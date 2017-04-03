Сколько длится секс у большинства пар

(Фото вверху: Pixabay, отсюда)

Сколько времени вы проводите занимаясь сексом? Наверное, по-разному, не правда ли? Наверное, зависит от того, насколько вы завелись, сколько вам пришлось выпить, сколько пришлось выпить тому парню, с которым вы занимаетесь сексом, или зависит от уже существовавшей проблемы с эякуляцией, которая подразумевает, что всё заканчивается, едва начавшись. Я имею в виду, что это – лотерея.



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Но давайте поговорим о средних значениях: Lovehoney, Интернет-магазин секс-игрушек, опросил 4,400 своих покупателей и выяснил, что секс у большинства гетеросексуальных пар длится 19 минут и состоит (в среднем) из десяти минут предварительных ласк и девяти полноценного секса. Пятьдесят два процента опрошенных пар были довольны этим, но 23 процента мужчин и 19 процентов женщин заявили, что это недостаточно долго.

Возможно, дело в том, что опрошенные являются покупателями в Интернет-магазине секс-игрушек, а следовательно – несколько более просвещёнными в сексуальном плане, но по сравнению с другими недавними исследованиями эти мужчины и женщины уже проводят в постели больше времени, чем в среднем. К примеру, исследование 2008 года обнаружило, что секс, считающийся «адекватным» (объективно самое худшее прилагательное для описания секса) длится от трёх до семи минут, между тем как «желательной» продолжительностью считались от семи до 13 минут.

В 2016 году доктор Брендан Зитч из Квинслендского университета опросил 500 гетеросексуальных пар, которые занимались сексом в течение четырёх недель, попросив их вручную определить продолжительность своих контактов с помощью секундомера. Результаты были довольно разнообразны: самый большой результат составил 44 минуты, а минимальный – 33 секунды. Однако в среднем у пар набегало 5,4 минуты. Это без учёта предварительных ласк, но это всё равно существенно меньше той продолжительности, которая бывает у респондентов опроса Lovehoney.

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Доктор Зитч также выяснил, что на продолжительность не влияет ни использование презервативов, ни обрезание – если респонденты не родом из Турции. В таком случае продолжительность контакта была значительно меньше (3,7 минуты), чем в других местах. Тем не менее, он обнаружил, что на эту цифру влияет возраст: чем старше пара, тем короче секс.



Немаловажно то, что в исследовании Зитча измерялась продолжительность от момента проникновения пениса до момента эякуляции. То есть это достаточно сильно сконцентрировано на мужском наслаждении – что на самом деле не удивительно, учитывая то, что продолжительность гетеросексуального секса, как правило, измеряется тем, сколько времени требуется парню для того, чтобы закончить. Исследование Lovehoney рассмотрело это в широком контексте и обнаружило, что 75 процентов мужчин кончают каждый раз, когда занимаются сексом, а из женщин – всего лишь 28 процентов. Общий оргазм, при котором партнёры кончают вместе, случается примерно в трети всех случаев, обнаружил опрос.

Всё это является частью компании Lovehoney под названием «Mind the Gap», нацеленной на то, чтобы помочь большему количеству пар испытывать общие оргазмы. Исследование обнаружило, что общий оргазм является пиковым сексуальным опытом для 57 процентов мужчин, но лишь для 46 процентов женщин – отчасти потому что женщинам может быть труднее кончить во время секса. Из них 61 процент заявляет, что иногда им бывает трудно кончить во время любой сексуальной активности, а из мужчин – всего 24 процента.

Если вы парень в гетеросексуальных отношениях и хотите внести свою лепту в сдвиг в этой статистике, вам как заявляет эксперт по сексу Джесс Уайлд, нужно лишь «найти самую подходящую точку для стимулирования точки G во время проникновения – под углом в 27 градусов». Есть и немало другого, что вы можете сделать, но я не могу разводить здесь «Космо», поэтому просто оставлю это вам и вашей партнёрше – разбирайтесь сами.