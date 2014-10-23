Я пережила заново свою первую неделю в университете и сравнила насколько студенты изменились за 5 лет

Фотографии от Джейка Льюиса

Первая неделя британских первокурсников в университетах стала уже традиционным ритуалом, поэтому невероятно сложно рассказать о ней без клише. Вот приблизительное описание для не британцев: вы одеваете отстойную футболку, поглощаете алкоголь через трубку, так что алкоголь поступает прямо в желудок, и трахаетесь с кем попало. Тем, кто любит шум и много людей – всё это понравится. Кто этого не любит, тем не понравится.

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Короче говоря, моя первая неделя в колледже была ровно 5 лет назад, и с тех пор многое изменилось в мире высшего образования. Стоимость обучения просто взлетела до небывалых высот – до 9000 фунтов стерлингов ($15 000) в год, хотя в моё время было 3000 фунтов ($5000), которые я только начала погашать. Университеты вовсю пользуются этим, втискивая студентов в рекордные по количеству списки первокурсников. Даже если ритуалы остались прежними, я задалась вопросом, а сами студенты изменились?

Я решила пойти и проверить это, выбрав в качестве примера мероприятие King’s College London, которое я посещала, когда сама была первокурсницей – 5 лет назад. Хотите знать какая была тема вечеринки? “Ползанье в баре на четвереньках в пижаме”. Ничто не подготовит вас лучше к чтению философа Жака Лакана на протяжении трёх лет, чем побывать связанной с ошалелым подростком, в том время как регбисты поят вас алкогольными шотами Jägerbombs.

Всё началось ещё в резиденциях (общежития, для не британцев), в которые мы не могли попасть. Так, Джейк, фотограф, и я сидели недалеко от общежитий, пока мы не увидели отряд пьяных 18-летних, плывущих вниз по Боро Хай стрит. Мы присоединились к ним и Джейк начал всё снимать на камеру, чем немного удивил студентов. Однако нам удалось их убедить, что Джейк уже выпустился и он просто любит снимать всё, что он делает потому, что он немного странный.

Нас приняли в компанию, мы буквально привязались к группе незнакомых людей. Так что теперь я могла начинать своё исследования о различиях между первокурсниками моего времени и сегодняшними.

Так автор заводит новых друзей

БУХЛО

Когда я была в универе, студенты-медики всегда были самыми сумасшедшими. Студенты с факультетов искусства и гуманитарных наук часто размещали у себя на стенах плакаты с известными наркоманами, но большинство их ночей проходило за курением плохой травы и попыток пристыдить друг друга странными техно рипами с YouTube. В это же время, медики восхищались друг другом с стиле “Вау! Круто!”, они курили как паровозы, делая тем самым присутствие возле них невыносимым, и всё же им при этом удавалось приходить на утренние занятия вовремя.

Большинство людей в этом пабе были студентами-медиками, и похоже, что немногое изменилось в их вечерних расписаниях. Одной девушке, с которой я познакомилась, пришлось притвориться пьяной, поскольку она тупо не пьянела. Ассортимент напитков был тот же: всё сладкое и гарантировавшее сделать вашу лекцию на 9 утра по физиологии невыносимой.

Что касается игр с выпивкой, моя первая неделя в универе в основном состояла из так называемых “pennying,” где вы должны выпить залпом свой ​​напиток, если в него кто-то бросил монетку. Университеты покончили с этой дикой игрой несколько лет назад. Однако за последние пять лет алко-соревнования немного изменились и теперь первокурсники становятся в шеренгу, а старшие студенты выкрикивают им приказы.

Я не уверена, что мне было весело, но крик, однозначно, очень быстро помог заставить меня залить в меня алкоголь. Мои нервы сдали, когда один из первокурсников назвал меня “дерьмом”, так как я “облажалась”. Его лучший друг, тоже первокурсник, согласился, и сказал мне, что я должна вернуться в общежитие и перестать всех тормозить. Он не знал, что я сбежала с общежития давным-давно из-за того убожества, которое их ожидает после окончания учебы.

НАРКОТА

Во время моего первого года студенчества не было никаких наркотиков. Все знали, “какого-то дилера”, который только что ​​вернулся домой в Колчестер, или куда-то там, и обсуждали очень серьёзно вопрос “сможет ли он доставить сюда немного “вкусненького”, если мы сделаем оптовый заказ”. Неудивительно, конечно, но нам не удалось соблазнить дилера сгонять за наркотой для нас.

В этом году было почти всё так же, за исключением того, что безопасное расстояния между ними и дилерами не соблюдалось, некоторые даже громко утверждали, что у них есть несколько местных дилеров, в чём я очень сомневалась. Но я поняла как это работает: какой-то парень с экстази уже был на вечеринке. После заказа, этот парень проходился и собирал деньги, и подождав 45 минут, кто-то должен принести восемь пакетов аспирина и мефедрона.

Единственное, что мне предложили, был ко-кодамол. У меня аллергия на кодеин, к тому же я была на работе. Так что я вежливо отказалась.

