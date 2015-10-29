Сколько на самом деле должна стоить чашечка кофе?

Цена кофе – тема невероятно сложная. Вместе с вопросом о том, сколько должна стоить чашечка кофе, поднимаются и вопросы, связанные с экономикой, окружающей средой, правами человека, расстоянием «от поля до стола», биоразнообразием, свободной торговлей, эстетикой, счастьем, чувством собственной важности и индивидуальными взглядами на моральные ценности. Однако, несмотря на философский вес порции латте, большинство из нас согласились бы, что любая цена выше 5 долларов кажется большим наглым грабежом средь бела дня.

До этой статьи я думала, что уже разобралась с этим. В конце концов, я же из Мельбурна, а мы – блюстители дурного отношения к подобным вещам. Маленькая или большая порция чёрного кофе должна стоить 3 доллара, латте и новозеландский кофе с молоком – 3,50 доллара, а всё с искусственным молоком – 4 доллара. Капучино не считаются, потому что их покупают только мамашки, да и заказывают их всегда в кружках, а это путает все карты.

Но если попытаться расписать, что на самом деле входит в чашку, всё быстро значительно усложняется. Чтобы найти ответ, мы позвонили нескольким людям, которые думают о кофе ежедневно, и вскоре осознали, что мы практически ничего не знаем.

Марк Фри, владелец EverydayCoffee:

Не думаю, что существует какая-то единая цена, которую можно присвоить чашечке напитка. Нужно учитывать разные факторы качества: как кофе был приготовлен, отобран, обработан, где вы его покупаете и сколько там платят за аренду и работу персонала.

Над чашечкой за 20 долларов следовало бы задуматься в любом случае, но, если напиток хорош на вкус, его следует оплатить соответствующим образом. Подумайте о том, каков на вкус кофе за 1 доллар из магазинчика 7/11, а затем – во сколько раз лучше на вкус кофе из какого-то другого заведения. Если умножить цену на это число, можно довольно быстро добраться до 20 долларов.

Ответ: От 2 до 20 долларов

Молли Харрис Олсон, генеральный директор FairtradeAustralia:

Думаю, 3,50 долларов – это очень много за чашечку кофе. Особенно если учесть, сколько бы стоило покупать его непосредственно у производителя. Мы продаём зелёные бобы арабики по 1,40 доллара США за фунт – это цена по нормам «справедливой торговли» с учётом устойчивой стоимости производства.

Несомненно, затем рассчитываются расходы на перевозку и производство, но я всё равно считаю, что 3,50 доллара – это очень много. Этой цены теоретически достаточно, чтобы поддерживать оплату труда фермеров на уровне прожиточного минимума и заботиться об окружающей среде.

Ответ: 3,50 доллара

Уэйн Фаулер, директор-распорядитель TheCoffeeEconomist:

По данным проведённых нами исследований и судя по рынку, люди готовы платить от 3,50 до 4 долларов. Я готов руководствоваться данными исследований и сказать, что это правильная цена. Люди будут и дальше что-то покупать лишь в том случае, если на это правильно назначена цена.

Ответ: 3,63 доллара, средняя цена по стране, установленная coffee–prices.com

Доктор Шон Бёрджес, заместитель директора Австралийского национального центра латиноамериканских исследований:

Думаю, чашечка кофе могла бы стоить меньше, если бы мы серьёзно подошли к помощи производителям, которые его выращивают, и выполняли больше работы по обработке за границей. Такие страны, как Австралия, ввозят сырые бобы, а затем обжаривают, высушивают и перерабатывают их здесь, что означает, что производители и их кооперативы исключены из цепочки создания стоимости почти полностью.

Если не принимать во внимание кофейные лавки, почему кофе нельзя дать обжаривать фермерским кооперативам в Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Уганде – да где угодно, – а затем импортировать? Таможенные ставки на импорт обжаренного молотого кофе в Австралию, по сути, нулевые, а это значит, что мы настаиваем на «итальянских» или «австралийских» обжаренных бобах только из-за культурных условностей. Учитывая, что большая часть кофе, который мы пьём, прошла массовую обработку, почему бы не настоять на том, чтобы большая часть нашей цепочки создания стоимости кофе «по правилам справедливой торговли» оставалась в стране производства?

