Насколько плохо мешать бухло с обезболивающими?

Ах, друзья. Это как родные, но круче. Полностью подлежат персонификации. Упадите – и один из них окажется тут как тут, чтобы поднять вас обратно. Но как бы хороши ни были друзья, они также делают много откровенных глупостей. Таких, что мозг взрывается. Например, иногда кажется безумием, что вы вообще тусуетесь с людьми, принимающими такие дерьмовые решения. Такие, что, если бы это вскрылось, они бы показались страшно постыдными любому человеку хотя бы с каплей самоуважения. К счастью для ваших друзей, они могут задать свои самые сокровенные, самые мрачные вопросы вам. И к счастью для вас, мы создали эту колонку, чтобы ответить на эти невероятно конфузные вопросы.



Сценарий: На дворе субботнее утро, а ваш друг просыпается со страшной головной болью. Его обычная комбинация педиалайта с жирным бранчем не сработает; ему нужна фармацевтическая помощь. Он тянется за флаконом безрецептурных обезболивающих таблеток и вытряхивает три, отмахнувшись от напечатанных жирным шрифтом предупреждений о том, что их нужно принимать по две и не принимать, если вы выпили больше трёх бокалов. За прошедшую ночь он выпил (ой!) раза три по три бокала, поэтому вы уверены, что теперь ему, возможно, в любой момент понадобится записаться в очередь на пересадку печени – как из-за того, что он выпил слишком много таблеток, так и потому, что в его организме до сих пор присутствует алкоголь.

Videos by VICE

Так умрёт ли он от этой дозы? Давайте разберёмся со всеми рисками поочерёдно. Есть вероятность, что ваш друг принял одно из трёх самых популярных обезболивающих: ацетаминофен (тайленол), аспирин (Bayer) или ибупрофен (адвил). Как бы то ни было, прежде всего он налажал, выпив больше рекомендуемой дозы – как правило, не более двух таблеток.

Больше всего люди, как правило, паникуют из-за ацетаминофена, так что давайте начнём с него. Одна таблетка тайленола обычной дозировки содержит 325 мг ацетаминофена – активного вещества в тайленоле, а также в таких препаратах, как экседрин, алка-зельтцер и никвил. Обычно рекомендуется принимать по две таблетки тайленола за раз, но ваш друг принял три, то есть получилось 975 мг. Теперь вы нервничаете, потому что все всегда говорят, что передозировка ацетаминофена может вызывать тяжёлые повреждения печени, способные приводить к печёночной недостаточности.

Мысль о том, что ацетаминофен подвергает риску печень, можно связать с результатами широко цитируемого исследования 2002 года, опубликованного в журнале «Annals of Internal Medicine», которое обнаружило, что передозировка ацетаминофена является ведущей причиной острой печёночной недостаточности в США. Проследив за 308 пациентами в 17 гепатологических центрах в течение 41 месяца, исследователи пришли к выводу о том, что 39 процентов случаев острой печёночной недостаточности связаны с ацетаминофеном. На тот момент это было серьёзно, потому что до того исследования указывали на то, что основным виновником является вирусный гепатит (который может вызывать загрязнённая пища или соприкосновение с инфицированной кровью).

«Незначительный процент ацетаминофена в процессе обмена веществ преображается в вещество под названием N-ацетил-p-бензо-хинон-имин, которое, если принять рекомендуемую дозу, нейтрализуется соединением под названием глутатион и выводится с мочой, – объясняет Хармут Йешке, исследователь ацетаминофена из Медицинского центра Канзасского университета. – Но если принять слишком много, так, что в итоге образуется излишек N-ацетил-p-бензо-хинон-имина или оказывается недостаточно глутатиона – а такое бывает при недоедании, – N-ацетил-p-бензо-хинон-имин привязывается к клеткам печени и убивает их. А гибель достаточного количества клеток может привести к тяжёлым повреждениям печени».

Но паниковать ещё рано. Более тщательное рассмотрение подробностей результатов показывает, что большая часть случаев острой печёночной недостаточности, связанных с ацетаминофеном, были вызваны довольно сильными передозировками: среднее его количество, поглощаемое людьми, составило 13 000 мг, а это всё равно что употребить 40 таблеток по 325 мг. Это очень много болеутоляющего, учитывая, чтоFDA рекомендует принимать не более 4000 мг в день (ближе к 12 обычным таблеткам).

Итак, хотя вы и думаете, что вашему другу пошла бы на пользу хорошая страшилка (ведь для этого и существуют друзья, верно?), которая заставит его пересмотреть свои неосторожные привычки, на самом деле маловероятно, что случится нечто дурное, если он принял 975 мг вместо 650.

«Самое главное – не принимать больше 1000 мг за раз», – говорит Эд Крензелок, бывший директор Питтсбургского центра ядов и Центра информации о лекарственных препаратах Медицинского центра Питтсбургского университета. «Я никогда не видел, чтобы эта одноразовая дозировка была проблемой для обычного человека, независимо от того, похмелье у вас или нет, – соглашается Йешке. – Если соблюдать рекомендуемые интервалы или принимать таблетки каждые четыре-шесть часов, уровень глутатиона у вас может с лёгкостью восстанавливаться всего за несколько часов», – говорит он.

