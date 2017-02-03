Как Google Docs стали важнейшим инструментом социальной справедливости

В текстовом редакторе нет почти ничего «вдохновляющего» или «мотивирующего», особенно если говорить о Google Doc. Поэтому странно, что нечто столь пресное, как онлайновый текстовый редактор, становится важнейшим инструментом для поборников социальной справедливости и политических активистов и что Google Docs и Sheets стали резко набирать популярность сами по себе.



Бывшие служащие Конгресса Эзра Левин и его жена, Лия Гринберг, едва ли думали о вирусной популярности в прошлогодний День благодарения, когда обсуждали выборы с общим другом в одном из баров родного города. Они осознали, что знают нечто особенное – что действительно работает (и что не работает), когда речь идёт о привлечении внимания депутата, – и родилась мысль о создании Google Doc, проливающего свет на то, как работают управления Конгресса. В течение следующих трёх недель они пригласили около 36 других бывших служащих Конгресса и вашингтонцев вносить данные и правки в документ, который затем был оформлен и закрыт для публичных правок.

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«Не знаю, поколенческое ли это, но Google Docs показались лучшим местом для этого, потому что они лучше всего подходят для сотрудничества, – заявила Сара Дол, соавтор и представительница документа и родившейся в итоге группы политических активистов под названием Indivisible. – Не думаю, что вопрос о том, здесь ли начнётся это дело, стоял остро».

В среду, 14 декабря, Левин выложил окончательный вариант Google Doc в Twitter и призвал других читать его и делиться им. Это сделали тысячи человек; несколько часов спустя, рассказала Дол, группа стала получать сообщения от людей, которые не могли его скачать из-за огромного спроса. В последующие дни они получили много сотен электронных писем; о нём твитнули Джордж Такеи и Миранда Джулай; к утру понедельника группе пришлось создать специальный вебсайт для размещения информации, поскольку доступ к оригинальному Google Doc стал ненадёжным. Они перенесли советы из него в PDF-файл, печатным экземпляром которого размахивала Рейчел Мэддоу в этом месяце.

Сегодня у группы десятки тысяч поклонников на Facebook и подписчиков в Twitter, а у её вебсайта по 3 миллиона просмотров страниц в месяц. «Я захожу в [оригинальный документ Google], и его до сих пор читают», – заявила Дол, которая сказала, что «его всегда будут держать в Интернете в качестве ресурса для людей, а также в качестве свидетельства начала этого движения».

Размер и масштаб этого движения не стыкуется с тем, что всё это началось с инструмента редактирования текста, такого, которому не хватает функций или своеобразия других инструментов, преобразивших лицо активизма в цифровую эпоху. Такие платформы, как Facebook и Twitter, породили одну из самых крупных демонстраций в американской истории и стали ключом к успеху Black Lives Matter. Но они были изначально построены для создания социальных связей и вирусного распространения. И хотя такие волнения вызвало содержание самой Indivisible, это один из десятков вирусных Google Docs, которые свели людей вместе за последние несколько лет, иногда делая это мощно, и изменили то, как некоторые люди используют эту платформу.

После новости о том, что президент Трамп предложил кандидатуру Джеффа Сессионса на пост генерального прокурора, 1,424 преподавателя юридических университетов со всей страны (цифра не окончательная) собрались для подписания публичного письма о несогласии на Google Sheets. Актриса Дебра Мессинг прибегла к Twitter, чтобы привлечь внимание к вирусным Google Sheets со сценариями телефонных звонков депутатам и руководствами по сопротивлению правительству Трампа. Документы и таблицы, сосредоточенные на политике, распространяются как в великом, так и в малом. Некоторые, как Indivisible, создаются и правятся небольшой группой, а затем блокируются для изменений в будущем, после чего выпускаются в мир; содержание других аналогичным образом пишет группа избранных, но с возможностью комментирования анонимными представителями общественности; некоторые другие – это просто открытые, доступные для правок документы, которые существуют с возможностью правок для всех по желанию.

