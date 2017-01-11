Как тренды в татуировках знаменитостей повлияли на культуру в 2016-м

Тату стали как никогда популярными, и в 2016, если говорить о знаменитостях, их присутствие распространилось. Помимо многих других, были похожая камуфляжная акула у Рианны и Drake, крошечный крестик, который Джастин Бибер набил себе возле левого глаза, портрет Барака Обамы на банкноте в 5,000 долларов у Fat Jew и татуировка в честь Дэвида Боуи у Леди Гаги. Рисунки на знаменитостях способствуют изменению восприятия татуировок, а также нормализируют практику, которая, как ни странно, до сих пор стигматизирована в обществе.

По даннымопроса Harris Poll за 2015 год, в ходе которого были опрошены 2,225 американцев, хотя бы одна татуировка есть примерно у трёх из 10 американцев (около 29 процентов). Рисунки себе набила почти половина всех миллениалов, а примерно у семерых человек из 10 не менее двух татуировок. Результаты Harris Poll отражают реальный рост числа американцев, набивающих себе татуировки, в том числе знаменитостей.

Videos by VICE

Когда речь идёт о влиянии татуировок знаменитостей на то, что другие люди делают себе тату, связь действительно представляется более мощной. Дженна Миллер, менеджер салона Electric Anvil Tattoo в Краун-Хайтс, написала мне по электронной почте: «То, что знаменитости делают себе тату, однозначно влияет на стиль татуировок, которые хотят себе люди, это точно. Какое-то время назад был очень мощный тренд, когда люди делали себе тату «под грудью» как у Рианны, похожие на кружева. Был тренд, когда люди делали небольшие тату, похожие на побрякушки, геометрические орнаменты и узоры под мехенди / рисунки хной».

Стефани Тамес, татуировщица и совладелица салонаSaved Tattoo в Бруклине, добавила: «Я бы сказала, что самый мощный тренд, который я видела за последние пару лет, пожалуй, состоит в том, что люди называют «наивными» татуировками. Это в основном простые иллюстрации, выполненные чёрными штрихами, с цитатами или утверждениями. Я также заметила очень много ручной работы – как в исполнении настоящих татуировщиков, исследующих этот стиль, так и в исполнении не-татуировщиков. Также было множество изящных микротатуировок».

Джен Кармен, которая занимается татуировкой вот уже 20 лет и владеет салоном Monarch Tattoo в Ньюфаундленде, Нью-Джерси, отметила: «Что касается трендов, то мы набивали множество птиц; самыми популярными стали совы и вороны. Если говорить о культуре татуировки знаменитостей, то Скарлетт Йоханссон никому не сделала лучше, обзаведясь «домашней» татуировкой. Всякий раз, когда что-то подобное делает кто-то очень заметный, это отрицательно сказывается на том, чему посвятили свои жизни очень многие серьёзные, увлечённые художники и мастера».

Хотя и важно отмечать эти более мощные поветрия в тату-культуре, Кармен, по-видимому, также указывает на то, что существует более обширная история, о которой не следует забывать обычному человеку. Более обширная история татуировок, особенно в США и за рубежом, сложна и охватывает много веков и культур. Однако более широкое распространение практики татуировок и участвующие в этом знаменитости продолжают способствовать нормализации данной практики.

В тату-культуре также существует значительный гендерный элемент, который доктор Беверли Томпсон, профессор социологии колледжа Сиена, исследовала в своей книге, «Covered in Ink: Tattoos and the Politics of the Body» («Все в татушках: татуировки и политика тела»), вышедшей в 2015 году .

Доктор Томпсон сказала: «Женщины сыграли важную роль в популяризации тату-культуры, когда эта практика выросла из маскулинных субкультур и себе начали всерьёз делать тату представители новых демографических групп. В 2012 году опрос Harris Poll показал, что женщины впервые обошли мужчин по количеству татуировок. С изменением демографии людей, обзаводящихся татуировками, изменилось значение процесса получения татуировки. Что касается женщин, то они до сих пор пытаются справиться с гендерно окрашенными связями с общественностью, что напоминает им о том, что для женщин подходящие по гендерной принадлежности татуировки – всё ещё маленькие, миленькие и скрытые. Однако это не замедлило роста количества сильно татуированных женщин, которые представлены в медиа и на публике, которые дают новое определение собственной концепции красоты и самовыражения».

Проницательное наблюдение доктора Томпсон насчёт того, как женщины в особенности поспособствовали популяризации тату-культуры, очень важно. Оно также говорит о влиянии, которым знаменитые женщины вроде Kat Von D и Рианны обладают в глазах общественности. Тату-культура стала темой для нескольких реалити-шоу – в том числе посвящённой тату серии «Майамские чернила», «Лос-Анджелесские чернила» и «Нью-Йоркские чернила» от TLC, а также «Повелителя чернил» от Spike TV, который недавно короновал первую женщину-победителя. Реалити-шоу, как и многие аккаунты знаменитых татуировщиков в Instagram, к примеру, Dr. Woo, Kat Von D и других, – всё это помогло приподнять завесу, скрывавшую тату-культуру, и позволить широким массам заглянуть в её мир, который иначе оставался бы закрытым. Татуировки и дальше набирают силу среди знаменитостей и культуре, и если 2016 и научил нас чему-то, то именно тому, что татуировки, на самом деле, для масс.

Следите за сообщениями Энни Айриш на Twitter .