Оба других варианта, ибупрофен и аспирин, являются НПВП или нестероидными противовоспалительными препаратами. Они не преображаются в процессе обмена веществ так, как, к примеру, ацетаминофен, то есть они не вырабатывают тот потенциально токсичный печёночный метаболит, но у них всё равно есть свои недостатки. Для того, чтобы сработать, НПВП блокируют образование простагландинов, гормонов, усиливающих боль и опухание. Но эти гормоны также помогают защищать слизистую вашего желудка, поэтому их отключение может также сделать вас уязвимым для проблем с ЖКТ, например, дискомфортом или даже язвами. А у некоторых людей ЖКТ может раздражать даже рекомендуемая доза НПВП, поэтому её превышение может привести к ещё большему раздражению и боли, говорит Крензелок. В хрупком состоянии похмелья вам меньше всего нужны новые причины для тошноты.

А как насчёт смешивания лекарств с бухлом? В конце концов, ваш друг принял эти таблетки, явно превысив «максимум в три бокала». Прочтите сведения с любого флакона с ацетаминофеном, и найдёте запоминающееся предупреждение: «После трёх или более порций алкоголя в день во время приёма данного препарата возможны тяжёлые повреждения печени». Похожее предупреждение есть на ибупрофене и аспирине, только там говорится о желудочном кровотечении. И то, и другое явно невесело.

Прежде чем побудить своего друга взяться за написание завещания, имейте в виду: оказывается, в научном сообществе не существует единого мнения насчёт того, насколько вреден ацетаминофен (или же ибупрофен или аспирин) во время распития алкоголя, и исследователи до сих пор пытаются прийти к согласию по вопросу о том, какое количество выпивки вызывает проблемы при приёме лекарства.

«Если в один вечер много пить, а затем принять лечебную дозу ацетаминофена, к примеру, 1000 мг за раз, маловероятно, что у вас появятся какие-то повреждения печени, – говорит Ричард Дарт, директор Центра ядов и лекарственных препаратов в Роки Маунтин. – Дело в том, что спирт и ацетаминофен соревнуются за преобразование одними и теми же ферментами, поэтому выработается меньше N-ацетил-p-бензо-хинон-имина».

Некоторые эксперты считают, что в целом для людей, пьющих умеренно или принимающих ацетаминофен после редких запоев, возможно, существует большая свобода действий по сравнению с хроническими алкоголиками (то есть женщинами, пьющими больше двух бокалов в день, и мужчинами, пьющими более трёх бокалов в день). «Хронический алкоголик, получающий большинство калорий из алкоголя и плохо питающийся, непременно обладает более низким содержанием глутатиона и большим – ферментов, обрабатывающих ацетаминофен, а следовательно, вырабатывает больше N-ацетил-p-бензо-хинон-имина, из-за чего становится более восприимчивым к передозировке ацетаминофена», – говорит Йешке. Это значит, что этим людям может навредить доза лишь чуть выше 4000 мг ацетаминофена.

Связь между выпивкой и НПВП не так обширно исследована, но учитывая их склонности к желудочным осложнениям, они не рекомендуются тем, кто бухает. «Распитие алкоголя, особенно в больших дозах, может вызывать раздражение желудка, которое можно усугубить, принимая аспирин или ибупрофен, так как они тоже являются раздражителями желудка, – объясняет Йешке. – У здоровых людей умеренное потребление алкоголя с лечебными дозами ацетаминофена или НПВП не должно приводить ни к чему плохому, но если вы склонны к проблемам с органами брюшной полости, вероятно, лучше употреблять только ацетаминофен. А если у вас уже есть проблемы с желудком, вроде язв или гастрита, я бы вообще избегал ибупрофена и аспирина».

Хорошо, вот что вам нужно знать: Если ваш друг – не хронический пьяница, не питается плохо и не имеет недостаточный вес, а также не принимает эти лекарства в чрезмерных дозах, вероятно, греха не будет, если принять две-три таблетки от похмелья. Экспертов волнует то, что, «поскольку ацетаминофен продаётся без рецепта и доступен в очень многих препаратах, люди, возможно, принимают его в чрезмерных дозах, даже не зная об этом», – говорит Николаос Т. Пирсопулос, директор отделения гастроэнтерологии и гепатологии, а также медицинский директор отделения пересадки печени Ратгерского университета. Поэтому, если ваш друг допускает вольности в лечении своего похмелья и не обращает внимания на дозировку, скажем, своего лекарства от простуды с ацетаминофеном, дело может запахнуть керосином. Все опрошенные эксперты подчеркнули важность непременного прочтения инструкции.

По данным FDA, «препараты, содержащие 325 мг ацетаминофена, следует принимать в дозировке 325-650 мг каждые 4 часа, пока сохраняются симптомы, не превышая общей дозы в 3900 мг за 24 часа не более 10 дней. Препараты, содержащие 500 мг, следует принимать согласно следующему режиму дозировки: дозы для взрослых – до 1000 мг, не более 4000 мг за 24 часа». Пирсопулос даже рекомендует перестраховываться, если вы часто уходите в запои, – принимать менее 4000 мг в день от похмелья. Поскольку спирт и без того раздражает ЖКТ, за употребление НПВП вроде ибупрофена или аспирина при распитии алкоголя эксперты ратовали меньше (это нормально в других случаях, если у вас, опять-таки, нет проблем с желудком).

Наконец, если принять более крупную дозу чего бы то ни было, это всё равно не обязательно поможет от боли. «Существует определённый порог эффективности лекарственных препаратов, – говорит Крензелок. – За ним обезболивающее уже не будет лечить головную боль лучше».