Документы также использовались для накопления информации после трагедий, когда скорбящие частенько понятия не имеют, чем помочь. Сотни людей внесли свой вклад в «План Pulse Orlando», созданный библиотекарями и педагогами после трагедии в Орландо. Он быстро распространился в Интернете, так как предлагал целую библиотеку рекомендаций книг, фильмов, сериалов, поэзии, пьес, статей и многого другого, что могло бы людям помочь переварить случившееся. А после пожара на складе Ghost Ship в декабре начал циркулировать Google Doc под названием «Снижение вреда для мест самостоятельного строительства», в котором сотни людей предлагали эффективные указания на тему того, как убедиться, что в аналогичных помещениях не пренебрегают мерами безопасности, способными спасать жизни.



«Очень многие люди спрашивали: «Что мы можем сделать или как нам реагировать?» после трагедии, – сказала создатель этого документа, куратор и архитектурный проектировщик из Сиэтла, известная под именем s . surface. Она создала его после того, как один репортёр попросил у неё рекомендаций по безопасности для помещений самостоятельного строительства; документ был выложен на популярном вебсайте об электронной музыке Resident Advisor, а затем его упомянули в статьях на Billboard, Paper Mag и не только. Сотни человек нашли его и внесли в него правки с предложениями, как элементарными (разберите хлам у себя в помещении), так и серьёзными (устанавливайте на выходах легко открывающие двери ручки типа «защитная дуга»).

«Приструнивать нужно было именно архитекторов и дизайнеров, поскольку они нередко вдавались в технические подробности», – поведал s.surface. Тем не менее, они вносили такие профессиональные советы, за которые нередко готовы были брать деньги. Передавая знания и мотивацию сотен безымянных людей по всему миру, они смогли создать лёгкое в реализации руководство широкого применения, которое в итоге могло спасти кому-то жизнь.

Google Docs используются бесплатно, а для анонимного комментирования или правок не нужна учётная запись, что в значительной степени объясняет вирусную популярность этих документов. Twitter, Facebook и другие платформы, которые мы традиционно связываем с цифровым активизмом, не обладают эффективностью простого Google Doc; Twitter многие боятся использовать, и хотя аудитория пользователей Facebook огромна и обладает мотивацией, его инструменты созданы для поощрения социального распространения среди закрытых групп. Распространение подробной общей информации попросту не так выгодно, как распространение мема (во всяком случае, пока). Тем не менее, Google Docs и Sheets не обязательно создавались для мощной вирусной популярности: представитель Google заявил, что они могут поддерживать всего до 50 одновременных редакторов, а многие документы убирают из Интернета создатели, когда их популярность взлетает слишком уж высоко.

При открытии вирусного Google Doc преснота текстового редактора обретает совершенно другую тональность. Пользователю Google Docs специально указывается на непосредственную возможность делать что-нибудь – править, комментировать и распространять, без создания учётных записей или изучения пользовательских интерфейсов. А при виде того, как множество других пользователей вливают информацию и усилия в документ на интересную вам тему, появляется мощное чувство.

«Одним из великих достоинств новых медиа стало снижение расходов на координацию, и весь комплект инструментов Google является прекрасным примером этого, – заявила Даниэлла Аллен, директор Центра этики имени Эдмонда Дж. Сафры в Гарвардском университете и исследовательница партиципаторной демократии. – Прямо здесь находятся ваши документы, ваши списки контактов – Google уже избавился от множества старомодных расходов на соединение и сотрудничество. Это платформа с очень умным дизайном, который сокращает операционные расходы на координацию».

Эти расходы – время и деньги, которых раньше требовала организация активистов – сегодня становятся всё ниже и ниже. Однако между тем, как взаимодействие через социальные сети продолжает преображать политический активизм, Аллен указывает на простую причину того, что нечто столь элементарное, как Google Doc, становится влиятельной частью этого процесса.

«В конце концов, социальная работа очень проста, – сказала Аллен. – Так было много тысячелетий. – На каком-то уровне нам не следует слишком с этим мудрить. Стоит напомнить людям, насколько она проста и как восхитительно, что у нас есть инструменты, которые значительно облегчают подобную фундаментальную работу».

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