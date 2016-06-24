Да, пища меняет вкус вашей спермы



Автор всех иллюстраций Хизер Бенджамин

«Твоя сперма на вкус как леденцы», – сказала мне как-то раз бывшая, проглотив немного моей мальчиковой жидкости. Так и было; я поцеловал её, и моя сперма оказалась на вкус как фруктовый сок. Предыдущие несколько дней я ел на завтрак ананасы и ягоды, а также пил больше сока, чем обычно. Я слышал, что еда, содержащая естественные сахара, улучшает вкус спермы, но с удивлением обнаружил, что эта городская легенда правдива.

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«Любые поглощаемые вещества, как пища, так и лекарства или напитки, могут повлиять на вкус вашей спермы или влагалищного отделяемого, – недавно рассказала мне по телефону доктор Кэрол Куин, социолог и сексолог, чья практика, помимо прочих связанных с сексом тем, концентрируется на секс-позитивности. – Всё в организме, что мы ощущаем на запах или вкус, является частью выделительного процесса… Если вы можете заметить какое-то отличие в чьём-либо запахе тела, то существует вероятность, что то же самое можно сказать и о половых выделениях этого человека».

Другими словами, если ваши газы или подмышки странно пахнут после того, как вы объелись мяса или молочных продуктов, существует вероятность того, что ваша сперма или вагина будет отражать то же самое. Попробуйте несколько дней питаться одной спаржой; из ваших телесных жидкостей это повлияет не только на мочу.

«Если хотите, чтобы ваши причиндалы были приятны на вкус, ситуацию изменят такие фрукты, как ананас, папайя и цитрусовые, – заявила доктор Куин. – Известно, что сперма обладает горьким вкусом, и это, вероятно, также отмечала ваша партнёрша – отсутствие горького вкуса, необязательно более сладкий вкус».

Тем не менее, отрецензированных исследований, полностью подтверждающих, что кофеин и сигареты портят вкус ваших гениталий, как предполагают некоторые, или что от ананаса сперматозоиды становятся слаще, не существует. Доктор Куин предложила этому вероятное объяснение: «Отчасти существование городских легенд и отсутствие надлежащих исследований [о вкусе половых жидкостей] связаны с тем, что на этом не заработать денег, – сказала она. – Сейчас те, кто хотят получить финансирование на исследования секса, часто получают финансирование от фармацевтических компаний, благодаря чему те могут предъявить права на владение чем-нибудь вроде «новой женской виагры» или нажиться на медицинской модели, а не вливать деньги в вопросы секса и образа жизни».

Вместо этого с финансовой точки зрения для компании имеет больше смысла производить товары, которые просто маскируют запах тела – от дезодорантов и клизм до таблеток, благодаря которым ваша сперма приобретает вкус Jamba Juice. Однако игнорирование обществом разговоров или знаний о том, как то, что мы употребляем, воздействует на наши жидкости, может иметь определённые последствия.

«Сейчас есть такие подростки, которые никогда не слышали, что тела на самом деле пахнут приятно; их учат, что свой запах следует скрывать, – заметила доктор Куин. – Однако запах является частью естественного влечения партнёров друг к другу. Если люди считают, будто гениталии не должны иметь ни запаха, ни вкуса, а когда они пробуют их на вкус и оказывается, что у них есть какой-то вкус, они думают, что что-то не в порядке. А ведь это вовсе не так. Некоторым людям нравится сильный запах!»

С этой целью мои старшие редакторы попросили меня организовать эксперимент, и в нём согласились поучаствовать мужская и женская семейные пары. Их попросили соблюдать строгую диету в течение трёх недель, параллельно отмечая при каждом занятии сексом, каковы на вкус сперма и вагины их партнёров.

В течение первой недели, контрольной, пары ели так, как обычно едят. В течение второй недели их попросили питаться исключительно здоровой пищей, делая упор на продукты, которые, по слухам, улучшают запах телесных выделений по сравнению с нормой, к примеру, свежие овощи, имбирь и цитрусовые. А в течение третьей недели парам следовало соблюдать диету с участием пищи, от которой организм выделяет неприятные запахи, к примеру, сыра, мяса и продуктов с высоким содержанием кукурузного сиропа и искусственных ароматизаторов. А ещё – кофеина, алкоголя, сигарет и прочего, что в целом плохо влияет на организм. Псевдонаука это или нет, но это, по крайней мере, заставило бы нас более открыто говорить о собственных телах. Вот что произошло, когда возлюбленные занялись своим делом. Все имена изменены в целях защиты анонимности.

