Почему некоторым людям приходит такая глупая идея как рожать в воде с дельфинами?

Кадр из документального фильма Кэти Пайпер о необычных родах канала Channel 4.

Вы знаете какая самая неудачная идея? Нырнуть в море, где плавают дельфины и рожать там ребёнка. Не нужно быть гением, чтобы знать, что дельфины – дикие животные, которые играют по своим правилам. Даже если они иногда дружелюбны, вы не должны показывать им человеческого малыша размером с большой бургер, если есть хотя бы один шанс на миллион, что вашего ребёнка могут съесть. Идея родов с дельфинами, казалось глупой два года назад, и остаётся такой и сегодня.

Но на этой неделе канал Великобритании Channel 4 показал документальный фильм, в котором участвует несколько человек с Гавайских островов, которые думали, что это была хорошая идея. Фильм Кэти Пайпер называется «Необычные роды», а пара всё-таки в последнюю минуту родов из-за причин безопасности принимает решение рожать в хижине на пляже, так что зрители не узнали как это рожать с дельфинами. Однако, в фильме показали кадры другого случая родов с дельфинами, где, слава Богу, все остались живы.

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Просто чтобы убедиться, насколько эта идея глупая, мы поговорили со специалистом по поведению диких животных, биологом, специалистом по китам доктором Тони Фрохоф. Она помогла нам понять с какими проблемами можно столкнуться, рожая ребёнка с дельфинами, а также указала на разные факторы, которые следует учитывать при планировании родов с дельфинами.

VICE: Насколько это глупо и опасно рожать с дельфинами?

Тони Фрохоф: Любое взаимодействие с диким животным несёт в себе определённые риски. Дельфины – не серийные убийцы, как их описывают в некоторых блогах, учитывая, что животные находятся зачастую в стрессовых условиях. Я провела исследование и изучила влияние человека на поведение дельфинов. После этого я стала специализироваться на изучении взаимодействия человека с дельфинами. Я обнаружила, что большинство того, что люди называли взаимодействием с дельфинами, на самом деле было полным непониманием между человеком и дельфинами.

Да, но бытует мнение, что дельфины представляют больше опасности для человека, чем другие дикие морские животные?

Да, но только в неволе. Существует непосредственная опасность для любого человека в воде с дельфином в закрытом пространстве. Это большой стресс для дельфинов, поэтому они могут быть очень агрессивными. Так сказывается многолетняя хроническая травма нахождения дельфинов в неволе, по сути в плену у человека.

Могли ли они ударить или укусить ребёнка?

Я не думаю, что они бы укусили или ударили, но они могут это сделать. Это были афалины?

Не знаю. Знаю только, что женщина в документальном фильме рожала у берегов Гавайских островов.

Обычно дикие дельфины держаться подальше от побережья Гавайев, при этом я не называю «дикими» дельфинов, которые находятся в свободном выгуле. Все дельфины дикие. Дельфинов невозможно приручить. Я часто ловлю себя на том, что я использую термин «дикие», хотя даже те дельфины, которые находятся в неволе и хорошо обучены, не являются прирученными.

В фильме также есть кадры, где женщина рожает в воде, а рядом плавает афалин.

Я думаю, что это очень маловероятно, что этот афалин был полностью на свободе. Я думаю, что это был большой бассейн или огороженный участок моря. Так что иногда выглядит так, что люди плавают в море с дикими дельфинами, а на самом деле, эти дельфины также находятся в неволе, просто их «клетка» большая.

Дельфины более или менее опасны, чем афалины?

Зафиксировано больше случаев проявления агрессии у афалинов, чем у дельфинов. Я не знаю точной статистики, но по моему мнению дельфины более нежны друг с другом, чем афалины, не говоря уже поведении с людьми.

Я видел видео с дельфинами, где они сексуально приставали к человеку. Это опасно?

Действительно, дельфины могут быть сексуально активны и проявлять агрессию друг к другу, когда они в неволе. Но, случай о котором ты говоришь, – это другое, мы не встречались с подобными случаями, когда изучали дельфинов в здоровых социальных условиях.

Ты понимаешь почему люди хотят рожать с дельфинами?

Люди верят в «исцеляющий потенциал» дельфинов.

И это правда?

Пока, насколько я знаю, никто не подтвердил данные и выводы исследования доктора Лори Марино.

Но я знаю, что при общении с дельфинами вырабатывается окситоцин?

Тоже самое происходит, когда вы гладите лошадь или собаку, или кошку! Я не стану отрицать, что окситоцин вырабатывается.

Откуда тогда убеждение об «исцеляющем потенциале»?

Дельфины действительно используют эхолокацию, и могут определить беременность у других животных и у человека. Это невероятно по сравнению с возможностями человека. Но это не означает, что ребёнку будет хорошо рождаться в воде с дельфинами. Я не говорю, что это не имеет смысла. Это может вызывать приятные ощущения, и если женщина испытывает прилив окситоцина, и ребёнок тоже – это приятное занятие. Но есть правовые последствия.

Какие правовые последствия?

Многим людям настолько нравятся дельфины, что они просто не задумываются о том, что они могут навредить дельфинам и их семьям. Существует Закон о защите морских млекопитающих, федеральный законодательный акт, который запрещает тревожить дельфинов без веских на то причин.

Что бы вы сказали этим людям, если бы они были сейчас перед вами?

Я бы сказала: «Как насчет детей дельфинов?» Эти дельфины уже итак подвержены губительному влиянию жизнедеятельности человека. Они борются с этими последствиями каждый день. Просто потому, что несколько дельфинов может дружить с нами, не означает, что нам можно вторгаться в их жизнь. Я уже не говорю о том, что до конца не понятно какое влияние такие роды окажут на матерей и их младенцев.

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