Борьба и сложный выбор престарелого умственно скованного населения Гонконга

Вонг Ет-кван (стоит) со своим младшим братом Кам-тсуеном в Лок Сэм Хаус. Все фотографии автора

Гонконгский Лок Сэм Хаус – это медицинское общежитие для интеллектуально неполноценных людей, финансируемое правительством, одно из немногих специализированных учреждений в 7-миллионом городе. Расположенный в пригородном районе Ша Тин, Лок Сэм спрятан в покрытом листьями тихом общественном жилом комплексе Лунг Ханга. Внутри обитатели спят по восемь человек в комнате; переполненность – это результат системы, которая борется с проблемой, к которой она совсем не подготовлена. Более половины жителей Лок Сэм разменяли пятый десяток, что намного больше, чем тот возраст, в котором они, по мнению правительства, должны были умереть. Эти люди будут жить в ветхом общежитии до самой смерти – и это те, кому достаточно повезло, что у них есть кровать.

Здание не менялось с 1970-х годов, что создаёт проблемы для тех, кто присматривает за пациентами. Отделения размежёваны уличным пространством, и социальные работники в Лок Сэм говорят, что из-за этого пациентам требуется постоянное сопровождение, когда они передвигаются из одного отделения в другое и часто убегают. Старые двери общежития трудно держать закрытыми и замкнутыми, большая часть мебели не менялась десятилетиями, а входы в туалетные комнаты слишком узкие для современных инвалидных кресел.

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Кенди Шум Муи-фонг – главный специалист службы Ассоциации психического здоровья Гонконга, неправительственная организация, управляющая общежитием Лок Сэм Хаус. Она рассказала VICE, что проблема в том, что правительственный департамент социального обеспечения, предоставляющий основную часть средств для заведения, не смог привести свои правила в соответствие с требованиями времени.

По словам Шум, когда правительство пересматривало правила в сфере здравоохранения, касающиеся умственно неполноценных людей в Гонконге, а это было более 20 лет назад, оно ожидало, что эти люди умрут, когда им будет около 40 лет. Но теперь, благодаря достижениям в области медицины, это население доживает до 60 и больше.

Когда VICE обратилось в правительство за комментарием о том, как оно планирует расселять это растущее население, представитель правительства ответил, что был написан доклад. «В 2014 году рабочая группа консультативного комитета по реабилитации поручила Гонконгскому политехническому университету провести исследование по вопросам старения умственно неполноценных людей, а так же по поводу необходимых мер для улучшения ситуации», – говорит директор бюро по информационным технологиям труда и социального обеспечения. Шум подталкивала правительство принять реформы, используя её возможности в роли главы городской рабочей группы для этой группы населения, организованной Гонконгским советом социального обслуживания, федерацией местных благотворительных организаций, которые внесли свой вклад в доклад.

За последние несколько лет департамент социального обеспечения увеличил финансирование на заработные платы и покупку реабилитационного оборудования. В прошлом году правительство предоставило около 21 млн. долларов для ухода за умственно неполноценными людьми. Но некоторые говорят, что нужно больше фундаментальных изменений.

«За последние десять-пятнадцать лет не было никаких изменений в правилах, в отношении умственно неполноценных людей, но эти люди стареют», – сказала Шум. «Нам нужны новые подходы в отношении этих людей, особенно учитывая то, что огромное их количество стареет. Как мы им служим?»

По словам Элис Фу Лау Шук-иее, ассистента директора Ассоциации умственного здоровья, правительство надеялось, что большинство жителей к настоящему моменту умрут. Но они не умерли, и хотя лист ожидания на получение места в Лок Сэм расписан на 12-13 лет вперёд – это когда следующий лежачий больной умрёт и освободит место – планов построить новые объекты, где умственно неполноценные люди смогут жить, нет.

«Если бы эти люди были в больнице, их бы просто изолировали», – говорит Фу. «Они не могут общаться, а медсёстры не знают, что с ними делать».

В другом общежитии в Цзюлу́не, где части умственно неполноценных пациентов повезло, что у них есть на чём спать, картинка лучше, но она далека от идеальной. Условия современные и недавно были обновлены, и здесь больше места, чем в LokSam. Но на 6000 квадратных футов проживает 50 лежачих пациентов, а это много, и, как с любым другим объектом, здесь существует длинный лист ожидания.

