Мы поговорили с британскими ВИЧ инфицированными пациентами, рождёнными за границей, о том каково быть приехавшим на лечение туристом

Найджел Фараж во время дебатов

Оригинал этой статьи опубликован в VICE UK.

Недавно, ресурс YouGov опубликовал результаты опроса, в соответствии с которым половина респондентов согласилась с тем, что зараженные ВИЧ иностранные пациенты обходятся Государственной службе здравоохранения слишком дорого. Этот опрос последовал за высказываем Найджела Фаража, лидера Независимой партии Великобритании, во время дебатов, прошедших на прошлой неделе. Фараж заявил, что из 7 000 ВИЧ-позитивных людей, каждый год выявляемых в Великобритании, 60 процентов составляют люди, рожденные за пределами Великобритании и они обходятся стране в миллионы.

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Очевидно, такие данные ошибочны, но это к делу не относится. Факт остаётся фактом: люди, живущие с ВИЧ могут приехать в Британию из любой точки мира и получить лекарства на сумму 25 000 фунтов [37 000 долларов] в год (при условии, что у них есть разрешение на въезд в страну), и это изматывает ресурсы страны. “Это не Международная служба здравоохранения (МСЗ)” – продолжает гордо рассказывать Найджел всем, кто его слушает. Он чётко дает понять, что иначе это была бы Международная служба здравоохранения, а не Государственная служба здравоохранения (ГСЗ).

Прав ли Найджел? Сможем ли мы отменить налог на пиво и сигареты, если перестанем раздавать людям лекарства для спасения жизни? Могут ли несколько тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, рождённых за границей, быть ответственными за «финансовую дыру» в ГСЗ? Я решил встретиться с некоторыми из этих ВИЧ-позитивных «туристов», чтобы узнать, как проходит их отпуск, и расспросить, не будет ли дешевле для всех, если они просто поедут куда-то ещё и умрут.

Анжелина Намиба, место рождения – Кения

VICE: Итак, вы решили приехать в Великобританию, когда узнали, что ВИЧ-позитивны?

Анжелина: Нет. Я узнала, что ВИЧ-позитивна, когда жила в Великобритании уже четыре года и училась в университете Манчестера.

Найджел Фараж говорит, что вы паразиты общества. Я с этим не согласна. Всю свою взрослую жизнь я проработала здесь. Сейчас я работаю менеджером проектов в одной из ведущих благотворительных организаций «Positively UK», а также являюсь членом правления в некоторых других. Я налогоплательщик и полезный член британского общества.

Возможно, вы просто исключение. Я так не думаю. Я являюсь типичным представителем мигрантов, приезжающих в Великобританию. Чтобы вы понимали, ГСЗ и большая часть нашего общества выживает полагаясь на труд мигрантов. Если бы мы все прекратили работу всего на один день, страна бы замерла.

Среднестатистический человек, если он заболеет, скажем, в Кении, из которой я родом, не сможет себе позволить купить билет, чтобы поехать в Великобританию и получить услуги в области здравоохранения. Понадобятся десятилетия, чтобы накопить нужную сумму. Те, кто может позволить себе перелёт, могут позволить себе частную медицину в Кении.

Луца Модести, место рождения – Италия.

Почему вы носите белые кроличьи уши?

Луца: Проект «Белые кролики» – это новая кампания по борьбе с негативным отношением к ВИЧ-позитивным. Я и другие художники хотим использовать отвратительные комментарии Фаража как хорошую возможность привлечь других художников и иллюстраторов к борьбе с этой проблемой с помощью комиксов и иллюстраций.

Вы приехали в Великобританию за бесплатными лекарствами, как только узнали, что ВИЧ-позитивны?

Нет, я уже жил здесь, когда мне поставили диагноз. Во всех европейских странах существует бесплатная система здравоохранения для ВИЧ-инфицированных, в том числе и в Италии. Мне просто нравится Лондон – классный город для жизни.

Вас разозлило то, что единственным, кто выступил против Фаража на дебатах, стал Леанне Вуд из Партии Уэльса?

