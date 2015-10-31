Я провёл день с косовским Гитлером, работающем по найму

Митровица – это город в частично признанном государстве Косово. Неудивительно, что это также место, известное своей этнической напряжённостью и политической нестабильностью. К этому всему добавьте Гитлера, который по-братски общается с международными миротворцами, и вы получите опасно высокую дозу эксцентричности, в чём убедился наш журналист во время последней поездки туда.

Эта статья первоначально была опубликована на VICE Serbia

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«Косовская собственная реинкарнация Адольфа Гитлера», – так он говорит о себе. Жмин Гйиновчи, 55, ветеран Армии освобождения Косово (АОК), который в настоящее время живёт на ветеранскую пенсию и деньги, которые он зарабатывает на своей схожести с Гитлером.

Гйиновчи всегда с собой носит «мелочи Гитлера», как он их сам называет. Среди этих мелочей значки с изображением свастики, цепочки со свастикой и экземпляр «MeinKampf».

«Люди зовут меня Гитлером со времён, когда я был в армии», – говорит он, доставая свою фотографию в военной форме. «Они говорят, что я сильно на него похож, совсем не так, как тот английский парень, который играет его в фильме», – добавляет он, имея в виду Чарли Чаплина в Великом диктаторе.

Он даёт мне свою визитку, на которой тоже изображена свастика, и говорит, что люди часто приглашают его на мероприятия, даже на свадьбу и похороны, «как в личном, так и профессиональном качестве».



Визитка Гйиновчи

«Я хожу на похороны, одетый как Гитлер. Иногда это имеет негативные последствия, потому что те, кто скорбит, прекращают плакать и вместо этого разговаривают со мной».

Пока мы гуляем по его родному городу Митровице, кажется, что он никому не мешает. Более того, многие люди останавливаются и поднимают руку в знак приветствия, которое вызвало бы гнев в большинстве уголков мира. Даже миротворцы НАТО, расположившиеся в городе в качестве Сил для Косово (СДК) останавливают свои автомобили, чтобы поздороваться. Их легко узнать по форме, и мне интересно, приветствовали ли бы они Гйиновчи также тепло, находясь в своих странах. «Здесь меня люди уважают. Молодые, старые, мужчины, женщины, дети. Все они приветствуют меня, говоря «Хайль Гитлер». И хотя я могу подтвердить, что это правда, Гйиновчи, похоже не замечает насмешки и смех, которые обычно следуют за приветствием.

Кажется, что Гйиновчи серьёзно относится к своей работе. «Гитлер не курил», – говорит он, когда я предлагаю ему сигарету. Потом он критикует меня за то, что я опоздал на нашу встречу, говоря, что он работает по «немецкому военному времени». Тем не менее, не похоже, что он вегетарианец, и предлагает, чтобы мы поели в его любимом месте, где делают кебабы.

«Девушкам нравится трогать моё лицо. Они думают, что это маска. Они убирают мои волосы и спрашивают, могут ли они поцеловать меня в лицо. Когда я вместе с семьёй не дома, люди останавливаются, чтобы поговорить со мной. Но моя жена не ревнивый человек – она не против».

Я спрашиваю его, видит ли он какие-то сходства между собой и настоящим Гитлером. «Это просто», – говорит он. «Я могу отождествляться с Гитлером, потому что он боролся с моим врагом. Враг моего врага – мой друг», – отвечает он довольный собой. Кажется, он не понимает, что может означать его выражение.

«Кто ваш враг? Коммунисты?» – спрашиваю я.

«Да. Сербы», – отвечает он.

Армия освобождения Косово (АОК) была партизанской силой, которая поднялась в крайне нестабильных 1990-х, запомнившихся большинству косовских албанцев как времена притеснений, возглавленных сербским президентом Слободаном Милошевичем.

Из-за ситуации в Косово, за которой последовал распад Югославии, период той социалистической федерации вспоминается без энтузиазма. Более того, многие приравнивают свои воспоминания о Югославии к трудностям, которые они испытывали незадолго до бомбардировок НАТО в 1999 году.

Сам Гйиновчи приехал в Косово в начале 1998 года из Германии, чтобы сделать свой вклад в военное дело. «Я уехал от своей семьи в Германии, чтобы приехать сюда и присоединиться к АОК», – рассказывает он. Позже семья воссоединилась в Косово.

С тех пор он лишь однажды был в Германии, чтобы сделать операцию на своих многочисленных ранах, полученных во время войны. «Когда я был там в связи с операцией, я был вынужден отрастить часть усов. Доктора приходили в мою комнату просто чтобы посмотреть на меня».

Осознавая потенциал для прибыли, Гйиновчи вскоре стал брать деньги за фото. «Я могу заработать от 20 до 80 евро за фото. Иногда я даже зарабатываю до 200 евро в день, если есть мероприятие или в Митровицу приезжают иностранные туристы», – поясняет он.

Гйиновчи живёт со своей женой и пятью дочерьми, которых в школе называют «детьми Гитлера». Он подчёркивает, что не против этого.

«Я хожу на родительские собрания в таком виде, и родители не возражают. Каждый раз, когда я забираю моих девочек из школы, школьники окружают меня и хотят пообщаться».

Мы подходим к мосту на реке Ибар и Гйиновчи останавливается для фото с итальянским карабинером, стоящим на мосту. Я спрашиваю, ездит ли он на север города, где проживают этнические сербы Митровицы.

«Если бы я туда пошёл, пришлось бы идти с пистолетом», – отвечает он. До конфликта различные этнические группы в Митровице, состоящие, в основном, из албанцев, сербов и турков, жили по обе стороны реки. Теперь южная часть города функционирует как независимое Косово, а большая часть севера клянётся в верности Белграду.

«Я разочарован послевоенным состоянием Косово. Я думал, что сегодня мы все будем обнимать друг друга», – говорит Гйиновчи. Также как и многим другим косоварам, Гйиновчи сложно найти работу. После войны он открыл ресторан, но вскоре был вынужден закрыть его. Он неохотно говорит об этом.

Пока что Гйиновчи не сталкивался с какой-то серьёзной критикой того, что он делает. В стране, недавно ставшей независимой и переживающей переходный период, где главную роль играют процессы, связанные с военными преступлениями, политики-коррупционеры и безработица, юродивый имитатор Гитлера не сильно сотрясает воздух.

Местные относятся к нему, как человеку со странностями. «В жизни столько всего другого, о чём нужно беспокоиться. Я могу глянуть на него, если он проходит мимо, и всё», – говорит Арсим Печи, 43, столяр, проживающий в Митровице.

Что касается Гйиновчи, похоже, что он не скоро повесит свои гитлеровские ботинки. «Я горжусь тем, как я выгляжу, и не собираюсь это менять до самой смерти. Это то, за что меня запомнят люди», – говорит он.