Правительство планирует добавить 436 кроватей для лежачих пациентов, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос. В настоящий момент в Гонконге проживает 2248 умственно неполноценных, ожидающих выделение места в общественном медицинском общежитии. Каждого должен оценить Департамент социального обеспечения, что является частью медленно продвигающегося процесса под названием Центральная реферальная система реабилитационных услуг. «Существует приоритетный список для очень срочных потребностей», – сказала Фу. «Но, конечно, пациенты из этого списка также ожидают».

Хотя Лок Сэм может показаться неприглядным, для тех, у кого есть серьёзные умственные проблемы, это место во многом лучше, чем Гонконгская система государственных больниц. «Если бы эти люди были в больнице, их бы просто изолировали», – сказала Фу. «Они не могут общаться, а медсёстры не знают, что с ними делать».

Даже забрать пациентов из LokSam, чтобы они получали медицинскую помощь вне учреждения, это проблема. «У нас более 40 пациентов с особыми потребностями, и есть от двух до четырёх специалистов, которые могут приспособиться к этим потребностям», – сказала Шум. «Их нужно сопровождать в клинику, но мы не можем растрачивать человеческие ресурсы, поэтому нам приходится организовывать частных сиделок, которых оплачивают пациенты». В клиниках в Гонконге – как государственных, так и частных – приходится долго ждать, так как медицинского персонала не хватает. «Особенно это сложно для умственно неполноценных людей», – сказала Шум. «Когда мы выводим их, и они должны ждать доктора часами, иногда по пять часов, у них бывают срывы».

Шум и Фу искали место для новых объектов, но их усилия ни к чему не привели из-за конкуренции с другими проектами, финансируемыми департаментом социального обеспечения. Они говорят, что для правительства ничего не стоит превратить помещение в дом для ухода за престарелыми. Это то, что общественность города воспринимает лучше. Но для «места для людей с психическими или интеллектуальными расстройствами, нет, нет, нет», – сказала Шум. «Это внизу списка рядом с бывшими нарушителями и теми, кто нуждается в реабилитации».

Вонг Ет-кван с Кам-тсуеном в комнате отдыха в Лок Сэм Хаус

Вонг Ет-кван, чей младший брат Кам-тсуен живёт в Лок Сэм Хаус 32 года, только теперь начинает думать о том, что тот может умереть. «В то время, когда мы привезли сюда Кам-тсуена, нет, я не знал, что он будет здесь вечно», – сказал Ет-кван. «Я принял то, что он здесь умрёт, и да, с этим трудно смириться».

Кам-тсуену сейчас 57, в 1970-х ему поставили диагноз средней умственной неполноценности. В то время он жил со своим братом на лодке в Гонконгской гавани Абердин, и они оба были рыбаками. Ет-кван боялся за своего брата по мере того, как болезнь разрушала его; он однажды упал за борт и чуть не утонул.

Когда Ет-кван услышал, что только что открылся LokSam, он подал заявку на кровать для своего брата, но Кам-тсуена внесли в лист ожидания длиною в десять лет. В то время конкуренция за кровати была практически такой же, как и сегодня, потому что Лок Сэм Хаус был единственным объектом подобного рода в Гонконге.

«С того времени, как в 1983 году я впервые привёз сюда Кам-тсуена, здесь не произошло перемен», – сказал Ет-кван. «Правительство должно предлагать больше ресурсов, в том числе, человеческих, чтобы улучшить эти объекты – Лок Сэм Хаус слишком переполнен. Я хочу, чтобы правительство строило больше таких объектов, чтобы умственно неполноценные люди не ждали так долго, и я хочу, чтобы правительство обучало больше людей заботиться о них, потому что социальных работников и врачей не достаточно».

Когда я встретил Кам-тсуена, он был в инвалидном кресле и едва мог держать голову в вертикальном положении. Хотя в основном он не понимал, что происходит вокруг него, кажется, он узнавал своего брата, который возил его по центру.

Тем не менее, Ет-кван благодарен за Лок Сэм Хаус и его преданный персонал. «Даже если б у меня были деньги, я бы выбрал это место для Кам-тсуена», – сказал он. «Я больше доверяю правительству Гонконга, чем частному сектору». (Мы встретились через несколько дней, после того, как мальчик-аутист выпрыгнул из окна и разбился на смерть в частном заведении для умственно неполноценных людей).

«Мы не хотим, чтобы родители убивали своих умственно неполноценных детей и потом совершали самоубийства, как случалось ранее», – сказала Фу. «Нам кажется, что лучше, чтобы пациенты оставались здесь до самой смерти».