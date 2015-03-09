Сильно ли мы должны бояться смертельной опасной бактерии Клостридии диффициле?

Согласно опубликованному в журнале Медицина Новой Англии материалу, противная кишечная бактерия под названием Клостридия диффициле (или С. difficile) атакует пациентов, которые недавно посещали врача, со скоростью около 500 000 заражений в год. Если вы ею заразитесь, то вскоре можете иметь дело с тремя худшими словами в английском языке: болезненная смертельная диарея.

Конечно, мы всё время слышим о всяких штуках, которые могут убить нас, и трудно сказать, как сильно мы должны беспокоиться из-за каких-то заболеваний. Помните Эболу? Учитывая, сколько шума поднимают новости в связи с темами о здоровье, возникает вопрос как сильно нам стоит беспокоиться по поводу С. difficile?

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Короткий ответ: Если вы недавно принимали антибиотики, или знаете кого-то, кто принимал, вам следует быть на чеку. Именно это сказала мне Элизабет Хоманн, гастроэнтеролог, также являющейся пионером в лечении инфекций С. difficile.

Я взял интервью у доктора Хоманн, чтобы выяснить, в каких случаях «изматывание себя до смерти походами в туалет в связи с инфекцией С. difficile» должно стать одним из моих медицинских страхов. Не скажу, что она сильно всё прояснила, но точно напомнила мне о волнующей новости, что фекальные трансплантации начинают предлагать в госпитале рядом со мной.

VICE: Насколько нам следует опасаться того, что мы можем стать жертвой смертельной диареи?

Доктор Элизабет Хоманн: Немногим больше чем мы опасались до того как был опубликован этот материал. Я думаю, что ключевым посылом этого материала является то, что эта тема глубже, чем мы думали, и что риск смерти, особенно для слабых старых людей, гораздо выше.

Почему риск возрастает после похода к врачу?

У большинства людей С. difficile возникает после приёма антибиотиков от другой болезни. Антибиотики убивают множество полезных бактерий в кишечнике, что может стать благоприятной почвой для роста С. difficile, её размножения, выработки токсинов и нанесения вреда. Думаю, это звоночек для тех, кто злоупотребляет антибиотиками. Когда нам не нужны антибиотики, мы не должны ими пользоваться.

Считается ли она бактериальной инфекцией, «устойчивой к антибиотикам»?

На самом деле это сложный вопрос. Это анаэробная бактерия, и это означает, что она не размножается в воздухе, поэтому очень сложно оценить её чувствительность к антибиотикам. Чтобы её вырастить, её нужно поместить в суровую среду, где нет воздуха. В отличие от бактерий, которые вы просто бросаете на агаровые пластины и растите в инкубаторе при температуре 37 градусов, эту бактерию довольно сложно изучить.

Но она имеет отношение к этой теме, правда?

Бактерия точно является результатом чрезмерного использования антибиотиков.

С какими симптомами сталкивается человек?

В основном, диарея. Боли в животе, судороги, иногда температура, тошнота, рвота. Но первый сигнал – это диарея.

Но ясно, что не у всех, кто страдает от диареи, причиной является эта бактерия.

Это сложный аспект, потому что у большинства людей, принимающих антибиотики, например, от синусита, возникает диарея, связанная с приёмом антибиотиков, и это не С. difficile. Поэтому многие врачи думают: «О, это просто диарея, связанная с приёмом антибиотиков. Она пройдёт», а потом становится всё хуже, хуже и хуже.

Могли бы вы сказать, что этот отчёт вышел для того, чтобы исправить такую неправильную постановку диагноза?

[Это] и никто не хочет об этом говорить. А с пациентами, у которых это находят, обращаются как с прокажёнными! У меня были пациенты, которые рассказывали: «Как только выяснилось, что у меня это, никто не захотел приходить ко мне домой». Это спорообразующая бактерия, вот почему доктора и больницы так переживают.

О Боже, она действительно настолько заразна?

Нет. Я забочусь о пациентах, зараженных С. difficile иногда целыми днями. И не смотря на это, я абсолютно здоровый человек, хотя, наверное, находясь среди людей с диареей, купаюсь в спорах, но я не заболеваю. Потому что этого не достаточно, чтобы заразиться.

Значит, чтобы заразиться, нужно ещё и принимать антибиотики. Что-нибудь ещё?

То, что делает людей более восприимчивыми – это отсутствие кислот в животе. Многие люди принимают мощные лекарства [например, омепразол], которые по-настоящему выбивают кислоты из вашего живота. Я спрашиваю их, и они даже не знают, почему принимают эти препараты.

Итак, кроме антибиотиков, как ещё вы боретесь с С. difficile?

После этого вы начинаете говорить о таких вещах, как фекальный трансплантат. На самом деле это означает взять кал здорового человека и поместить его в толстую кишку. Это можно сделать с помощью клизмы. Можно при помощи колоноскопии. Можно использовать назогастральный зонд. А можно это сделать – и мы так делали, с помощью капсулы. Её можно приготовить из кала донора, и давать людям в виде капсулы.

Но для ясности, люди, которые думают, что у них С. difficileпытаются принять фекальный трансплантат…

Плохая затея. Очень плохая затея. Нужно, чтобы такая процедура осуществлялась медицинским персоналом. Нужен правильно подобранный донор и безопасная с точки зрения медицины форма введения.

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