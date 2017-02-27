Насколько опасно принимать просроченные лекарства?

Нам не нужно говорить вам, что лекарства, отпускаемые по рецепту, становятся заоблачно дорогими. В 2015 году затраты на рецептурные препараты в США возросли до 457 миллиардов долларов, как сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб; это указывает на скачок в 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Сумма, выплаченная вами из своего кармана, вероятно, зависит от ваших проблем и страховки, но потребители ощущают разницу.

Недавний опрос «Consumer Reports» обнаружил, что треть пациентов сообщает о повышении расходов на рецептурные препараты; в большинстве своём они поглощают в среднем на 39 долларов больше за одно пополнение запасов. В значительной мере эта проблема связана с резкими повышениями цен на дженериковые препараты. Среди тех, для кого цена на таблетки резко подскочила, 40 процентов стали меньше тратить на обеды и развлечения, а 32 начали экономить на продуктах.

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Итак, учитывая, что перед кассой аптеки люди берут себя в руки, у некоторых может возникнуть искушение проглотить просроченный антибиотик или вытащить старую баночку с таблетками из дальней части шкафчика с лекарствами. Но действительно ли это настолько хорошая идея?

«В двух словах: если это таблетка или капсула и она применяется для лечения от несерьёзного заболевания, когда пониженное содержание лекарственного вещества не даёт катастрофических результатов, вероятно, вполне нормально пить её в течение года-двух со дня истечения срока годности», – говорит К. Майкл Уайт, заведующий факультетом аптечной практики Школы фармацевтики Университета Коннектикута.

Компаниям нужно убеждать людей в том, что лекарство на момент окончания срока годности обладает по меньшей мере 90 процентами своей предполагаемой действенности, говорит Уайт. Однако не существует никаких стандартов насчёт того, в какой мере оно должно сохранять действенность после этого, так что данный вопрос малоизучен.

Тем не менее, в одном практически невоспроизводимом клиническом наблюдении 2012 года исследователи из Школы фармацевтики Калифорнийского университета в Сан-Франциско взялись за запас распространённых лекарств, которые десятилетиями находились в «идеальном» хранилище у розничного продавца. У всех них срок годности окончился за 28-40 лет до испытания. Двенадцать из 14 испытанных лекарственных соединений всё ещё обладали 90-процентной действенностью, несмотря на то, что сроки их годности закончились максимум посреди правления Рейгана.

«Есть все основания полагать, что многие препараты остаются годными к употреблению в течение нескольких лет с момента истечения срока годности, – говорит Уайт, – но существует ряд крайне важных оговорок, которые нужно понимать».

Разумеется, выбрасывайте любые лекарства, которые выглядят странно: выкидывайте всё изменившее цвет, заплесневелое или крошащееся, говорит Уайт. Также строго соблюдайте сроки годности на жидких препаратах; для всего, что впрыскивается или капается в глаз, является проблемой как действенность, так и стерильность. Также некоторые препараты могут полностью утрачивать желаемые эффекты при незначительном снижении действенности; среди них – эпинефрин, теофиллин, оральные контрацептивы, а также препараты от эпилепсии, заболеваний сердца и проблем с щитовидкой.

С антибиотиками также всё сложно. «Если лечить инфекцию неправильно, появится устойчивость к антибиотику», – говорит Кристофер Каррубба, врач и директор по развитию и образованию Med School Tutors. У бактерий развивается устойчивость к лекарственным антибиотикам, и в особенности они склонны к этому, если сталкиваются с более слабым препаратом. По сути, бактерии воспользуются вашим просроченным антибиотиком с пониженным содержанием лекарственного вещества, чтобы потренироваться и стать сильнее. По этой причине Каррубба рекомендует не хранить антибиотики от распространённых инфекций, к примеру, инфекции мочевых путей, до следующего возникновения проблемы.

Впрочем, принятие большинства просроченных лекарств не несёт в себе особого риска вреда, говорит он. «Странной реакции на лекарство у вас не будет. Вы просто не получите максимальный эффект».