Настоящее сексуальное воспитание заключается в том, чтобы научить детей говорить «нет»

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Эта статья взята с VICE UK.

Моё секс-образование состоит из осуждающих воспоминаний аборта одной монахиней: она раздавала крошечные золотые слепки ступней человека, чтобы показать размер ножки ребёнка, если прерывать беременность на десятой неделе. До этого, мой учитель биологии включил какое-то видео о сперме, прежде чем нетактично перешёл на разговор о критических днях. Я задала этот вопрос тогда, и я задаю его сейчас: есть ли в мире хоть одна женщина, которая на самом деле ставит ногу на ванну, чтобы вставить тампон? И всё.

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Половое воспитание, или как его ещё называют Личное, Социальное и Оздоровительное Образование в Великобритании (Personal, Social, andHealthEducation (PSHE), прошло уже длинный путь. Но, по-видимому, всё ещё недостаточно длинный.

В июне грозный член парламента от лейбористов, Стелла Кризи, стала председателем конференции«Наши тела – Наше будущее». Это была попытка сделать PSHE законной частью национальной учебной программы, начиная с начальной школы. Это было амбициозное событие, и очень интересно слушать молодых женщин в состоянии обсуждать всё от уличного домогательства до принудительных браков в том возрасте, в котором я на нацарапывала инициалы своего любимого парня геометрическим циркулем на своём колене.

Для меня каждый обсуждаемый в тот день вопрос сводился к одному: познание понятия «согласия». Обучение детей основам уважения к телу и границам друг друга, прежде, чем они окажутся в интимной обстановке, кажется разумным.

Так почему же этого до сих пор не происходит?

Член парламента Стелла Кризи. Изображение Wikimedia Commons

Эта конференция была уже не первой публичной попыткой Кризи сделать PSHE обязательным. В 2013 году она использовала глобальную кампанию OneBillionRising, чтобы инициировать в парламенте обсуждения и дебаты на эту тему, так как, по факту, половое воспитание в Великобритании остаётся на прежнем уровне. Ужасает один только факт, что до 25% студентов в некоторых регионах Великобритании не получают никакого формального секс образования. Более того, в 2012 году у каждого третьего мужчины-гея в подростковом или в 20-летнем возрасте был диагностирован ВИЧ. Согласно докладу YouthChances 2014 года более, чем три четверти молодых геев и бисексуалов не получают никакой информации или образования в школе об однополых отношениях или безопасном однополом сексе.

Со временем, недостаток адекватного полового воспитания в этой стране привел к культуре пожаротушения: мы забрасываем молодых людей информацией о контрацепции, что очевидно необходимо, но мы не достаточно внимания уделяем обучению молодых людей власти слова «нет». Тому насколько важно это слово. И когда дело доходит до секса, мы должны привыкнуть говорить и слышать его. Это всё довольно мрачно, если учесть, что Великобритания сохранила одни из худших показателей подростковой беременности и ИППП в Европе.

Страстное выступление Кризи по этому вопросу многообещающее. Она говорит, что она доведёт данный вопрос до самого высокого уровня, и, услышав её речь, я ей верю. Но есть сообщества громко противостоящие введению обязательного PSHE — некоторые из-за очевидных религиозных и культурных причин, но и родители, которые считают, что учитель не тот человек, который может говорить с детьми на такую чувствительную тему.

Хотя обязательное преподавание PSHE не обеспечит того, что каждый ребёнок в Великобритании будет слушать уроки по секс-образованию, однако, родители перестали бы диктовать правила, что преподавать детям, а что нет. Одна мать на конференции рассказала о видео о половой зрелости, которое разрешили посмотреть, прежде чем показать детям. Ту часть в которой рассказывалось о мужских прикосновениях оставили, но всё, что касалось женских прикосновений удалили. Отсутствие возможности предметно поговорить с детьми на тему секса только увеличивает тревожность и нервозность вокруг этого вопроса. Если мы хотим, чтобы молодые женщины знали, что секс существует для их удовольствия тоже, то удаление информации о женской мастурбации является проблемой.