СОЦИАЛЬНЫЕ НЕЛОВКОСТИ

Наблюдая за всем происходящим, я подумала о всех бессмысленных усилиях, которые я прилагала на моей неделе первокурсников, пытаясь изменить свою личность. Многие из присутствующих, казалось, играли роли, о которых они мечтали в течение лета – утончённая девушка, наркоторговец из общежития, рубаха-парень, хотя они и не знали наверняка как такие персонажи себя ведут.

Те, у кого не было вообще никакого образа, пытались компенсировать это, заставляя других чувствовать себя мелкими. Это простая тактика пребывания в толпе: найдите кого-то, кто не выпил три шота текилы и отвлекайте внимание от себя. Сделайте всё, чтобы не чувствовать себя социальным изгоем, но потом будьте готовы наблюдать своё полное крушение.

Я отказалась от пинты и шота. Какое моё наказание? Постучать по спине девушки (с виду она была спортсменка по регби). Она потом толкнула меня носом в землю и сказала мне слизать пиво, которое я разлила. Думаете я сделала это? Мне стыдно признаться, но да.

МУЗЫКА

Будучи обычным гостем на вечеринках первокурсников, “Mr. Brightside”, казалось, играл неустанно, также звучало много сексуальной попсы 2000-х. Я быстро устала от музыки, но это нормально – люди приходят в бар не за музыкой. Никто не хотел танцевать так, как танцы отвлекают от выпивки. Тем более, во время таких вечеринок, одни совершенно незнакомые люди находят себе других совершенно незнакомых людей, с которыми будут жить в одной квартире весь следующий год. Очень много всего необходимо узнать о ком-то, прежде чем вы сможете доверять им, чтобы вместе арендовать квартиру.

ПРИКИД

После этой вечеринки, я поняла, что трендом этого сезона будут пижамы и трусы-стринги.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

Когда я была первокурсницей, цифровые фотокамеры были важнее выпивки и никто не расходился пока не будут задокументированы все варианты страстных засосов между девушками, а также случаи рвоты на глазах у всех. И не имеет значения провели вы время хорошо или нет, важно, что будет очень много свидетельств тому, что вы провели время хорошо.

Что сейчас? В этот раз тоже было много фотографий, но все они были тщательно спланированы, люди выкладывали их на Instagram и тщательно продумывали каждый снимок.

В какой-то момент, поскольку все были связаны между собой, меня втянули в мужской туалет. Я пыталась смотреть куда-то ещё, кроме стены, чтобы отвлечься от подростковых пенисов. Это было сложно, поскольку я была привязана к трём подросткам. Девушки с криками заскакивали в туалет, чтобы сделать групповое селфи на iPhone.

Автор в процессе

МАЧО

Когда я только приехала учиться, мачо трахались везде. Всё школьное время эти парни потратили, чтобы пробраться на вершину социальной лестницы уважения, и теперь они опять внизу иерархии, и хотят обратно наверх. Если ты спишь со спортсменом-регбистом можешь быть уверена, что к тебе будут относиться как к королеве на официальной прогулке, по крайней мере весь следующий месяц.

Однако сейчас я не наблюдала таких мачо нигде. За исключением нескольких старших парней в образе “мачо”, в целом они выглядели такими, какими я их помню. И вели себя они в точности одинаково, и в итоге выделялись из толпы.

Возможно, это к лучшему. Может быть, это следующее поколение студентов будет растить хороших, дружеских мальчиков, которые могут просто быть с девушками, и не будут вести себя безответственно и странно, когда становится очевидным, что девушки не собираются заниматься с ними сексом.

РОМАНТИКА

Пять лет тому назад в этом же пабе я провела большую часть своего времени, переписываясь с параноидальным парнем, пытаясь предотвратить неизбежную кончину средней паршивости отношений на расстоянии. Мои друзья, напротив, всё время обсуждали с каким количеством первокурсников они обменялись слюной. Если в конце недели вы не сдавали тест ИППП (тест на инфекции передающиеся половым путём) и не испытывали изнурительное чувство вины, значит, скорее всего, вы что-то делали не так.

Удивительно, в пьяном состоянии среди 18-летних, не было никакого чувства сексуального неудобства в течении всего времени. Казалось, что неудержимое желание подружиться разрушало их либидо.

Но как только я потеряла надежду и мы с Джейком сели съесть пиццу рядом с общежитием, девочки и мальчики начали неуклюже прогуливаться мимо парами, одиночки плелись сзади, кричали и подшучивали над своими новыми друзьями, видимо, расстроенные от того, что у них не будет сегодня таких корявых и комических сексуальных приключений.

Во многом, этот вечер был похож на тот, когда я была первокурсницей. Напомню только, что я вышла из бара без новых друзей, с мягким гулом в ушах и синим языком. К тому же мне удалось избежать некоторых подростковых пенисов. И ещё, меня унизили опять.

Однако, не у всех новичков всё было так плохо как у меня. Некоторые провели этот день естественно и наслаждались процессом. Какие молодцы. Самое главное, что я увидела, что поведение первокурсников всё же многих пугает и удивляет, как это было 5 лет назад.

Тренды и коктейли меняются, но в эту неделю все первокурсники всегда одинаковы. Возбуждённые, пьяные и отчаянные в желании жить на полную катушку.

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