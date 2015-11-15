Как Европа выражала солидарность после террористических актов в Париже

Цветы возле театра «Батаклан». Автор фото – Мэтью Лейфхейт.

В прошлую пятницу Париж пережил ряд террористическихактов, унёсших жизни свыше 120 человек. Город до сих пор в состоянии шока, а французский президент Франсуа Олланд объявил чрезвычайное положение.

Люди по всему миру собираются вместе, чтобы выразить поддержку и организовывать протесты в знак солидарности, поэтому VICE спросил у корреспондентов из своих офисов в разных странах Европы, как на эту трагедию реагируют их города и страны.

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ФРАНЦИЯ

После ряда террористических актов в Париже в пятницу французский президент Франсуа Олланд объявил чрезвычайное положение. В результате публичные протесты запрещены в Париже до 19 ноября. Как сообщает французская газета Le Monde, это связано с тем, что полиции необходимо обеспечить безопасность города, и она не может отвлекаться от своего задания, осуществляя надзор за протестами или собраниями. В понедельник память жертв почтили минутой молчания в 11 часов утра по всей стране и приспущенными в течение всего дня флагами. Несколько городов призвали к молчаливым протестам во второй половине дня.

Немцы проводят демонстрацию в знак солидарности на Парижской площади, которая находится непосредственно за Бранденбургскими воротами. Автор фото – Флориан Буалло

ГЕРМАНИЯ

В субботу у французского посольства на Парижской площади в знак сочувствия собрались свыше 2,000 человек, они принесли с собой цветы, свечи и плакаты. В стенах посольства книгу соболезнований подписали такие политики, как президент Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель.

Скорбящие и участники демонстрации в знак солидарности приходили на площадь за Бранденбургскими воротами в течение всего дня. Однако в 4 часа вечера (в начале официально заявленного марша в знак солидарности) стало приходить гораздо больше, в том числе французские студенты. Одна группа французов держала плакат с надписью «même pas peur», что приблизительно переводится как «не боюсь». С наступлением темноты Бранденбургские ворота осветили в цвета французского флага, а затем люди стали потихоньку расходиться.

Хотя подавляющее большинство пришло, чтобы выразить свою скорбь и продемонстрировать солидарность с жителями Парижа, некоторые пытались навязывать толпам свои политические взгляды. Мужчину с типичным знаменем АдГ («Альтернатива для Германии»)/ПЕГИДА, на котором значилось: «Меркель пора уйти» – остановила полиция, запретившая ему участвовать в протесте; среди цветов оставили немецкий флаг с заявлением «А ну-ка повторите, Меркель и Гаук: ислам – это мир?»; какой-то мужчина держал плакат с надписью «Исламофобия = страх ислама, вот чем я страдаю»; а примерно в 6:30 вечера явились семь человек из ультраправого идентитарного движения, которых затем окружили и прогнали антифашистские активисты.

Цвета триколора, транслируемые на Национальную галерею, Трафальгарская площадь. Автор фото – Кристофер Бетелл

ЛОНДОН

В центре города, на Трафальгарской площади, в субботу вечером под знаменем «Руки прочь от нашего Парижа, руки прочь от нашей Франции, руки прочь от нашей свободы» собрались тысячи французских граждан и лондонцев. Перед колонной Нельсона, под навесом от дождя, прожекторы транслировали цвета триколора на близлежащую Национальную галерею.



В Лондоне, который иногда называют «шестым по величине городом Франции», существует сильная и колоритная французская диаспора, и на Трафальгарской площади в течение дня состоялся ряд различных пикетов. В начале вечера представители британских религиозных групп, в том числе Христианско-мусульманского форума и Мусульманского совета Британии, собрались, держа синие, белые и красные цветы, а также зажигая на полу свечи, которые были расставлены в надпись «Мы – Париж».





К 9 часам вечера собралась гораздо более крупная группа французских граждан, преимущественно молодых, чтобы спеть под дождём свой национальный гимн, а затем почтить память жертв минутой молчания. Порой настрой был шумным, непокорным и почти радостным. Порой он был спокойным и мрачным. Под конец демонстрации сотни людей собрались в кольцо вокруг одного молодого человека со скрипкой; некоторые из них уже были в слезах, когда он закончил, громко крикнув: «Vive la France!»

Датские сочувствующие у французского посольства в Копенгагене

ДАНИЯ

У французского посольства в Копенгагене в субботу в знак поддержки жителей Парижа собрались сотни людей. Посольство, расположенное на центральной Новой королевской площади, было оцеплено вооружёнными до зубов полицейскими, а на многих близлежащих зданиях в память о жертвах теракта были приспущены датские и французские флаги.