Необходимость в откровенном, эмоционально-направленном половом воспитании в школах не следует рассматривать как отобранный у родителей контроль. Скорее как признание того, что трудности взросления различны для каждого поколения, и, вероятно, вы, как родитель, никогда по-настоящему не узнаете «как прошёл их день».

В 2012 году опрос YouGov показал, что почти треть девушек от 16 до 18 лет уже подвергались какой-либо форме нежелательных сексуальных прикосновений или издевательств в школе. Более того, NSPCC добавило, что треть девочек от 13 до 17 лет подвергались физическому или сексуальному насилию. Это опасные цифры.

Навык определить, когда у парня «плохие» намерения – очень важен. Подавляющее большинство сексуальных нападений совершаются не хищными незнакомцами, выхватывающими женщин в переулках, зачастыю это люди из нашей повседневной жизни. Особенно важно, если эти отношения первые в жизни подростков.

Одни из моих первых отношений распались после ночи пьянства. Я проснулась из-за того, что мне задрали юбку, и, когда я продолжала притворяться спящей, меня схватили за запястье и повалили на спину, чтобы совершить неловкий петтинг. Если бы не мои плотные колготки, уверенна, всё бы закончилось по-другому.

Каждое поколение неизбежно придумывает новые и творческие способы облажаться и «напортачить» в сексе. Но мы можем, по крайней мере, попытаться дать им базовое понимание того, какими должны быть здоровые отношения.

На следующий день, всё было так как-будто ничего плохого не случилось. Я спрашивала себя снова и снова не погорячилась ли я, нормально ли то, что парень, который, как я думала, уважал меня, оставил отпечатки рук на моём теле, когда он пытался силой раздвинуть мне ноги. Этот опыт был одним из многих паршивых инцидентов, которые случались в моей молодости, которые я, как и многие из моих подруг в аналогичных обстоятельствах, старалась тогда забыть, как просто «что-то, что происходит». Этот вид сексуального насилия, который часто случается в достойных в остальных планах отношениях, как полагают многие, тёмная область. Это то, на что некоторые из моих друзей мужского пола сделают ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ и скажут: «Всё не так плохо».

Только вот, на самом деле, это «всё» плохо. Оглядываясь назад, я знаю, что такой опыт изначально неправильный. Но, не имея основ, построенных до и в течение паршивой бури полового созревания, нереально ожидать, что мальчики и девочки смогут справиться с нюансами в сексуальных ситуациях, как только они станут старше. Без созидательного, измеримого вмешательства, в чьей-то жизни может наступить время, когда за столом слишком много игроков, чтобы донести главную мысль,будь то употребление алкоголя и наркотиков, низкая самооценка, или неразбериха в вашей сексуальной жизни.

Отказ ввести обязательное PSHE также вызывает вопрос, где ещё мы должны узнать об этом, если не в школе? Место, где вы будете тратить пять дней в неделю штудируя учебники по алгебре и Второй мировой войне, но ни черта не узнаете о том, как справиться с жизненно-поглощающими перепадами настроения, как понять своё тело, когда оно становится готовым к сексу, и, в итоге, как наслаждаться сексом. В особенности этот вопрос важен для девушек.

Скудность понимания что такое «согласие» сегодня заключается в том, что мы узнаем, или не узнаем, от тех, кто вокруг нас. Она не заключается в изобретении обнажённого Snapchat. Каждое поколение неизбежно придумывает новые и творческие способы облажаться по поводу секса. Но мы можем, по крайней мере, попытаться дать им базовое понимание того, какими должны быть здоровые отношения. Без этого мы посылаем молодых людей в мир, который будет, в лучшем случае, ужасно запутанным и, в худшем случае, травматичным для их личной безопасности.

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