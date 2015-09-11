Вот, что делают европейцы, чтобы помочь беженцам в эти выходные

Беженец в Кале. Фото Джейка Льюиса

В дни, когда Европа переживает кризис беженцев, ставший самым большим со времён стремительного распада Югославии в 1990-х, 12 сентября стало континентальным днём действий в солидарность с теми, кто ищет убежище.

VICE попросило корреспондентов из своих офисов в тех частях Европы, на которые повлиял кризис, дать нам информацию о настроениях по отношению к беженцам, о действиях правительств, а также о том, будут ли люди проявлять активность в эти выходные.

Videos by VICE

БРИТАНИЯ

В Великобритании настрой по отношению к кризису беженцев, кажется, изменился в один момент из-за публикации трагических фотографий Айлана Курди – утонувшего сирийского мальчика.

Газеты, до этого писавшие, что самая большая проблема кризиса беженцев – это испорченный эгоистичными иммигрантами отпуск британцев, начали требовать, чтобы правительство сделало что-то, чтобы помочь беженцам. Для самого большого британского таблоида Sun это означало бомбить Сирию «за Айлана».

Под этим давлением правительство, ранее высказывавшегося, что приём большего количества беженцев не решит проблем, теперь разрешило приехать ещё 20 000 человек, но и это выглядит довольно жалко.

В эти выходные в Лондоне проходит многочисленная демонстрация, и кажется, что её организовал кто-то неизвестный, и она стала вирусной. Цель демонстрации – оказать давление на министра иностранных дел Терезу Мэй, настроенную против иммигрантов, до того, как она поедет на экстренное совещание ЕС на следующей неделе.

В ФК Арсенал заявили, что 1 фунт [1,5 доллара] с каждого билета на их игру против ФК Сток рамках Премьер Лиги будут переданы жертвам кризиса.

Мужчина держит национальный флаг крайне правой партии на демонстрации в Довере. Фото Джека Паско

В то же время в южном порту города Довер группа расистов собирается требовать, чтобы границы полностью закрыли. Конечно, анти-фашистские группы плохо отнеслись к мнению сотен разбросанных расистов по поводу беженцев, и они собираются послать их подальше.



ГРЕЦИЯ

Если бы Айлан Курди выжил бы во время путешествия в Европу, он бы оказался на греческом острове Кос. Его смерть потрясла многих людей в Европе, но шокирующая реальность не является чем-то новым для Греции; страны на краю Европы сталкивались с трагическими смертями беженцев сотни лет. Но из-за всемирного протеста совсем неожиданное сочувствие появляется в неожиданных местах: крайне правый депутат Адонис Георгиадис, известный как противник миграции, будучи бизнесменом продававший националистические, в своём твиттере заявил, что это фото не может оставить кого-либо равнодушным.

Пока мы разговариваем, десятки тысяч беженцев, спасающихся от войны, насилия и жестокости, оказываются в адских условиях на таких курортных островах как Лесбос и Кос, часто без еды, воды, крова и необходимых услуг по регистрации. Солидарность в Греции из субботних протестов в Афинах развилась в пожертвование предметов первой необходимости, которые Европа и греческое правительство не смогли предоставить. Несмотря на это, на острове Кос и в других местах сторонники неонацистской партии «Золотой рассвет» организовывают и осуществляют нападения не только на беженцев, но и на активистов.

Во время последних предвыборных дебатов среди политических лидеров преобладала тема кризиса беженцев, но ответы, предоставленные греческими лидерами, оставались в основном неадекватными.

ДАНИЯ

В понедельник Ингер Стойберг, новый министр иностранных дел, интеграции и жилья Дании шокировал многих, опубликовав, по сути, «руководство по борьбе с беженцами» – список причин НЕ выбирать Данию как пункт назначения, если вы беженец, – появившееся в нескольких ближневосточных газетах. Фактически, разные правительства Дании за последнее десятилетие сделали всё, чтобы беженцы избегали Данию.

В основном такая стратегия срабатывала: из около 3200 беженцев, прибывших в Данию в воскресенье, лишь 668 решились просить здесь убежище, а большинство отправилось искать пристанище в Швеции. Это произошло после того, как полиция не стала препятствовать транзиту беженцев по территории Дании в четверг.

В эти выходные в наибольших городах Дании будут проходить митинги в поддержку беженцев. Конечно, всё также непонятно, повлияет ли это сочувствие на то, как правительство относится к ситуации. Всё также не ясно, как правительство будет предотвращать кризис в будущем, но пока оно не принимает идею участия в системе квот ЕС, согласно которой расселению подлежат 160 000 беженцев, в данное время находящихся в Греции, Венгрии, Италии и других европейских странах.

ФРАНЦИЯ

Во Франции фотографии маленького Айлана Курди заставили людей смягчиться. С другой стороны, французские газеты были не такими быстрыми, как их европейские коллеги. Некоторые не опубликовали фотографии совсем, а большинство первых страниц писали о демонстрации фермеров, проходящей в тот день в Париже.

Когда разлетелась фотография, все были шокированы и наконец-то осознали настоящую ситуацию с беженцами. Французские политики и селебрити тоже начали реагировать. Большинство сочувствовали Айлану и его семье, кроме крайне правых партий. Премьер-министр Мануэль Валлс, который ранее был против квот по мигрантам, выразил потребность в «европейской реакции».