ПАРА ПЕРВАЯ: АМАНДА И СТЕЛЛА

Автор/продюсер и инженер-технолог, состоящие в браке полтора года



НЕДЕЛЯ ОБЫЧНОЙ ДИЕТЫ

Употребляемые продукты: Свежевыжатый сок разных видов, разные интересные смузи, бутерброды с сыром, салаты, брокколи, кале, тартар из тунца, осьминог, пикша, арктический голец, устрицы Shigoku, роллы из моллюсков с солениями, мясные фрикадельки, фаршированные яйца, печенье, текила, вино, сигареты.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ОБЫЧНОЙ ДИЕТЕ

Аманда: Я записала наблюдения в первую ночь; вкус у неё был довольно Л Ё Г К И Й. У меня на руке и следа от запаха не осталось. Она очень много занималась спортом и питалась здоровой едой, так что дело, возможно, в этом. Два основных примечания о вкусе: устрица с Восточного побережья (возможно, BluePoint, Quahog или что-то в этом роде) под пищевыми дрожжами, из-за чего у неё солоноватый и пикантный вкус.

Когда мы занялись сексом в следующий раз, я не была уверена, было ли дело в лимонаде, который она выпила, или в том, что с моими ощущением вкуса резвились остатки грейпфрутового сока Energizer, но была заметная сладость, несмотря на очень мягкий в целом вкус. Вы когда-нибудь ели чипсы из сушёного кале из TraderJoe‘s с маслом из кешью и тахини? Ну, я ела, и если бы производили лёгкую версию, я бы сказала, что это неплохое сравнение с моими впечатлениями от кунилингуса на второй день.

Во время третьего испытания в рамках этого контрольного эксперимента у моей жены был совершенно иной вкус, чем в предыдущие два дня. В её вкусе было нечто гораздо более цитроновое. Что-то вроде грейпфрута-брюле, какая-то сладкая горечь, но не горькая сладость, если такое бывает. Вкус отдалённо напоминал конфеты SourPatchKid. В целом утро выдалось приятным.

Стелла: Во время моего первого наблюдения в рамках цикла с обычным рационом у моей жены был очень кислый вкус, и в нём были нотки аммиака. Это не был обычный вкус, к которому я привыкла. Это были лишь верхние нотки. Хотя основной букет (не понимаю, что я несу) всё-таки был кисловат, вкус был ближе к тому нейтральному кремовому вкусу, к которому я привыкла. Я не могла понять, ощущаю ли я вкус бутерброда с сыром манури, который она съела на завтрак, её 15-часового рабочего дня или того, что она за несколько часов не выпила ни капли воды.

Во время следующего испытания вышло лучше. Помню, как думала: «Вот. Во-о-о-о-о-о-о-от». Именно этот вкус я знаю и люблю. Мягкая терпкость, которая напомнила мне йогурт Chobani или 2 PercentFage. Была такая вкусная, гладкая текстура в сочетании с остреньким, но в целом нейтральным вкусом – как у очень дорогого и мягкого сыра. Не делайте такое лицо – сыр все обожают.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОЙ ДИЕТЫ

Употребляемые продукты: Разные свежевыжатые соки, в том числе грейпфрутовый и огуречный, разные интересные смузи, яичница-болтунья с овощами, матча-латте с миндальным молоком, кофе, яйца в чашке, комбуча, фруктовый салат, салаты Sweetgreen, форель, разные овощи, разные фрукты, рыбные тако, арктический голец, печенье, текила.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ЗДОРОВОЙ ДИЕТЕ

Аманда: На этот раз запах и вкус у неё были заметно более сладкими, с явственными нотками ананаса. Я также заметила, что она мокрела быстрее, чем на предыдущей неделе. Может, это как-то связано? Помимо ананаса, ещё были очень лёгкие травяные нотки. Знаю, это может прозвучать странно или так, как будто я говорю о совиньон-блан, но они там были. В целоморальныйсексвыдалсявполнеприятным.

