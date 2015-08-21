Как зарабатывают на том, что американцы толстеют

Знаю, что мне не имеет смысла вам об этом рассказывать, вы итак об этом знаете, но в Америке полно толстых людей. Согласно данных Центра контроля и профилактики заболеваний, в 2012 году у 69 процентов американцев был избыточный вес или они страдали ожирением. Этот показатель существенно вырос по сравнению с 45 процентами в 1962 году.

В некоторых других последних исследованиях высказывается предположение о том, что габариты достигли стабильного максимума и что показатели ожирения перестали расти. Но одно известно наверняка: в настоящее время в этой стране очень много больших людей. А когда есть некая группа людей, обязательно найдётся бизнес, пытающийся найти способ делать деньги на этой группе. Ниже перечислены некоторые способы, которыми американские предприятия наживаются на американцах больших размеров.

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Джои Конзевой из ABCCaskets (Лос-Анжелес) кладёт пылезащитный чехол на гроб большого размера.

«Люди становятся больше», объяснил мне Джои Конзевой во время недавнего визита на ABCCaskets, его лос-анжелесскую фабрику по производству гробов, а затем кратко описал трудности, связанные с погребением тучного покойника.

Когда человек достигает определённого веса (по словам Конзевоя, проблемы начинаются с 250 фунтов, 113 килограмм), обычный гроб не подходит, нужен большой. Так как площади участков на кладбище хватает только на стандартные гробы, людям в больших гробах нужно несколько участков. Поскольку минимальная стоимость участка, как правило, составляет около 1,000 долларов (по крайней мере, в районе Лос-Анжелеса), это может обойтись очень дорого. Большинство крупных людей, пояснил Конзевой, в итоге обходятся кремацией, так как этот вариант дешевле (хотя следует отметить, что в Шотландии сотрудники похоронных бюро недавно пожаловались, что люди становятся слишком большими ещё и для кремации).

Также при погребении крупного человека сотрудники похоронных бюро сталкиваются с логистическими трудностями: нужно учитывать всё – от размера дверей, через которые нужно проносить тела, до количества доступного в могиле места.

Статья, опубликованная в 2009 году в FuneralHome & CemeteryNews, специальном издании о похоронной индустрии, советовала сотрудникам похоронных бюро следующее: «Самый лёгкий способ провести похороны полного человека – направить его родственников вашему конкуренту».

Лодки проходят по аттракциону «It‘s a Small World» в комплексе «Диснейленд» (Анахейм, Калифорния).

В 2008 году «Диснейленд» на 1 месяц закрыл на ремонт аттракцион «It‘s a Small World». Согласно отчёту, опубликованному в блоге Disney MiceAge, это произошло потому, что из-за возрастающего веса гостей парка лодки в аттракционе часто касались дна искусственной реки и застревали. (Представитель «Диснейленда», с которым я говорил, отказался это прокомментировать).

Другие парки также приспосабливают уже существующие аттракционы под крупных пассажиров. В интервью Theme Park Insider в 2007 году Дэймон Эндрюс, представитель Sea World Entertainment, управляющей тематическими парками Sea World и Busch Gardens, заявил: «Мы внесли различные изменения, от удлинённых ремней безопасности до добавления сверхбольших сидений на некоторых аттракционах, в зависимости от того, позволяет ли это производитель аттракциона». Universal Studios Orlando также недавно добавила большие сиденья в некоторые вагоны в аттракционе «Harry Potter and the Forbidden Journey».

Тематические парки сейчас не только вносят изменения в старые аттракционы, но и строят новые, не забывая о крупных людях. «На каждых новых американских горках, которые я видел за последние несколько лет, есть либо особые места или ряды для крупных пассажиров, либо возможности для расширения, позволяющие крупным пассажирам воспользоваться ограничительными устройствами», рассказал Роберт Найлз из Theme Park Insider USAToday ещё в 2011 году.

Кроме того, в большинстве тематических парков введены «тестовые места» – образцы мест в аттракционах, которые посетители могут испытать, прежде чем встать в очередь на аттракцион. Идея состоит в том, чтобы избавить крупных посетителей от неудобства и унижения, связанных с отказом от аттракциона при попытке уместиться после длительного ожидания в очереди.

Посетитель Heart Attack Grill в Лас-Вегасе готовится съесть “Octuple Bypass Burger” (бургер «Восьмикратный шунт»).

Heart Attack Grill – это оформленный «под больницу» тематический ресторан в Лас-Вегасе, где людям, весящим более 350 фунтов (159 килограмм), можно есть бесплатно. Ресторан, открывшись в 2006 году, привлёк внимание СМИ разных стран тем, что в нём подаётся еда, которую владелец заведения, Джон Бассо, описал как «поразительно вредную».

Это заявление вполне точно. Всё в ресторане жарится на сале, молочные коктейли делаются из масла, а «веганское меню» – всего лишь перечень сигарет.