4 сентября 56 процентов французов не хотели, чтобы их страна принимала каких-либо мигрантов. Сегодня кажется, что их мнение изменилось, так как 53 процента согласились бы их принять. 7 сентября Франсуа Олланд согласился принять во Франции 24 000 мигрантов, как было предложено Европейской Комиссией.

Различные организации выступили на защиту беженцев. Даже футбольный клуб Пари Сен-Жермен заявил, что это их «долг и социальная миссия» перед беженцами, и пожертвовал миллион евро.

СЕРБИЯ

Однажды в мае сербы откликнулись на фотографии сотен беженцев, спасающихся от насилия на Ближнем Востоке, предоставив свою территорию на так называемом Балканском маршруте в ЕС. Столица Сербии Белград и окружающие её парки стали чем-то на подобии временного привала для многих нелегалов, ожидающих, чтобы их переправили до первой границы с ЕС в Венгрии.

На протяжении лета государство не смогло предоставить помощь растущему количеству беженцев, поэтому стало расти беспрецедентное общественное движение. И хотя на Европейский день действий ничего особенного не запланировано, люди всех возрастов приносят еду, одежду и другие предметы первой необходимости для беженцев, а кто-то основал неформальные игровые площадки для детей или играет в мини-футбол с подростками. Фейсбук стал главной площадкой для встреч активистов и желающих помочь. Некоторые пошли ещё дальше и организовали «срезание» ограды из колючей проволоки, воздвигнутой венгерским правительством с целью предотвратить массовое прибытие беженцев.

Тем не менее, у нас тоже есть личности, которые хотели быстро заработать, таксисты, берущие сотни евро за поездку стоимостью десять евро, и те, кто продаёт воду в бутылках в десять раз дороже. Месяцами государство не могло предоставить подходящее решение для передвижения беженцев, а они не хотят оставаться в этой стране, где экономика нестабильна и зарплаты малы. Здесь также есть правые националисты – пережиток кровавых войн 1990-х, но, к счастью, их недостаточно, чтобы создавать проблемы.

ИТАЛИЯ

В Италии официальные дебаты об иммиграции до сих пор слишком заточены под самые тривиальные аспекты кризиса. Даже после появления фотографии Айлана Курди дискуссии точатся вокруг использования фотографий: самые большие СМИ Италии спорят, использовать или не использовать фото утонувшего сирийского мальчика, а не о предпринимаемых политических действиях.

Итальянский премьер-министр Маттео Рензи, который давно взывал к большей сплоченности в средине ЕС в вопросах иммиграции, заявил, что «Европа не может потерять лицо» из-за беженцев, и добавил, что его правительство никогда не откажется от «спасения человеческой жизни ради нескольких дополнительных голосов». Тем не менее, это правительство прекратило спасательную операцию MareNostrum – годичную морскую операцию, спасшую более 100 000 мигрантов, потому что она стала слишком непопулярной и дорогостоящей.

Как пик лицемерия даже Маттео Салвини – лидер партии «Лега Норд» и один из самых ярых критиков иммиграции в Италии, сказал, что он хотел бы приютить беженца у себя дома. Но он также отметил, что примет только «тех, кто бежит от войны», и что он не может впустить всех в свою простую «двухкомнатную квартиру».

Но пока политики делятся своими всё более непонятными предложениями, обычные итальянцы берут дело солидарности в свои руки. В последние месяцы по всей стране стали появляться популярные инициативы. В июне временное закрытие открытых шенгенских границ увеличило давление на Италию. Мигранты не смогли попасть на север или на запад, поэтому в Риме, Милане и на французской границе увеличилось количество волонтёров и активистов, предоставляющих мигрантам еду, лекарства и юридическую поддержку.

Тем не менее, главной темой остаются протесты против центров беженцев. Всё лето возрастало напряжение как на севере, так и на юге страны. Например, в прошлые выходные боевики крайней правой партии «ForzaNuova» вступили в стычку с полицией в маленьком городке на севере Италии, напротив заброшенного отеля, где были размещены 19 мигрантов.

Сегодня «Марш босых мужчин и женщин» проводится в городах по всей стране, призывая Европу изменить ограничительную иммиграционную политику.

ГЕРМАНИЯ

Германия считается одним из лидеров в нынешнем иммиграционном кризисе. По оценкам правительства, в этом году они получат 800 000 заявок на предоставление убежища, но что, возможно, ещё более значительно, это обещание вице-канцлера Сигмара Габриэля, сделанное во вторник, что Германия сможет принимать 500 000 беженцев в год в ближайшем будущем.

Десятки тысяч людей прибыли в Германию за последние дни (25 000 прибыло с прошлой пятницы), 120 000 прибывают в Мюнхен в августе. Канцлер Ангела Меркель сказала, что активно обсуждаемый план Европейской Комиссии, согласно которому 160 000 беженцев разместят в странах-членах Европейского Союза, может быть неудовлетворительным. Она предупредила другие страны-члены, что они должны будут принять больше, чем изначально планировалось.

В целом, настроения в отношении беженцев в Германии не самые позитивные. Особенно в городах бывшей восточной Германии, где прошли массовые анти-иммиграционные протесты, а протестующие и СМИ хотят знать, сможет ли страна справиться с большим притоком беженцев.

По мере роста протестов, растут и инициативы солидарности. В эти выходные пройдут пикники, демонстрации и показы фильмов. И конечно всё ещё популярна онлайн платформа «Refugees Welcome» с информацией о жилье для беженцев.