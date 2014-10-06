Как кошачьи паразиты влияют на ваше поведение, психическое здоровье и сексуальное влечение

Доктор Ярослав Флегр из Чехии, исследователь, изучающий паразитов и их воздействие на человека. Фото автора.

Преобладание паразитического способа жизни распространено в животном мире. Вирус бешенства вызывает безумный гнев его умирающего хозяина, принуждая животное передавать вирус новым жертвам с укусом. Червь волосатик Spinochordodes tellinii манипулирует мозгом сверчков, заставляя их совершать самоубийства, прыгая в воду, где червь способен размножаться. Когда простейшее Toxoplasma gondii попадает в организм грызуна, естественный страх перед запахом кошачьей мочи уходит. Запах хищника начинает привлекать грызунов, и будучи съеденными, паразит попадает внутрь кошачьего кишечника – среду где он способен размножится.

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Хотя Toxoplasma прежде всего поражает грызунов, люди не имеют иммунитета к этому паразиту. Наша совместная жизнь с кошками обуславливает возможность для проникновения токсоплазмы в наш организм. С момента своего открытия в начале 1900-х, простейшие широко рассматривались как относительно неопасный пассажир в организме человека. Считалось, что единственная угроза существовала в отношении пациентов с ослабленной иммунной системой (например, больных СПИДом) и беременных женщин, в организме которых паразит мог причинить вред плоду либо спровоцировать прерывание беременности. Также считалось, что здоровый человек мог подавлять паразита неограниченное времени. Новые данные свидетельствуют об обратном. Путём ловкого обмана нейромедиаторов в нашем мозге, на месте тех, кого контролируют, оказались мы с вами.

Доктор Ярослав Флегр был первым, кто сделал это заявление в 2002 году. Анализируя информацию о дорожно-транспортных происшествиях, чешский паразитолог обнаружил, что вероятность попадания в ДТП у водителей, инфицированных токсоплазмозом, в 2,6 раза выше чем у их здоровых коллег. Доктор Флегр проводит параллель между рискованным поведения зараженных грызунов и рискованным поведения зараженных автомобилистов. Эту особенность ученый впервые заметил на себе.

Во время учебы в Карловом университете в Праге, как правило осторожный студент Ярослав Флегр понял, что он вдруг стал смелее. Он перестал оглядываться переходя улицу и обращать внимание на гудки автомобильных сигналов вокруг него. Он также начал открыто критиковать коммунистическое правительство, в то время, когда инакомыслие было наказуемо. Это продолжалось, пока его анализы, которые он сдавал в рамках исследовательского проекта по выяснению причины своего безрассудного поведения, не показали положительный результат на токсоплазмоз. Если паразит может изменить поведение грызунов, рассуждал он, то почему это не должно распространятся и на людей?

Флегр проверил свою теорию путем ведения наблюдения за инфицированным и здоровым населением. Тест за тестом давали сопоставимые результаты. Зараженные мужчины были «более склонны игнорировать правила», и становились более «подозрительными, ревнивыми, и категоричными». Особенности поведения инфицированных женщин оказались обратными. Они были более «сердечными», «отзывчивыми» и «нравственными». Ещё десять лет исследований обнаружили связи с различными состояниями, такими как СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), обсессивно-компульсивнoе навязчивое состояние, шизофрения, и суицидальное поведение.

Недавно я встретился с доктором Флегр в его офисе в Праге, чтобы обсудить как крошечный паразит, живущий внутри по меньшей мере 10 процентов американцев и от 30 до 50 процентов населения земного шара, может так глубоко изменять нашу индивидуальность.

Почему реакция на инфекцию такая разная у мужчин и женщин?

Доктор Ярослав Флегр: Известно, что мужчины и женщины противоположным образом реагируют на стресс. Так, вполне возможно, что токсоплазма вызывает хронический стресс, и что мужчины и женщины реагируют по разному на один и тот же раздражитель.

Интересно, что поведения инфицированных женщин, как правило, имеет положительные особенности.

Когда женщины испытывают стресс, они начинают проявлять дружеские чувства. Они ищут компанию. Вот почему мы считаем, что заразится этой болячкой хорошо. [Смеётся] Но это неправда. Это просто оборонительная стратегия.

Я читал, что некоторые женщины на самом деле хотят инфицироваться.