Стелла: Сегодня вкус был очень специфический, и впервые за всё время этих экспериментов вкус у неё был действительно сладкий. Он почти что напоминал смесь для выпекания тортов или «Сойлент». Если призадуматься, то на самом деле дико, что люди могут обладать таким вкусом. Тела – это нечто безумное.

У меня, в отличие от жены, дипломированного повара, весьма незамысловатое чувство вкуса. Я могу различать три вкуса: сладкий, солёный и Chipotle (ресторан). Соответственно, мне сложновато придумать новое, глубокое, излишне детализированное объяснение тому, какова в этот день была на вкус её вагина. Она была хороша на вкус, у неё был кремовый вкус, у неё был уравновешенный вкус. Если честно, вкус у неё просто был такой, какой он обычно у киски. Не супер-пупер-что-то там, а такой, каков на вкус очень хороший джин-тоник в жаркий день, – самое то.



НЕДЕЛЯ ОБЖОРСТВА

Употребляемые продукты: Фриттата с сыром, куриные крылышки, кесадилья с креветками, картофель фри с чесноком, бутерброд с прошутто и моцареллой, куриный гирос, снова картофель фри с чесноком, мясо-сырная тарелка, оливки, чизбургер, спаржа, картофель, крылышки «Баффало», голубой сыр, вино, текила, сигареты, печенье, паста «cacio e pepe», снова алкоголь, снова сигареты.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ОБЖОРСТВЕ

Аманда:Насколько я помню, у неё был вкус роз и соли. С одной стороны, это кажется смешным, а с другой, на самом деле кажется вполне точным. В целом очень даже приятно. Пожалуй, вкус был вполне приятным.

При этом нездоровом рационе вкус её вагины не казался резким, но он однозначно был немного пикантнее обычного. В целом более жирная еда и еда с высоким содержанием молочных продуктов была более заметна и ощущалась сильнее. На вкус она была далеко не такая сладкая, но зато и вкус, и запах были более тяжёлые.

Стелла: Когда я пьяна, чем насыщеннее вкус, тем лучше. В этот раз вкус у неё был сильный, глубокий, тёплый и карамельный в самом лучшем смысле. Он заполнял мне рот и напоминал трапезу. Помните ту сцену из «Деток», в которой Каспер заставляет Телли понюхать его пальцы? Вот так.

Впоследствии на этой же неделе я ощутила вкус чеснока и почувствовала такой же более «тяжёлый» вкус и аромат, как и тот, который заметила в моём теле жена. Это однозначно был эквивалент нашего рациона в телесных жидкостях. Эта диета стала у меня любимой, потому что всё, что попадало мне в рот, было насыщенным, пикантным и классным.

ВЫВОДЫ

Аманда: Полагаю, в течение всех этих «экспериментов» я ощущала сильнейшее воздействие рациона на её вкус, однако на самом деле я обнаружила, что ключом ко всему этому делу является потребление ею воды. Если в её организме было достаточно жидкости, то в её вкусе была мягкость, граничащая с отсутствием вкуса. Когда она испытывала обезвоживание, я замечала огромную разницу во вкусе, и он, кажется, в самом деле демонстрировал, что она съела.

ПАРА ВТОРАЯ: АДАМ И МЭТЬЮ

Видеооператор и продюсер, вместе девять лет, в браке один год. Мэтью не проверял сперму Адама.



НЕДЕЛЯ ОБЫЧНОЙ ДИЕТЫ

Употребляемые продукты: Разные фрукты (в основном бананы, клубника и яблоки), разные овощи (в том числе баклажан, зелёная фасоль и цветная капуста), кофе, яйца, безглютеновые тосты, салат с тунцом, соления, хумус, моцарелла, сыр фета, паста, курица, говядина и курица барбекю по-корейски, пончики с кимчхи, карри по-тайски, брауни, «Просекко», красное вино, пиво, текила, сигареты.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ОБЫЧНОЙ ДИЕТЕ

Адам: После того, как я сделал мужу минет, он эякулировал мне в рот, после чего я нерешительно глотнул. Сперма была кисловатой и более водянистой, чем обычно, а это значит, что он, вероятно, эякулировал за предыдущий день. Было неприятное послевкусие с остаточными кислыми нотками на задней стенке горла. Пытаясьизбавитьсяотвкуса, явыпил много воды.

