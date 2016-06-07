Надежда на человечество официально умирает в потасовке на автостоянке Costco

В эти выходные на автостоянке Costco стало слишком уж жарко . Фото с YouTube.

Каких-то две недели назад, в более невинное время, мы предполагали, что, возможно,у вас оставалась какая-то надежда на человечество. Теперь мой священный долг – сообщить вам, что эти остатки надежды были убиты в очередной агрессивной ссоре на дороге (на автостоянке возле супермаркета Costco под Торонто). Это видео напоминает мне как ускользает надежда на долгую прогулку в лесу с ружьём, как любил гулять мой отец с моей первой собакой.

Здесь нужно рассказать об очень многом, так что давайте начнём сначала. (Вероятно, вы просто хотите посмотреть чёртово видео, а не читать мой плач по планете, поэтому я сначала вставлю сюда эту фигню.)

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Вы же смотрите это, а не читаете меня, верно?

Как и все хорошие видео на YouTube, видео начинается с воплей и полного отсутствия контекста для этих воплей. «Лезь в машину», – кричит какая-то женщина. Машин много (это автостоянка), а вокруг толчется много людей. Так что неизвестно, о какой это машине и о каком человеке. Едем дальше.

«Водить, блин, научись», – говорит невысокий мужчина лет 30 или 40 в футболке Aeropostale, агрессивно тыкая пальцем в сторону высокого белобрысого парня, который выходит из внедорожника.

Итак, мы встретились с главным героем и злодеем этой короткометражки. Кто из них кто, понятия не имею. Не думаю, что это имеет значение.

Здесь мы знакомимся с некоторыми второстепенными персонажами, в том числе с партнёршей Белобрысого.

«Ты взрослый человек, лезь в машину», – говорит какая-то женщина партнёрше Белобрысого. (Если предположить, что это его партнёрша, они оба демонстрируют такую ярость, которую может быстро проявить только давно состоящая в браке пара.)

Затем Футболка Aeropostale неопределённо указывает на парковку («давай сюда»), а партнёрша Белобрысого сходит с ума.

«Нахрен иди, нахрен иди. Мы здесь машину ждали», – кричит она в ответ.

Затем у нас появляется дама «Уходи, серьёзно», которая уводит Футболку Aeropostale. Примечание: как человек, в молодости ввязавшийся в ряд перебранок, скажу, что человек «Уходи, серьёзно» есть всегда. У этого человека ещё осталась какая-то надежда на гуманность, и он в этих ситуациях на самом деле просто мочится против ветра. Люди «Уходи, серьёзно» всего мира, вам серьёзно просто следует уйти и дать этим идиотам подраться, вы мало что можете сделать, чтобы их остановить.

«ПРИДУРОК», – орёт Партнёрша Белобрысого на Футболку Aeropostale, пока тот уходит. Голос у неё ломается, и можно догадаться, что её словарный запас дошёл до той точки, где «ПРИДУРОК» – это оскорбление высокого уровня. Едва ли не самое печальное в жизни – это то, что чем больше расстраиваешься, тем ниже шансы сказать нечто по-настоящему гадкое. Жизнь – это не телеспектакль Аарона Соркина.

Партнёрша Белобрысого, которая на данный момент является моим любимым персонажем, теперь обращается к человеку с камерой (видео выложено на YouTube CarreiroTeam, командой риэлторов), но на самом деле она говорит с вами и со мной, со зрителем.

«А что, блин, с тобой не так?» – спрашивает она, и это действительно резонный вопрос. Что, блин, стобой (исомной, есличестно) нетак? Почемумысмотрим? Неужели насилие на YouTube – это современные «хлеб и зрелища», отвлекающие нас от собственной надвигающейся смерти и различных лишений, выстроенных капитализмом? Вы (я) могли бы в данный момент болтать по телефону с дедушкой (в конце концов, это перед ним реально маячит собственная смерть), а не смотреть вот это. Но, как бы то ни было, мы все замешаны в этой фигне, бла бла бла. Я не хочу об этом писать точно так же, как вы не хотите это читать.

КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, оператор остаётся холодным и спокойным и не отворачивается, совсем как вы, смотря на это из телефона или комнаты. Если CarreiroTeam так же хорошо продаёт дома, как снимает ссоры на автостоянках, это очень богатые люди.

На отметке, соответствующей 32-й секунде, подходит мужчина в футболке Троя Талауицки. Талауицки попал в субботний список травмированных примерно одновременно с этой ссорой, что, вероятно, ничего не означает, но так уж вышло.

Угроза насилия как будто миновала, так как все отступают к своим машинам, но… БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА к неизвестному моменту к будущем (по-видимому, через несколько секунд), и все снова вылезают из машин и кричат.

Здесь кричат на повышенных, очень сильно повышенных тонах («ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ??»), и у нас, по-видимому, первый контакт. Белобрысый стоит прямо посредине кадра, и мы видим, как Футболка Aeropostale резко толкает партнёршу Белобрысого на землю.

Белобрысый с рёвом бросается в бой и начинает дико замахиваться на Футболку Aeropostale. Может, он и старше на пару десятилетий, но он на фут выше и, по-видимому, ему года – не беда.

Впрочем, Футболка Aeropostale так просто этого не оставляет, подходит к Белобрысому (тот в солнечных очках, это будет архиважно) и сразу отвешивает неслабый удар. Футболке Aeropostale наплевать, и он всё приближается, а затем начинает орудовать кулаками ещё больше. Здесь какая-то женщина пытается это прекратить, вследствие чего Белобрысый просто отвешивает серию халявных ударов. (Редакторское, то есть моё, примечание: Это НЕ круто.)

Они расходятся, и Белобрысый замечает, что ему немного сбили с носа очки, и поправляет их так, как будто он – Дэвид «ДАААААААААА» Карузо. Рассказывая ту историю, а он будет рассказывать её часто, я гарантирую вам, он будет говорить, что здесь произнёс какую-то коронную фразочку. «Кажется, я поставил тебя на место… парковочное», – или что-то в этом роде. Возможно, у него с коронными фразочками лучше, чем у меня.

Ладно, здесь это видео также официально принимает печальный оборот. «Вызовитеполицию», – умоляеткакая–тоженщиназакадром.

Футболка Aeropostale, по-видимому, совершенно запутался («Он замахался!» – сказал бы комментатор UFC), а партнёрша Белобрысого очень-очень зла из-за того, что её сбили.

Сотрудник Costco помогает увести Футболку Aeropostale, а затем можно расслышать, как маленький мальчик совершенно жутко кричит: «Не-е-е-е-е-ет, папочка», и видно мальчика, которого держит мать.

Ладно, это, без сомнения, худший момент в жизни Футболки Aeropostale, и я не хочу казаться жестоким, но… Чувак, ты так себя вёл на глазах у своего ребёнка???? Дачто, блин, стобойнетак? Бедный ребёнок: A) не одну неделю будет очень сильно расстроен и, B) став чуточку постарше, потеряет всякое уважение к тебе. Он никогда не сможет сказать: «Мой папа может отметелить твоего папу», и ты ничего с этим не сделаешь. Плохойпапа!!! Из–заместанапарковке!

На момент написания этого в связи с данным инцидентом не было выдвинуто никаких обвинений, хотя я думаю, что в суде общественного мнения виновными в чём-то признали всех (кроме ребёнка и отважного сотрудника).

Мы все утратили надежду на Америку (то есть ту часть человечества, на которую миру не наплевать) уже много лет назад, а техасский скандал две недели назад мало что изменил в этом плане. НовКанаде? Драка из-за места на парковке, не находящегося рядом с дверью, знаменует собой конец эпохи. Мы такие же фиговые, как и все остальные.

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