Да, но я не рекомендую этого делать.

Женщины просили вас инфицировать их?

Иногда я получаю на электронную почту подобные предложения, но пишут в основном мужчины, интересующиеся заражением своих подруг.

Потому что это делает женщин более развратными?

На самом деле это неправда. Это журналисты делают выводы из моих открытий. Мои последние исследования показывают, что инфицирование уменьшает половое влечение у женщин.

Как насчёт влияния паразита на половое влечение у мужчин?

Кажется, это не оказывает никакого влияния. Это странно, потому что паразит оказывает очень сильное влияние на женщин, но не влияет на мужчин. Я полагаю, что есть два процесса, которые компенсируют друг друга. Одним из них является то, что у больных уменьшается сексуальное влечение; другой – то, что токсоплазма, как известно, увеличивают концентрацию тестостерона у мужчин. Таким образом, вы можете подумать, что сексуальное влечение увеличивается.

Неужели мы являемся побочным эффектом жизненного цикла паразита, или же изменения, которым мы подвергаемся, приносят ему какую-то пользу?

Несколько тысяч лет назад мы были частью жизненного цикла токсоплазмы. Даже сейчас много людей умирает в результате нападения тигров и львов в некоторых частях мира. Возможно, на самом деле манипуляции паразита, прежде всего, направлены не на грызунов, а на приматов.

Вы думаете, что влияние токсоплазмоза повышает шансы человека быть съеденным львом или тигром?

Да. Определенное воздействие токсоплазмоза действительно увеличивают этот риск. В наших анкетах, инфицированные люди сообщают, что они стали меньше ощущать страх, по сравнению со здоровыми людьми. Мы спросили, как сильно они боятся быть в темном лесу, например, и они говорят, что им не слишком страшно. У них также прослеживаются более слабые реакции на испуг. Когда инфицированные пересекают улицу и им сигналят машины, они не отпрыгивают с дороги. [Смеётся] Это не самая хорошая стратегия, если на тебя нападают тигры или львы.

Если токсоплазмоз находится в связи с шизофренией, навязчивым и суицидальным состоянием – то всё эти состояния могут изолировать человека от его социальной группы и, таким образом, делают его более уязвимыми перед угрозой быть съеденным большой кошкой.

Вполне возможно, что это может быть причиной.

Как в случае с грызунами, у человека тоже возникает влечение к кошачьей моче?

Да, мы наблюдали этот феномен фатального влечения у людей. Инфицированные оценивали запах очень разбавленной кошачьей мочи, как более приятный. Это было двойное слепое исследование. Люди не знали, были ли они инфицированы, и они не знали, что они нюхали. Мы использовали 12 образцов мочи различных животных, и наши подопытные должны были голосовать за приятность запаха. После анализа результатов, мы получили довольно ясную картину.

Я разговаривал с студентом-магистром, Чарли Николсом, и он спрашивал может ли влечение к запаху кошачьей мочи является одной из причин, почему люди любят заводить кошек.

Возможно. По крайней мере, если кто-то не любит этот запах, он не будет держать кошек. Запах играет очень важную роль в нашей жизни. Мы не понимаем этого до конца, потому, что это в основном подсознательная реакция, но любовь – это вопрос запаха. Очень часто запах является причиной нашей влюблённости в кого-то.

Вы думаете, токсоплазмоз играет какую-либо роль в возникновении любви?

Токсоплазма способна сильно менять наше обоняние количественно и качественно. Ещё нет полных данных, но есть некоторые косвенные доказательства этого факта. Известно, что у страдающих шизофренией изменяется обоняние. Запах, который ранее был приятным, начинает отталкивать. Многие данные показывают, что большой процент шизофрении обусловлен токсоплазмозом.

Какие есть доказательства этому?

Идёт текущее исследование, результаты которого показывают, что антитела к токсоплазме появляются в крови больных за 6-36 месяцев до начала развития шизофрении. Во многих случаях шизофрения провоцируется и может быть вызвана токсоплазмой. Конечно, болезнь развивается не так часто. Частота заражения токсоплазмозом составляет около 30 процентов, а частота возникновения шизофрении составляет – около одного процента. Поэтому большинство людей, зараженных токсоплазмозом, избегают шизофрении.