«Это место, где совершенно ни к чему о чём-то переживать», рассказала мне менеджер ресторана, Рикии Огава, хотя она всё же признала: некоторые клиенты смущаются, когда их взвешивают в центре ресторана, чтобы определить, имеют ли они право на бесплатную еду.

Более распространённые рестораны также пошли навстречу толстякам. Olive Garden с конца 1980-х годов снабжает клиентов «креслами Ларри» – сравнительно крупными креслами без подлокотников, по слухам, названными в честь клиента по имени Ларри, который с трудом влезал в обычные кресла сети.

Губка на палочке (для мытья труднодоступных мест), очень широкий зонтик и очень широкая мерная лента от Amplestuff.com.

Amplestuff.com – это розничный Интернет-магазин больших размеров, работающий с 1988 года. В недавнем телефонном интервью Билл Фабри, основатель Amplestuff, объяснил мне, почему основал эту компанию. «Моя жена в то время была очень крупной, и мы решили сесть и составить список вещей, которые могли бы облегчить ей жизнь», рассказал Фабри. «Мы придумали больше 70 пунктов и поэтому решили основать компанию».

Помимо само собой разумеющихся товаров (удлинителей ремней безопасности, больших манжет для измерения давления и т.п.), в Amplestuff также продаётся множество вещей, которые, возможно, и не пришли бы вам в голову. К примеру, сверхбольшие вешалки, подкладки для лифчиков, предотвращающие трение, и миниатюрные рули, придуманные для людей со слишком большими животами, которые не помещаются под обычным рулём.

Слева направо: Энгус Мейпл, Джейд Роуз, Эрин Грин и Тим фон Свайн.

Недавно я побывал дома у порно-продюсера Тима фон Свайна, когда тот снимал сцену из порнофильма с BBW (прекрасной полной женщиной) для порносайта ChubOld, на котором размещаются ролики с полными актёрами в возрасте.

Между визитами на съёмочную площадку одна из актрис-BBW в этой сцене, Джейд Роуз, сказала мне, что в последние годы заметила рост количества людей, которые смотрят (или, по крайней мере, признаются в том, что смотрят) порно с участием толстяков. «У этого сайта огромная фан-база», сказала она.

В обнародованном в прошлом году анализе своих данных порносайт PornHub сообщил, что «BBW» стала 13-й по популярности категорией порно среди зрителей мужского пола, обойдя «Asian» (14-е место), «Creampie» (15-е место) и «Threesome» (16-е место).

Роуз сказала, что, хотя у порно с полными актёрами всегда был небольшой нишевый рынок, в этом жанре потихоньку начинают работать обычные порно-компании. «Hustler в прошлом году выпустили первый DVD с BBW. Джессика Дрейк записала руководство по сексу с BBW, которое стало мега-хитом. Evil Angel тоже начали снимать BBW».

Сара Виола, менеджер Della Curva, позирует со свадебным платьем 24 размера.

Della Curva, свадебный бутик больших размеров в Тарзане, Калифорния, открылся в 2013 году, после того, как Лайза Литт и Бёрт Уорнер, владельцы близлежащего свадебного магазина, торгующего «обычными размерами», заметили повышение спроса на большие платья.

«Магазин – это безопасное место, где женщин не судят», говорит менеджер магазина, Сара Виола. «Они могут чувствовать себя совершенно свободными и быть собой, не переживая из-за оценки окружающих».

По словам Виолы, на момент своего открытия Della Curva был единственным свадебным магазином больших размеров в Калифорнии. Теперь есть ещё как минимум один, рассказала Виола, а дальше, как она полагает, будет ещё больше.

Фасад магазина женской одежды больших размеров Lane Bryant в Лос-Анжелесе, Калифорния.

Магазины, торгующие повседневной одеждой больших размеров, также набирают популярность. Если раньше одежда больших размеров была однообразной, простой и должна была скрывать тело, а не украшать его, в последние годы наблюдается переход к более стильным, современным фасонам.

В последние годы модные линии одежды больших размеров, предназначенные для молодых покупателей, выпускали H&M, Target, MichaelKors, Forever 21, Mango и ряд других брендов. Знаменитости тоже не отстают от моды. Актрисы Мелисса Маккарти и Ребел Уилсон недавно объявили о запуске собственных линий одежды, предназначенной для крупных женщин.

Исследование, опубликованное в прошлом году компанией NPDGroup, которая занимается маркетинговыми исследованиями, обнаружило, что объем сбыта модной одежды больших размеров в период с мая 2013 года по апрель 2014 года составил 17,5 миллиардов долларов. Данный показатель выше на 5% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлогодней беседе с NewYorker Андре Леон Талли, бывший редактор «Vogue» (и, очевидно, человек, немало знающий о моде), заявил, что заметил разницу в том, как одеваются крупные дамы. «Большая девочка крута. Большая девочка очешуительна», сказал он. «Все большие девочки, которых можно встретить на улице, выглядят модно и думают о моде. Они точно улавливают веяния моды».

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