Парадокс в том, что, если бы мы занимались обжариванием в стране происхождения кофе, это, возможно, снизило бы цену за чашку, потому что расходы на оплату труда и производство в таких странах, как Эфиопия и Колумбия, значительно ниже, чем в Австралии. Мы бы, возможно, экономили всего по пять-десять центов на стоимости утренней чашечки кофе, но экономики стран-производителей, вероятно, получали бы ещё по десять центов за чашечку, получая немалый дополнительный доход, который, несомненно, может преобразовать сельские сообщества серьёзным образом.

Ответ: 3,95 доллара

Если не можете разобраться, остаётся только верить, что ваш бариста не обдирает вас, как липку. Изображение взято у пользователя Flickr zense

Макс Олийнык, писатель и кофеман:

Если я плачу больше 4,50 долларов, это бросается в глаза. Я платил и больше, но больше никогда не покупал кофе в том же месте. Я просто хочу получить сдачу с пятёрика, не хочу давать парню пятидолларовую купюру, а он возьми да и скажи: «Не могли бы вы дать ещё денег?» Должна быть возможность покупать его на сдачу.

Однако я доверяю этим ребятам (представителям розничной торговли) в вопросе установления цены – особенно тем, кто, как мне известно, действительно в этом заинтересован. Меня как бы бесит, что люди столько времени мучаются вопросом о том, сколько же стоит их кофе. Все покупают по утрам свой дурацкий кофе, и у всех на этот счёт есть какое-то мнение. Но на свете есть вещи и похуже, чем дорогая чашечка кофе.

Ответ: от 4 до 5 долларов

Ребекка Уайт, садовод:

4,50 доллара – это для меня грабёж, но если принять в расчёт справедливую торговлю, воздействие на окружающую среду, оплату труда рабочих, обеспечение минимальной зарплаты, стоимость химикатов или удобрений, а также сравнительно низкую урожайность органического земледелия, эту цену нужно удвоить.

Посевы кофе – это монокультуры, разнообразие низкое, так что со временем биологическим вредителям становится очень легко взять верх. Собственно, в последние годы ситуация значительно ухудшилась; в случае с кофе это большая проблема. Один грибок мог бы попросту уничтожить его полностью.

Затем следует учесть имеющийся на Западе спрос на справедливую торговлю и органические продукты. Фермы, обслуживающие его, меньше, потому что ими сложнее управлять из-за отсутствия гербицидов и пестицидов, а у органических посевов урожайность по естественным причинам ниже.

За последнее десятилетие цена кофе повысилась где-то на доллар, но она не отражает того, насколько за это время усложнилось производство.

Ответ: Минимум 10 долларов за чашечку. 15 долларов, если там есть молоко, принимая во внимание воздействие молочных хозяйств на окружающую среду

Держу пари, что вы не знали, как легко могли бы быть уничтожены все посевы кофейных ягод в мире. Изображение взято у пользователя Flickr Malcolm Manners

Ким Андерсон, профессор экономики из Австралийского национального университета:

Цена определяется взаимодействием «ценности», воспринимаемой потребителями со стороны спроса, и стоимостью производства со стороны предложения. Цена такого товара, как кофе, рассказывает о тех свойствах, которые люди ценят. Я вижу, как мои студенты расхаживают с полистироловыми стаканчиками кофе по пять долларов, за ним становятся в очередь даже за дверью, и в спросе недостатка нет. Если люди с удовольствием столько платят, это правильная цена. Если люди платят по 15 долларов, это тоже правильная цена. Какова бы ни была цена, если это продаётся, то это правильная сумма.

Ответ: Любая, которую мы принимаем и которую готовы платить.

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