А вы сами инфицированы токсоплазмозом, правильно?

Да.

Как вы заразились?

Было несколько возможных источников. Я провёл более года в Японии, где ел много сырого мяса, так что, возможно, там.

Как вы себя чувствовали, когда обнаружили, что инфицированы?

Я не очень обрадовался этому. Но много людей в нашем отделении тоже были инфицированы – где-то около 30 процентов. Теперь, распространенность токсоплазмоза среди наших студентов составляет около 10 процентов.

Это связано с улучшением гигиены?

Возможно. Может, это связано с изменением правил очистки детских песочниц. Песок должен заменяться довольно часто. Есть и другие опции. Например, наше недавнее исследование, результаты которого мы готовим к публикации, показали, что токсоплазма может активно передаваться половым путём. Возможно, что в связи с эпидемией СПИДа, незащищенный секс стал менее популярен, и соответственно снизился процент заражений токсоплазмозом половым путём.

Проникает ли токсоплазма в сперму и вагинальный секрет?

У некоторых видов животных мы находили паразитов в сперме. И примерно в двух третях случаев заражения плода, мы не могли найти никаких факторов риска. Роженица не употребляла сырое мясо, вымыла овощи, она вела себя очень разумно. Не было никаких рисков, и тем не менее она инфицировалась. Так что вполне возможно, что инфицирование произошло во время незащищенного секса с мужем.

Вы проверяли был ли инфицирован муж?

Пока что у нас нет данных об этом, но мы будем проверять.

Может ли инфекция передаваться от женщин к мужчинам?

Я считаю, что передача идет только от мужчин к женщинам, по крайней мере преимущественно так.

Как вы думаете, увеличение показателей тестостерона у зараженных мужчин это способ токсоплазмоза увеличить сексуальное влечение для облегчения своего распространения?

Может быть. В книге Эгоистичный ген, Ричард Докинз упоминает о возможности увеличения полового влечения у больных сифилисом.

Я читал, что ВИЧ также может вызывать возрастание полового влечения.

Я думаю, что хламидиоз тоже может провоцировать это.

Я понимаю, что процент больных токсоплазмозом разнится в зависимости от страны. По моему, страны Латинской Америки имеют самый высокий показатель, тогда как Южная Корея имеет самый низкий. Как вы думаете, токсоплазмоз может влиять на поведение на национальном уровне?

Я считаю, такое влияние возможно. Об этом уже писал другой паразитолог, указывая, что национальные особенности могут быть частично объяснены частотой инфицирования токсоплазмозом среди населения. В этом году мы опубликовали очень важный документ, показывающий, что частоту многих заболеваний можно объяснить различиями в распространенности токсоплазмоза. Наши данные показывают сильную связь с эпилепсией и цереброваскулярными заболеваниями, включая инфаркты. В Европе этим можно объяснить около 16 или 17 процентов всех инфарктов. Если бы мы были в состоянии найти лекарство или вакцину от токсоплазмоза, то могли бы спасти множество жизней.

Поскольку наша беседа подходила к завершению, я спросил доктора Флегр могу ли я его сфотографировать для этой статьи. Он согласился, пошутив: «Жаль, у меня нет кошки, чтобы держать на руках».

Смотря в видоискатель, я заметил как его улыбка быстро исчезает. Настроение внезапно поменялось.

«Я думаю, этого достаточно», отрезал он. «Мой друг как-то мне сказал, что если журналист использует этот вид объектива на фотоаппарате, значит он хочет, чтобы вы казались уродливыми на фотографиях. Это стандартный журналистский приём при съемке политиков, которых они не любят».

Я попытался выдавить из себя то, что я надеялся может выглядеть как переубеждающая улыбка. «Вовсе нет, доктор. Я просто пытаюсь сделать хорошее фото».

«Но, у вас же есть камера с фиксированным фокусом», возразил он. «Наши исследования показывают, что использование разных линз значительно влияет на привлекательность людей на фото».

Мы пожали друг другу руки и натянуто попрощались, но это походило больше на пожелание «скатертью дорога». Я прошёл сквозь пустые залы Карлова университета, размышляя о неожиданном порыве подозрительности, которое только что наблюдал. Откуда взялся этот порыв? Было ли это Флегр или влияние токсоплазмы? Хотя, какая разница?

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