платите за более дорогой проект в обмен на обалденный телефон по меньшей цене — не отличается от нынешней стартовой цены на флагманский телефон – $299 за самую дешевую модель. Но отметив, что покупатели платят в рассрочку, в компании сказали, что можно будет выплачивать розничную покупку по $31 в месяц по двухлетней программе.

А для супер-покупателей продукции Apple представили новую программу iPhoneUpgradeProgram (программа модификации iPhone), с помощью которой вы получаете новый iPhone ежегодно, если платите $32 в месяц. По вашему желанию она может действовать вечно, поскольку циклы произведения продуктов никогда не прекратятся, и вы ежегодно сможете добавлять что-то новенькое, до тех пор, пока вы не умрёте.

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