Вот фильмы, которые нужно посмотреть в этом году

Кадр из фильма Оливера Стоуна “Сноуден”

Как уже всем хорошо известно, лето – это отстой: удушающий тепловой купол над нашим полушарием бросает нас во влажный пот и заставляет нас рыскать в поисках холодных, тёмных мест, чтобы скрыться и переждать пока всё окончится. Облегчение близко: оно в прохладных залах кинотеатров. Ориентиром может служить анонс от Международного кинофестиваля в Торонто. Программа 41-го фестиваля TIFF содержит список релизов драматических тяжеловесов.

Начиная с “Великолепной семёрки” – долгожданного блокбастера от Антуана Фукуа, открывающий фестиваль, и до “Служанки” – психосексуального романтического триллера Пак Чхан Ук. Вот наш обзор некоторых премьер TIFF этого года.

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Дензел Вашингтон снова в команде с режиссером Антуаном Фукуа в желании продолжить версию своего героя – морально неоднозначного полицейского из “Тренировочного дня”. В “Великолепной семёрке” – он охотник за головами – которому поручено собрать группу стереотипного сброда, чтобы исполнить условия контракта о мести. Но может им руководствует иной мотив, чем просто гонорар? Скорее всего. У Криса Прэтта комический герой (неожиданно) по сравнению с Итаном Хоуком, Мэттом Бомером и Винсентом Д’Онофрио. Созданная на основе эпического сценария Куросавы “Семь самураев”, “Великолепная семёрка” откроет TIFF в этом году. Обещают кучу крови и взрывчаток.

Святые угодники, это просто потрясающе! Если вы уже являетесь поклонником корейского режиссера Пак Чхан Ука, то вы знаете, что от него нужно ожидать более сочной, сумасшедшей, чувственной образности и улётной истории с темами жадности, пыток и сексуального рабства. Режиссёр Олдбоя и Стокера кажется создал ещё один удушливо прекрасный мир, который обещает раскрыть много уродливого дерьма, перед тем как вы прийдёте в себя от мучительных завихрений и поворотов сюжета.

Автор сценария и режиссер – британка Андреа Арнольд – за свой “Американский мёд” выиграла приз жюри на Каннском фестивале в этом году. Саша Лейн играет роль убежавшей девушки, которая оказывается в компании любителей жестких вечеринок, потерянных чудаков, продающих журналы, с опасным Шайей Лабаф в качестве их реального лидера. Это как выгоревшие на солнце “Отвязные каникулы” в пути.

Мы всё догоняем – это к вам, люди, делающие трейлеры к фильмам. В это безумном мире есть место и смешному и грустному. Пожалуйста, прекратите использовать одну и ту же песню, чтобы выразить так буквально “энергию” вашего фильма. Мы все видели “Донни Дарко”. Хорошо, теперь по делу: режиссерский дебют Юен Макгрегора на самом деле выглядит очень достойно. Фильм основывается на романе Филипа Рота 1997 года с одноимённым названием. Эта меланхоличная драма показывает тихий ужас провинциальной семьи, после того, как их дочь-подросток становится политическим террористом. В главной роли – Юен Макгрегор наряду с Дженнифер Коннелли и Дакотой Фаннинг.

Когда нужно превратить историю о скромном ботанике в шпионский триллер с кибер-Рэмбо, позовите переоценённого дедушку Оливера Стоуна. Напрягающийся Джозеф Гордон Левитт (по крайней мере, его шея в фильме всё время раздувается и становится в два раза больше, чем его шея в обычном состоянии), безусловно претендует на номинацию Оскар со своим сиплым голосом, который звучит так, как будто ему нужно выпить стакан воды и прочистить горло. Сама по себе история жизни Сноудена является чудесной и достаточно захватывающей, но интерпретация Стоуна выглядит чрезмерной несправедливостью по отношению к тихой храбрости настоящего мужчины.

постерт ‘Кетфайт’

Не существует трейлера фильма Кетфайт от турецкого режиссера Онура Тюкела, но в этой экшн комедии в главных ролях снимаются Энн Хеч, Сандра О, и Алисия Сильверстоун. Фильм получил много внимания критиков. Свежие обзоры говорят нам о смешном, злом, со сценами насильства, фильме о том, как бывшие друзья собираются и доводят междоусобную ревность и враждебность до кровавой крайности.

Такие известные фильмы отправились в Торонто в сентябре этого года как: “Прибытие”, научно-фантастическая драма канадского режиссёра Дениса Вильнева; “Король танцпола”, режиссерский дебют Ника Кэннона, в главных ролях Кэннон, Баста Раймс и Бини Мэн; “ДжТ + Ребятки из Теннесси”, документальный фильм от Джонатана Деме о концерте Джастина Тимберлейка; и дебют режиссёра Келли Фремон Крейга, комедия о переходном возрасте “Почти семнадцать”, который закроет TIFF.

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