Да, мне было очень жаль. Я ожидал лучшей реакции от других. Последующего осуждения в Твиттер не достаточно. Нам нужны политики, которые могут выступить против такой опасной риторики, а не сидеть до последнего, выжидая, какой будет реакция общественности.

Кристиан Сандулеску, место рождение – Румыния

Вы приехали на лечение?

Кристиан: Если это так, то это хреновый отпуск. Я всё время работаю на ГСЗ. Я приехал в Великобританию в 2008 году на учёбу в Университетский колледж Лондона (UCL), в 2012 году у меня диагностировали ВИЧ, в это время я жил здесь, к тому времени Лондон уже стал моим домом.

Вы только что вернулись из Франции. Вы ездили туда в связи с проблемами со здоровьем?

Нет, я просто ездил в Париж поиграть в литрбол.

И как?

На самом деле, было очень весело. Но я бы хотел похвалить Найджела Фаража за то, что он поднял вопрос, насколько дорогими являются анти-ретровирусные препараты. Этот вопрос нужно обсуждать. Компании, производящие эти лекарства, стоимость которых является грузом для бюджета системы здравоохранения, получают хорошую прибыль. Вот в чём проблема. Но обвинять ВИЧ-позитивных людей – это более чем глупо, и нас просто используют как козлов отпущения. Мы уже пострадали и страдаем от позора.

Не будет ли дешевле, если вы просто перестанете принимать ваши лекарства?

Нет, не будет. Будет намного дороже, если 100 000 человек с ВИЧ, проживающих в Великобритании, обратятся в скорую помощь и заполнят больницы с хрен его знает какими проблемами, которые принимаемые нами лекарства предотвращают.

И ещё, я, наверное, умру, а я – человеческое существо, если это имеет значение.

Ярек, место рождения – Польша

Вы приехали на лечение?

Ярек: Совсем нет. Кстати, когда Польша присоединилась к ЕС, в Польше было намного больше британских туристов приезжающих на лечение, чем наоборот. Стоматологические услуги там дешевле, доступ к операциям легче.

Я поляк, и я уже не первый раз получаю нагоняй от Найджела Фаража. Не думаю, что он верит в те аргументы, которые приводит. Он просто хочет настроить людей друг против друга и сыграть на наших страхах. Это не то, что нам нужно.

Сильвия Петретти, место рождения – Италия

Вы уехали из Италии в поисках бесплатных лекарств как только узнали, что ВИЧ-позитивны?

Сильвия: Нет, я переехала в Лондон, а диагноз был поставлен десять лет спустя. Италия – член G8, у нас там тоже есть больницы.

Значит, вы не приехали в поисках лечения? Нет, я переехала в Лондон как турист-музыкант. Я полюбила местную сцену. Я поступила в университет и не собиралась уезжать.

Я прожила здесь большую часть своей взрослой жизни, работая полный рабочий день и платя налоги. Я занимаю должность заместителя исполнительного директора в благотворительной организации, которая поддерживает людей с ВИЧ.

Ага.

Что меня больше всего раздражает в комментариях Фаража, это то, что он отделяет ВИЧ от других болезней. Я 15 лет работаю с ВИЧ-позитивными людьми. Это управляемое состояние, иначе я бы уже умерла. Но из-за позора, который приводит к проблемам с психическим здоровьем, изоляции и плохому уровню жизни, люди могут не принимать лекарства или отказываться от обследования, потому что они бояться результатов. Это может привести к губительным последствиям. Любой месседж, который увеличивает этот страх, ужасен, и не может не беспокоить.

Какова бы ни была болезнь, но когда люди получают поддержку, они могут жить дальше, вести нормальный образ жизни и вносить свой вклад в общество, в котором живёт.

Найджел Фараж сказал, что ВИЧ-позитивные мешают 85-летней женщине, страдающей раком груди, получить лечение.

Это просто не правда. Не должно быть конкуренции между болезнями. Проблема не в людях с ВИЧ, проблема в транснациональных корпорациях, которые не платят налоги. Мы можем судить наше общество по тому, как мы обращаемся с наиболее уязвимыми членами, и мы должны делать это как можно лучше. Мы не можем обвинять тех, кто болеет. Мы всего лишь люди.

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