Впоследствии на этой же неделе я сделал ему минет / помастурбировал себе в рот (это не то же, что кончить мне в рот во время минета). Сперма казалась странно лишённой вкуса, что совсем не похоже на ту кислинку, которую я заметил ранее на этой же неделе. Она была густая с солёным послевкусием. Я мог бы глотнуть, но не сделал этого. Затем я продолжил заниматься своими делами, как обычно, избавляться от вкуса не потребовалось.



НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОЙ ДИЕТЫ



Употребляемые продукты: Рисовое молоко, чай из бузины, комбуча, множество фруктовых и овощных смузи (из ростков пшеницы, люпина безалкалоидного и т.п.), куча таких фруктов, как ананас, папайя, банан, клубника, яблоки, киви, виноград, черника, кокос; куча таких овощей, как кале, шпинат, свекла, кабачок, грибы и эдамам; йогурт, бургер с лососем, суп том кха с курицей, кокосовое карри по-тайски с тофу, лапша удон, салат вакамэ, кимчхи, жареные китайские пельмени с креветками, стеклянная лапша, безалкогольное пиво.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ЗДОРОВОЙ ДИЕТЕ

Адам: Я сделал ему минет и медленно глотнул, чтобы лучше считать вкус. В этот раз его сперма стала немного странной. Впрочем, она была землистой и с душком, а не кислой. На вкус она была животной и густой, и это был один из тех случаев, когда я несколько часов не мог избавиться от вкуса во рту.

Позднее на этой же неделе я помастурбировал ему себе в рот, чтобы сперма сначала коснулась воздуха, а уж потом я попробовал её на вкус. Надеюсь, это не особо повлияло на вкус. В этот раз было гораздо менее странно, но также вернулось отсутствие вкуса. Сладости не было вовсе, текстура была обычная, а послевкусие – минимальное.



НЕДЕЛЯ ОБЖОРСТВА

Употребляемые продукты: Яйца с копчёным лососем, яйца с вонючим сыром, пудинг с чиа, жареный рис, картофель, шоколадно-карамельное мороженое, пиво, снова вонючий сыр, спаржа, жёлтое карри с рисовой лапшой, капуста, жареный лук с курицей, салат с тунцом, колбаса, суши, чизбургер, говяжьи котлеты со сливочным соусом, снова спаржа, жареный халуми, ягнятина с арахисовым соусом, говяжий рулет, сигареты, водка, вино, пиво, кокаин.



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕКСОМ ПРИ ОБЖОРСТВЕ

Адам: В один день на этой неделе я сделал ему минет и глотнул. Было не так гадко, как я ожидал, но, возможно, вчерашний кокаин ещё не прошёл по его организму и не оказал воздействия на его спермобак. Я бы даже сказал, что она была солоноватой. Вкус был не так уж плох и в каком-то смысле хорош (для спермы).

В другой вечер я сделал ему минет и он эякулировал мне в рот. В этот раз вкус был стрёмный и несколько землистый, с послевкусием, которое никак не уходило.

В другой день он помастурбировал мне в рот. На тот момент нам обоим это уже поднадоело. Я в буквальном смысле смотрел Instagram, а затем перекатился, когда он уже приготовился нацелить мне в рот струю своей спермы. В этот раз она была дико стрёмной и уж точно кислой. Для моей ротовой полости это было сродни шоку.

ВЫВОДЫ

Адам:Четвёртый эксперимент на неделе обжорства неплохо характеризует впечатления об этом в целом. Мой муж мастурбировал мне в рот, а я ожидал, что это будет самая неприятная на вкус сперма в моей жизни. Но оказалось не так уж плохо. Она всё равно была несколько землистой, но я не мог точно определить, какая именно еда придавала ей стрёмный или грязный вкус. Тем не менее, дело всё равно наверняка было в чём-то из того, что он съел.

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