Выразить своё сочувствие пришли люди всех возрастов, среди которых были несколько ведущих политиков (в том числе премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен), которые посетили посольство дабы выразить свои соболезнования.

Терроризм ещё свеж в коллективной памяти Дании: в феврале в стране произошла стрельба на мероприятии в защиту свободы слова и в синагоге.

Тридцатитрёхлетний журналист Даниэль Свартс пришёл к посольству вместе со своей второй половинкой и ребёнком, чтобы возложить цветы. «Я пришёл сюда, чтобы выразить свою поддержку Франции, и потому что это следует рассматривать как атаку на Запад в целом, – поведал он VICE. – На мой взгляд, важно показать, что мы держимся вместе, и отправить сигнал другой стороне».

В течение всего дня море цветов и сочувственных записок перед посольством росло с каждой минутой. Люди тихо стояли за стенами здания; некоторые обнимались или болтали.

30-летняя Присцилла Бернасоль пришла на площадь вместе с мужем. «В такой ситуации чувствуешь себя таким беспомощным», – сказала она.

Книга соболезнований у стен французского посольства в Бухаресте

РУМЫНИЯ

В ответ на теракты румынские власти усилили все меры безопасности вокруг официальных французских учреждений. К французскому посольству в Бухаресте, где национальный флаг был приспущен, направили дополнительных полицейских, и полиция объявила, что улица, на которой расположено здание, будет перекрыта для дорожного движения на «неограниченный срок».

У стен посольства сотни румын и французских граждан зажгли свечи и возложили цветы в память о тех, кто лишился жизни в Париже. Также для желающих оставить заявления о соболезновании и поддержке выставили книгу соболезнований. К полудню книгу подписали уже сотни человек; при этом многие румыны записывали национальный девиз Франции:«Liberte, egalite, fraternite»(«Свобода, равенство, братство»).

Участники демонстрации в знак солидарности в Риме

ИТАЛИЯ

Утром в субботу социальные сети были заполнены заявлениями о солидарности, между тем как трансляции радио- и телевещание были прерваны. Газетные заголовки в основном были печальны – за несколькими исключениями; среди них, в частности, была правая «Libero», на первой полосе которой значилось: «Исламские ублюдки».

По всей Италии с севера на юг было объявлено о демонстрациях, и люди с раннего утра начали оставлять цветы и записки у французского посольства в Риме, пользуясь такими лозунгами, как «Je suis Français» и «Aujourd‘hui je suis Parisien».

На Пьяцца-дель-Пополо в Риме, где в преддверии Внеочередного юбилея милосердия (в течение всего дня в Twitter распространялись хэштеги#stopGiubileo/ #stopJubilee, и многие высказывали свой страх перед возможными терактами в Риме во время торжеств) были усилены меры безопасности, состоялся пикет при свечах.

Аналогичные сцены солидарности можно было наблюдать и в других крупных городах Италии, в том числе возле французского консульства в Милане.

Участники демонстрации в знак солидарности в Барселоне. Автор фото – Кристина Перес

ИСПАНИЯ

Крупнейшая демонстрация в знак солидарности на территории Испании состоялась на Рамбла-дель-Раваль, одном из главных бульваров Барселоны. Продемонстрировать свою поддержку пришли по меньшей мере 500 человек, и при этом, как и в остальных уголках города, присутствовало множество полицейских. Присутствующие держали плакаты, призывавшие к прекращению насилия, и скандировали лозунги вроде «Мы – Париж» и «Остановите бомбы».

«То, что произошло вчера в Париже, является преступлением против человечности, и мы совершенно этого не признаём, – сказал VICE Мухаммад Икбал, организатор демонстрации и член Исламского центра «CaminodelaPaz» («Дорога к миру»). – Это против нас. Убийство людей невозможно оправдать ничем. Мы жертвы в той же степени, что и те ни в чём не повинные люди».

К толпам обращались несколько представителей местных организаций, а также просто желающие высказать своё мнение. «Коран говорит, что, убивая одного человека, убиваешь всё человечество», – крикнула одна женщина в хиджабе.

Спустя полчаса митинг закончился минутой молчания, а затем люди стали расходиться. Молодой пакистанец, работающий в продовольственном магазине, случайно услышал, как какая-то группа говорила о терактах, и заявил: «Они нас не представляют. Они – не ислам. Они – псы из ада».